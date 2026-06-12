Thanh khoản phục hồi nhẹ, VN-Index “chênh vênh” tại mốc 1800 điểm
Kim Phong
12/06/2026, 12:03
Xung đột nóng tại Trung Đông được chặn lại đêm qua đã giúp chứng khoán thế giới tăng bùng nổ, giá dầu đồng loạt lao dốc mạnh xuống dưới 90 USD/thùng. Động lực này có hỗ trợ thị trường trong nước, nhưng không duy trì lâu.
VN-Index mở cửa tăng khá mạnh ít phút đầu tiên, đỉnh cao nhất
tăng 0,81% so với tham chiếu (+15 điểm) lên mức 1813.47 điểm. Tuy nhiên toàn thời
gian còn lại là nhịp trượt dốc. Kết phiên sáng chỉ số còn tăng 0,25% (+4,58 điểm),
dừng tại 1803,19 điểm.
Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản sàn HoSE tăng tốt hơn 65%
so với sáng hôm qua, đạt gần 6.626 tỷ đồng khớp lệnh. Mức tăng chủ yếu đến từ cổ
phiếu VN30, rổ này tăng 128% so với sáng hôm qua, đạt hơn 4.737 tỷ đồng, chiếm
71,5% thanh khoản sàn này. Mức tăng giao dịch ở VN30 thậm chí còn lớn hơn mức tăng
chung của cả sàn, cho thấy các cổ phiếu vừa và nhỏ không tăng.
Dù vậy đây vẫn là ngưỡng giao dịch rất thấp, chỉ tương đương
với mức trung bình 10 phiên sáng gần nhất. Thêm nữa, sự trở lại của ACB hỗ trợ
thanh khoản rất nhiều. Chỉ riêng cổ phiếu này đã giao dịch hơn 1.025,7 tỷ đồng,
chiếm 15,5% giá trị sàn, đồng thời giá tăng 2,08%.
Trong điểm nhấn thanh khoản, cổ phiếu ngân hàng rất nổi bật.
Ngoài ACB, loạt cổ phiếu nhóm này cũng tăng giá với thanh khoản cao: TPB khớp
571,2 tỷ, giá tăng 3,15%; SHB khớp 432,8 tỷ, giá tăng 1,1%; MBB khớp 323,7 tỷ,
giá tăng 1,62%; TCB khớp 223,1 tỷ, giá tăng 1,94%; VPB khớp 204,7 tỷ, giá tăng
0,38%. Đây là các cổ phiếu giao dịch sôi động nhất thị trường sáng nay.
Tính chung toàn nhóm ngân hàng hiện chỉ có VBB là giảm nhẹ
0,8%, ABB, BID, SGB tham chiếu, còn lại đều xanh. Tới 16 mã trong nhóm đang ghi
nhận mức tăng từ 1% trở lên. Sức mạnh của cổ phiếu ngân hàng giúp VN30-Index tăng
0,75% với độ rộng tích cực 22 mã xanh và 4 mã đỏ.
Với thanh khoản tổng thể rổ tăng, giá xanh nhiều, rõ ràng tâm
lý nhà đầu tư đã có thay đổi. Dòng tiền mua vùng giá xanh nổi bật hơn hẳn phiên
trước dù về con số tuyệt đối 4.737 tỷ đồng sáng nay chưa phải là lớn, chỉ là tăng
so với mức thấp kỷ lục hôm qua.
Mặt khác, diễn biến giá blue-chips đang cho thấy tín hiệu đuối
sức dần. Trừ TCB, tất cả 29 mã còn lại đều không giữ được mức cao nhất. Thậm chí
13 mã đã bị ép trượt giá xuống từ 1% trở lên. Ngân hàng như BID, LPB, TPB, VIB,
VPB cũng nằm trong số này.
Phần còn lại của thị trường cũng phát đi tín hiệu tương tự. Độ
rộng tổng thể của VN-Index từ chỗ có 168 mã tăng/46 mã giảm, đến cuối phiên chỉ
còn 137 mã tăng/123 mã giảm. Thị trường đã có diễn biến đảo chiều khá phổ biến.
Ngoài ra, thống kê cũng cho thấy xấp xỉ 37% số cổ phiếu có giao dịch đã trượt
giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất. Phần lớn các cổ phiếu trượt giá nằm ngoài
rổ VN30 với thanh khoản không tăng ở nhóm vừa và nhỏ xác nhận dòng tiền đỡ giá
cao chưa ổn định.
Hiện sàn HoSE chỉ còn 50 cổ phiếu tăng trên 1% và số đạt
thanh khoản tốt từ 10 tỷ đồng trở lên là 16 mã. Ngoài nhóm ngân hàng nổi bật, có
thể kể tới VND tăng 1,16%, VJC tăng 2,42%, PNJ tăng 1,13%, PRT tăng 2,44%...
Phía giảm giá cũng không có diễn biến đáng chú ý vì đa phần
cổ phiếu mới đảo chiều từ giữa phiên, biên độ giảm chưa mạnh. Những cổ phiếu giảm
sâu nhất chủ đạo là thanh khoản quá nhỏ. 15 cổ phiếu đang giảm quá 1% với giao
dịch từ 1 tỷ đồng trở lên cũng phản ánh sức ép tương đối nhỏ. Thanh khoản cao
nhất là KDC với 50,2 tỷ đồng, giá giảm 1,96%; VPL với 34,9 tỷ, giá giảm 2,22%;
CTD với 13,9 tỷ, giá giảm 1,12%; DCL với 9 tỷ, giá giảm 1,7%.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng duy trì giao dịch khá nhỏ, vị thế
ròng khoảng -215,3 tỷ và không có mã nào bị bán nổi bật. Lớn nhất là MBB -44,6
tỷ, VPB -32,9 tỷ, HDB -19,3 tỷ. Phía mua ròng có SHB +40,5 tỷ, VJC +24,7 tỷ,
ACB +23,5 tỷ, VNM +19,2 tỷ.
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