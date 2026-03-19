Trang chủ Chứng khoán

Chứng khoán Kafi: Thay đổi để bứt phá, sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Tuấn Sơn

19/03/2026, 15:56

Ngày 18/03, Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI (“Kafi”) công bố việc ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị có đơn từ nhiệm, đánh dấu bước chuyển trong kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Trên nền tảng được xây dựng trong giai đoạn vừa qua, Kafi đang sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới và hướng tới kế hoạch IPO năm 2026.

CHUYỂN GIAO CHIẾN LƯỢC

Ngày 18/03, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi vừa công bố thông tin về việc ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – có đơn từ nhiệm, dự kiến được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 09/04/2026.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò, ông đã cùng Ban lãnh đạo định hình chiến lược phát triển và xây dựng nền tảng vận hành cho Kafi. Sau 5 năm tái cấu trúc (từ năm 2021 đến năm 2026), Kafi đã vươn mình lên trở thành một trong những công ty chứng khoán có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam.

Ông Lê Quang Trung đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình tái cấu trúc toàn diện và xây nền tảng phát triển bền vững cho Kafi.
Ông Lê Quang Trung đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình tái cấu trúc toàn diện và xây nền tảng phát triển bền vững cho Kafi.

Đại diện Chứng khoán Kafi - Ông Trịnh Thanh Cần, Tổng giám đốc cho biết: “Thay đổi này là bước đi nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn. Trên nền tảng đã được xây dựng và đội ngũ lãnh đạo được tăng cường, Kafi đang ở vị thế sẵn sàng để bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với nhiều mục tiêu lớn hơn.”

Cũng nằm trong kế hoạch chuyển giao, Kafi đã chủ động kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực quản lý. Cụ thể bao gồm: Ông Nguyễn Việt Cường – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Ông Trần Tuấn Minh – Thành viên HĐQT, Ông Hà Hoàng Dũng – Thành viên HĐQT, Ông Trịnh Thanh Cần – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Ông Diệp Thế Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc…. Với kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ, đội ngũ lãnh đạo mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy nền tảng đã được xây dựng, đồng thời mang đến những góc nhìn đổi mới, thúc đẩy năng lực cạnh tranh và tăng trưởng của Kafi trong giai đoạn tới.

Cơ cấu Hội đồng quản trị Chứng khoán Kafi nhiệm kỳ 2023 - 2027.
Cơ cấu Hội đồng quản trị Chứng khoán Kafi nhiệm kỳ 2023 - 2027.

BỨT TỐC TĂNG TRƯỞNG, HƯỚNG TỚI GIAI ĐOẠN MỚI

Năm 2025, công ty ghi nhận nhiều chỉ số tài chính tích cực, phản ánh rõ hiệu quả của chiến lược đã triển khai. Tổng tài sản đạt 26.131 tỷ đồng, tăng 63% so với năm trước; vốn điều lệ nâng lên 7.500 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính cho việc mở rộng quy mô hoạt động.

Hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, với dư nợ cho vay ký quỹ đạt 10.720 tỷ đồng, tăng 101%; danh mục tài sản tài chính đạt 13.191 tỷ đồng, tăng 38%. Tổng doanh thu hoạt động đạt gần 2.842 tỷ đồng, tăng 197%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 365 tỷ đồng, tăng gần 80% so với năm 2024.

Kafi ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng năm 2025.
Kafi ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng năm 2025.

Đà tăng trưởng này không chỉ khẳng định hiệu quả của quá trình tái cấu trúc, mà còn thể hiện năng lực vận hành và khả năng mở rộng nhanh của Kafi trong bối cảnh thị trường cạnh tranh. Đây đồng thời là cơ sở để công ty tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển mạnh mẽ, nâng cao giá trị cho cổ đông hiện hữu và gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tiềm năng.

Đọc thêm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Mời quý độc giả đón đọc ấn phẩm Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026 phát hành tháng 03/2026. Ấn phẩm sẽ mang tới cho độc giả một bức tranh đa chiều về kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2025 và triển vọng trong năm 2026...

5 hồ sơ xin lập sàn giao dịch tài sản mã hóa hợp lệ đang được lấy ý kiến

5 hồ sơ xin lập sàn giao dịch tài sản mã hóa hợp lệ đang được lấy ý kiến

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa…

Cổ phiếu blue-chips cản đà hồi của VN-Index

Cổ phiếu blue-chips cản đà hồi của VN-Index

Thị trường biến động khá mạnh trong nửa sau của phiên chiều nay, điều thường thấy trong các phiên đáo hạn phái sinh. Dù có một nhịp hồi tích cực nhưng dòng tiền là không đủ mạnh để ổn định nhóm blue-chips, đồng thời độ rộng chưa cải thiện rõ rệt.

Kiến nghị hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp quy mô vừa trở thành công ty đại chúng

Kiến nghị hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp quy mô vừa trở thành công ty đại chúng

Với những doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên với số lượng nhân viên khoảng 100 - 200 người, doanh thu khoảng 2- 3 tỷ/năm, kỳ vọng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán tư vấn, hỗ trợ để đưa họ trở thành những công ty đại chúng...

“Cá mập” Pyn Elite Fund: Những phiên thị trường giảm sâu là cơ hội để tái cơ cấu danh mục

“Cá mập” Pyn Elite Fund: Những phiên thị trường giảm sâu là cơ hội để tái cơ cấu danh mục

Quỹ đã chốt lời ở các cổ phiếu giữ giá tốt và chuyển sang tích lũy các cổ phiếu bị giảm sâu hoặc đang ở trạng thái hấp dẫn trong vài tháng tới.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

eMagazine

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

eMagazine

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất
1

Hoàn thiện hành lang pháp lý xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Tiêu điểm

2

TP. Hồ Chí Minh: Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4, chuẩn bị khởi công quý 3/2026

Đầu tư

3

Xử nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật về sản phẩm y dược cổ truyền

Dân sinh

4

Thị trường bất động sản dần cân bằng sau biến động

Bất động sản

5

Áp lực giá tại siêu thị bán lẻ đã hiện hữu

Thị trường

