Gia Lai: Mong muốn thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm nghiên cứu, đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế tại Gia Lai như công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; công nghệ cao; chuyển đổi số; sản xuất vật liệu mới...

Ngày 11/6, trong khuôn khổ chương trình công tác tại Hàn Quốc, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng Đoàn công tác của tỉnh đã có các buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao vai trò của KBIZ trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển xã hội bền vững.

Thông tin tới các doanh nghiệp Hàn Quốc về tiềm năng, lợi thế của Gia Lai sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết địa phương hiện sở hữu không gian phát triển rộng mở khi hội tụ các điều kiện thuận lợi của cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Với hơn 1 triệu ha diện tích tự nhiên cùng tiềm năng phát triển đa dạng từ kinh tế biển, công nghiệp, dịch vụ đến nông nghiệp công nghệ cao, Gia Lai đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới với nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh đang được đầu tư đồng bộ với các cảng biển, sân bay và cửa khẩu, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển công nghiệp, logistics và giao thương quốc tế.

Lũy kế đến hết tháng 5/2026, Hàn Quốc tiếp tục giữ vững vị trí nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam khi có tới 10.497 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đạt hơn 101,16 tỷ USD, trải rộng trên nhiều địa phương và lĩnh vực kinh tế trên cả nước.

Đáng chú ý, dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát dự kiến có thể đón các chuyến bay charter từ tháng 9 năm nay, trong khi dự án Cảng nước sâu Phù Mỹ đang được xúc tiến đầu tư với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 150.000 tấn, mở ra dư địa lớn cho phát triển kinh tế biển và thu hút các dòng vốn đầu tư quy mô lớn.

Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm nghiên cứu, đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; công nghệ cao; chuyển đổi số; sản xuất vật liệu mới; chế biến sâu nông sản; logistics và chuỗi cung ứng xuất khẩu gắn với các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chủ lực của địa phương.

Đồng thời, tỉnh cũng khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thương mại, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch golf, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Gia Lai luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình tìm hiểu cơ hội, triển khai và vận hành dự án, qua đó thu hút hiệu quả nguồn vốn FDI, đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc.

Về phía Hàn Quốc, đại diện các doanh nghiệp thuộc KBIZ bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai và đánh giá cao những thông tin mà địa phương chia sẻ. Nhiều doanh nghiệp cho biết đã có dịp đến Quy Nhơn vào tháng 3 vừa qua và đặc biệt ấn tượng với môi trường đầu tư, hạ tầng đang được nâng cấp mạnh mẽ cũng như định hướng phát triển dài hạn của địa phương.

Đặc biệt, các doanh nghiệp Hàn Quốc nhận định những lĩnh vực mà Gia Lai giới thiệu đều có tiềm năng tăng trưởng lớn, phù hợp với xu hướng dịch chuyển đầu tư và chiến lược mở rộng hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc với đại diện Công ty GlassDome (Hàn Quốc).

Nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ sự quan tâm tới các lĩnh vực công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chế biến nông sản và năng lượng tái tạo; đồng thời mong muốn sớm có cơ hội khảo sát thực tế, tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư cũng như các cơ chế, chính sách hỗ trợ của địa phương để tiến tới những hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng đã có buổi làm việc với đại diện Công ty GlassDome - một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực cung cấp giải pháp quản lý dữ liệu phát thải carbon và giám sát sản xuất. Qua trao đổi, hai bên đã đạt được những thống nhất bước đầu về khả năng hợp tác trong quản lý, giao dịch tín chỉ carbon cũng như phát triển các dự án công nghiệp xanh tại Gia Lai.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6 này, đại diện GlassDome sẽ đến Gia Lai để tiếp tục làm việc, khảo sát thực tế và nghiên cứu các cơ hội hợp tác đầu tư. Với gần 693.000 ha rừng tự nhiên và hơn 295.000 ha rừng trồng, cùng định hướng phát triển rừng gỗ lớn và mở rộng diện tích rừng đạt chứng chỉ quản lý bền vững của Hội đồng Quản lý Rừng (FSC), Gia Lai được đánh giá có nhiều lợi thế để tham gia thị trường tín chỉ carbon, mở ra dư địa phát triển mới trong lĩnh vực kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững.