Chứng khoán Mỹ xanh rực, giá dầu lao dốc vì khả năng sắp có thỏa thuận Mỹ - Iran

Nhà đầu tư cũng hưng phấn trước thềm cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty khai phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo SpaceX...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/6), dẫn đầu là cổ phiếu chip, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran và nói Washington sắp sửa ký một thỏa thuận với Tehran. Giá dầu sụt mạnh sau những diễn biến xuống thang căng thẳng này.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,75%, đạt 7.394,3 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 929,97 điểm, tương đương tăng 1,86%, đạt 50.848,75 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,54%, đạt 25.809,66 điểm.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói “chúng tôi có một thỏa thuận mà theo đó Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”. Ông cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ sớm ký thỏa thuận đó, và các văn bản đang dần được hoàn tất. Công việc sẽ hoàn thành, và hoàn thành tương đối nhanh”.

Trước đó, các chỉ số đã bật xanh sau khi ông Trump có một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social nói rằng ông đã “hủy kế hoạch tấn công và ném bom Iran vào tối nay”. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc Hải quân nước này phong tỏa các hải cảng của Iran vẫn duy trì “cho tới khi thỏa thuận hoàn tất. Thời gian và địa điểm ký thỏa thuận sẽ sớm được công bố”.

Động thái xuống thang căng thẳng của ông Trump khiến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm gần 3%, đóng cửa ở mức 90,38 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm hơn 2%, chốt ở mức 87,71 USD/thùng.

Sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức, giá dầu tiếp tục sụt mạnh, có thời điểm giảm thêm khoảng 4% đối với cả hai loại dầu nói trên.

Trước khi ông Trump xuống thang, giá dầu đã tăng mạnh khi ông Trump đe dọa sẽ tiếp tục ném bom Iran và chiếm cảng xuất khẩu dầu Kharg Island của nước này. “Vào một lúc nào đó trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ chiếm Kharg Island và các hạ tầng dầu khí khác, tiến tới kiểm soát toàn bộ thị trường dầu khí của họ”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Số liệu thống kê từ Bộ Lao động Mỹ ngày 11/6 cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 5 của nước này tăng mạnh hơn dự báo. Trước đó, số liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ tăng mạnh nhất 3 năm.

PPI toàn phần tăng 1,1% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo tăng 0,7% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. PPI lõi - thước đo loại trừ giá thực phẩm và năng lượng nhiều biến động - tăng 0,4%, thấp hơn con số dự báo là tăng 0,5%.

“Thị trường có vẻ như không lo lắng quá nhiều. Các báo cáo lạm phát vừa rồi cho thấy giá dầu tăng chưa thực sự có ảnh hưởng lan rộng đến các lĩnh vực khác. Bởi vậy, sức khỏe của nền kinh tế vẫn khá ổn, và điều này giúp thị trường tương đối giữ được nguyên trạng”, nhà quản lý danh mục cấp cao Thomas Martin của công ty Globalt Investments nhận xét với hãng tin CNBC.

Cổ phiếu chip đồng loạt tăng giá trong phiên này, giữ vai trò trụ cột cho các chỉ số chính. Micron tăng 11,7%, AMD tăng 8%, và Intel tăng 9%. Quỹ iShares Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu bán dẫn tăng hơn 8%.

Nhà đầu tư cũng hưng phấn trước thềm cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty khai phá vũ trụ và trí tuệ nhân tạo SpaceX, theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu. Một số nhà giao dịch tin rằng việc cổ phiếu chip rớt giá gần đây có thể do nhà đầu tư bán bớt cổ phiếu chip để chuẩn bị tiền gom cổ phiếu SpaceX.

Vụ phát hành này có thể huy động tới 75 tỷ USD, trở thành vụ IPO lớn nhất lịch sử, định giá công ty ở mức xấp xỉ 1,8 nghìn tỷ USD.