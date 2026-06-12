PVcomBank và VNPT hợp tác chiến lược, kết nối sức mạnh tài chính và công nghệ số
Khánh Huyền
12/06/2026, 10:58
Với thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026 - 2030 ký kết ngày 11/6/2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hướng đến mục tiêu phát triển các giải pháp tài chính số, thanh toán số và dịch vụ tích hợp trên nền tảng công nghệ hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và gia tăng giá trị cho khách hàng.
Theo thỏa thuận, PVcomBank và VNPT sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, bao gồm tài chính - ngân hàng, thanh toán số, chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ, an toàn thông tin và phát triển các sản phẩm, dịch vụ số. Hai bên đồng thời nghiên cứu các mô hình hợp tác mới nhằm mở rộng khả năng kết nối, đa dạng hóa kênh phân phối đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng trên môi trường số.
Điểm nổi bật của sự kiện hợp tác lần này chính là sự cộng hưởng giữa thế mạnh công nghệ của VNPT và năng lực tài chính của PVcomBank. Cụ thể, VNPT sở hữu thế mạnh về hạ tầng số, dữ liệu, điện toán đám mây và các giải pháp chuyển đổi số quy mô lớn. Trong khi đó, PVcomBank đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển ngân hàng số, dịch vụ thanh toán cũng như các giải pháp tài chính hiện đại. Sự kết hợp này sẽ tạo nền tảng để khai thác hiệu quả thế mạnh của mỗi bên và mở rộng cơ hội phát triển trong giai đoạn sắp tới.
Cụ thể, VNPT sẽ đồng hành cùng PVcomBank trong việc nâng cao năng lực công nghệ, phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh số hóa hoạt động quản trị, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Về phía PVcomBank, Ngân hàng sẽ cung cấp các giải pháp tài chính - ngân hàng phù hợp với nhu cầu vận hành, đầu tư và phát triển của VNPT cũng như các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.
Hai bên cũng sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển thêm các sản phẩm và dịch vụ mới trên nền tảng kết hợp tài chính và công nghệ; mở rộng các giải pháp thanh toán số và dịch vụ tài chính, đồng thời thúc đẩy kết nối các nền tảng dịch vụ của mỗi bên. Điều này được kỳ vọng sẽ gia tăng tiện ích cho khách hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại.
Bên cạnh một số lĩnh vực hợp tác cốt lõi, PVcomBank và VNPT cũng dự kiến sẽ nghiên cứu triển khai các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực tài chính phi ngân hàng, đầu tư và phát triển kinh doanh; đồng thời xem xét phát triển các sản phẩm, dịch vụ đồng thương hiệu và các mô hình phân phối mới trên nền tảng số nhằm khai thác một cách hiệu quả những thế mạnh về mạng lưới và tệp khách hàng của cả hai đơn vị.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVcomBank cho biết: “Sự kiện hợp tác giữa PVcomBank và VNPT không chỉ là sự kết nối giữa hai tổ chức có thế mạnh trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, mà còn là sự đồng hành của hai đơn vị cùng chia sẻ khát vọng đổi mới, hướng tới mục tiêu tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng, doanh nghiệp và xã hội. Chúng tôi tin tưởng rằng những thế mạnh của hai bên có thể bổ trợ lẫn nhau và cùng tạo nên những giá trị cộng hưởng mạnh mẽ trong thời gian tới”.
Về phía VNPT, ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng giám đốc VNPT nhấn mạnh, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa VNPT và PVcomBank. Với thế mạnh về công nghệ số, hạ tầng và năng lực triển khai chuyển đổi số, VNPT kỳ vọng sẽ cùng PVcomBank phát triển các giải pháp số hiện đại, nâng cao trải nghiệm khách hàng và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
Phát huy thế mạnh của mỗi bên, PVcomBank và VNPT kỳ vọng sẽ cùng kiến tạo các giá trị mới trên nền tảng tài chính và công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số tại Việt Nam.
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