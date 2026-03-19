Chứng khoán Kafi: Thay đổi để bứt phá, sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Ngày 18/03, Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI (“Kafi”) công bố việc ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị có đơn từ nhiệm, đánh dấu bước chuyển trong kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Trên nền tảng được xây dựng trong giai đoạn vừa qua, Kafi đang sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới và hướng tới kế hoạch IPO năm 2026.

CHUYỂN GIAO CHIẾN LƯỢC

Ngày 18/03, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi vừa công bố thông tin về việc ông Lê Quang Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – có đơn từ nhiệm, dự kiến được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 09/04/2026.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò, ông đã cùng Ban lãnh đạo định hình chiến lược phát triển và xây dựng nền tảng vận hành cho Kafi. Sau 5 năm tái cấu trúc (từ năm 2021 đến năm 2026), Kafi đã vươn mình lên trở thành một trong những công ty chứng khoán có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam.

Ông Lê Quang Trung đã có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình tái cấu trúc toàn diện và xây nền tảng phát triển bền vững cho Kafi.

Đại diện Chứng khoán Kafi - Ông Trịnh Thanh Cần, Tổng giám đốc cho biết: “Thay đổi này là bước đi nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn. Trên nền tảng đã được xây dựng và đội ngũ lãnh đạo được tăng cường, Kafi đang ở vị thế sẵn sàng để bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với nhiều mục tiêu lớn hơn.”

Cũng nằm trong kế hoạch chuyển giao, Kafi đã chủ động kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực quản lý. Cụ thể bao gồm: Ông Nguyễn Việt Cường – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Ông Trần Tuấn Minh – Thành viên HĐQT, Ông Hà Hoàng Dũng – Thành viên HĐQT, Ông Trịnh Thanh Cần – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Ông Diệp Thế Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc…. Với kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ, đội ngũ lãnh đạo mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy nền tảng đã được xây dựng, đồng thời mang đến những góc nhìn đổi mới, thúc đẩy năng lực cạnh tranh và tăng trưởng của Kafi trong giai đoạn tới.

Cơ cấu Hội đồng quản trị Chứng khoán Kafi nhiệm kỳ 2023 - 2027.

BỨT TỐC TĂNG TRƯỞNG, HƯỚNG TỚI GIAI ĐOẠN MỚI

Năm 2025, công ty ghi nhận nhiều chỉ số tài chính tích cực, phản ánh rõ hiệu quả của chiến lược đã triển khai. Tổng tài sản đạt 26.131 tỷ đồng, tăng 63% so với năm trước; vốn điều lệ nâng lên 7.500 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính cho việc mở rộng quy mô hoạt động.

Hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, với dư nợ cho vay ký quỹ đạt 10.720 tỷ đồng, tăng 101%; danh mục tài sản tài chính đạt 13.191 tỷ đồng, tăng 38%. Tổng doanh thu hoạt động đạt gần 2.842 tỷ đồng, tăng 197%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 365 tỷ đồng, tăng gần 80% so với năm 2024.

Kafi ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng năm 2025.

Đà tăng trưởng này không chỉ khẳng định hiệu quả của quá trình tái cấu trúc, mà còn thể hiện năng lực vận hành và khả năng mở rộng nhanh của Kafi trong bối cảnh thị trường cạnh tranh. Đây đồng thời là cơ sở để công ty tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển mạnh mẽ, nâng cao giá trị cho cổ đông hiện hữu và gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tiềm năng.