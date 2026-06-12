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Jeff Bezos: AI sẽ không gây mất việc hàng loạt mà mở ra “nhiều kỷ nguyên vàng”

Ngọc Trang

12/06/2026, 14:11

Tỷ phú Jeff Bezos, thế giới đang bước vào “nhiều kỷ nguyên vàng” và AI sẽ tạo ra tình trạng thiếu lao động, vì số việc làm mới được tạo ra sẽ lớn hơn số việc làm bị thay thế...

Tỷ phú Jeff Bezos - Ảnh: FT
Tỷ phú Jeff Bezos - Ảnh: FT

Ông Jeff Bezos, nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Mỹ Amazon và là một trong những tỷ phú công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, vừa bác bỏ những dự báo cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ khiến người lao động mất việc hàng loạt. Theo ông, công nghệ này không phá hủy thị trường lao động, mà sẽ mở ra “nhiều kỷ nguyên vàng”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ báo Financial Times, ông Bezos cho biết Prometheus - công ty AI do ông đồng sáng lập - sẽ sử dụng công nghệ này để thay đổi lĩnh vực sản xuất và kỹ thuật.

Prometheus là công ty đầu tiên mà ông Bezos nắm vai trò điều hành kể từ khi rời ghế CEO Amazon vào năm 2021. Nói về tầm nhìn của doanh nghiệp mới này, ông phản bác những cảnh báo rằng AI sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới thị trường lao động.

“Nhiều người vội vàng kết luận rằng tất cả việc làm sẽ biến mất. Tôi cho rằng họ đã sai”, ông Bezos, người giàu thứ tư thế giới, nói.

Ông Bezos tin rằng AI sẽ mang lại lợi ích lớn cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh mà ông đang tham gia, từ khám phá vũ trụ, robot, giao hàng, điện toán đám mây đến nghiên cứu kéo dài tuổi thọ.

“Tất cả những việc tôi đang làm hiện nay đều có liên quan đến AI”, ông Bezos nói.

Theo ông, thế giới đang bước vào “nhiều kỷ nguyên vàng” cùng lúc, trong đó AI là một động lực quan trọng. 

“Tôi tin rằng trong thập kỷ tới, chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều đột phá đáng kinh ngạc”, vị tỷ phú chia sẻ.

Theo ông Bezos, Blue Origin - hãng tên lửa do ông sáng lập - là “ví dụ hoàn hảo về một công ty có thể hưởng lợi rất lớn” từ các công cụ AI của Prometheus. Tuy nhiên, ông không nói rõ các công cụ này sẽ có năng lực cụ thể như thế nào.

Prometheus được ông Bezos và ông Vikram Bajaj, cựu lãnh đạo Google, thành lập vào tháng 11 năm ngoái. Đến nay, công ty vẫn chưa công bố sản phẩm cụ thể. Prometheus cũng đang bước vào một thị trường ngày càng cạnh tranh, khi nhiều startup khác cũng phát triển các sản phẩm AI phục vụ hoạt động sản xuất, kỹ thuật và quy trình gắn với thế giới thực.

Trong khi đó, Blue Origin vẫn đi sau công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk trong cuộc đua thương mại hóa vũ trụ. SpaceX đang hướng tới mức định giá 1,78 nghìn tỷ USD khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào thứ Sáu (12/6). Trái lại, Blue Origin vừa gặp trở ngại lớn trong tháng trước, khi một tên lửa của công ty phát nổ trong quá trình thử nghiệm.

Prometheus đã huy động 12 tỷ USD từ các nhà đầu tư, gồm ngân hàng JPMorgan Chase, công ty quản lý tài sản BlackRock và chính ông Bezos. Trong vòng gọi vốn mới nhất, công ty này được định giá 41 tỷ USD.

Mục tiêu của Prometheus là xây dựng một hệ thống AI có thể đóng vai trò như “kỹ sư tổng quát nhân tạo”. Hệ thống này sẽ được huấn luyện bằng dữ liệu thực tế để hiểu sâu hơn về các quy luật vật lý, thay vì chỉ dựa vào mô hình ngôn ngữ lớn như nhiều sản phẩm AI phổ biến hiện nay.

Trước những lo ngại rằng AI có thể khiến nhiều người mất việc, ông Bezos đưa ra quan điểm ngược lại. Ông cho rằng AI sẽ tạo ra tình trạng thiếu lao động, vì số việc làm mới được tạo ra sẽ lớn hơn số việc làm bị thay thế.

“Về bản chất, sự giàu có của các nền văn minh đều bắt nguồn từ các phát minh. Khoảng 6.000 năm trước, con người phát minh ra chiếc cày và tất cả chúng ta trở nên giàu có hơn”, ông Bezos nói.

Tuy nhiên, không phải lãnh đạo nào trong ngành AI cũng lạc quan như ông Bezos. Ông Dario Amodei, CEO Anthropic - công ty AI được Amazon đầu tư và là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với OpenAI, doanh nghiệp phát triển ChatGPT - nhiều lần cảnh báo rằng công nghệ do doanh nghiệp này phát triển có thể khiến nhiều loại công việc biến mất.

Trong một bài luận đăng tải hôm thứ Tư tuần này, ông Amodei đề xuất tăng thuế đối với lợi nhuận từ các khoản đầu tư như cổ phiếu để lấy nguồn tiền chi trả một khoản thu nhập tối thiểu định kỳ cho người dân. Theo ông, đây có thể là một cách ứng phó nếu AI khiến nhiều người mất việc trong tương lai.

Về phần mình, Prometheus muốn giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian thiết kế và sản xuất sản phẩm. Thay vì phải liên tục chế tạo mẫu thử ngoài đời thực để kiểm tra, công ty này muốn dùng AI để hỗ trợ các kỹ sư tính toán, mô phỏng và hoàn thiện sản phẩm nhanh hơn.

Để làm được điều này, Prometheus dự kiến khai thác dữ liệu từ các doanh nghiệp kỹ thuật và sản xuất truyền thống. Đây là những công ty mà Prometheus có thể mua cổ phần thông qua một công ty đầu tư riêng. Theo Financial Times, ông Bezos và ông Bajaj đang tìm cách huy động tới 100 tỷ USD cho công ty đầu tư này.

Prometheus đã tuyển hàng trăm nhân sự trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật gắn với sản phẩm thực tế, đồng thời thu hút nhân sự từ các công ty AI đối thủ như OpenAI, xAI và Meta.

Cuộc cạnh tranh giành nhân tài trong ngành AI đang diễn ra rất gay gắt. Có tin đồn rằng ông Mark Zuckerberg, CEO Meta, từng tự tay nấu súp mời một ứng viên của OpenAI để thuyết phục người này gia nhập Meta. Câu chuyện này sau đó khiến một số công ty công nghệ khác cũng có những động thái tương tự để lôi kéo nhân tài.

“Nếu họ muốn tôi nấu súp cho họ, tôi sẽ làm. Nhưng chưa ai đưa ra yêu cầu đó”, ông Bezos nói.

Trước đó, ông Bajaj cho rằng Prometheus có thể thu hút nhân tài nhờ “triết lý của ông Bezos về tham vọng phục vụ khách hàng” và “sự thấu hiểu sâu sắc đối với những người hùng thầm lặng là các kỹ sư, những người thực sự xây dựng thế giới xung quanh chúng ta”.

“Cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào các kỹ sư và vào những gì họ có thể tưởng tượng”, ông Bajaj nói thêm.

Ông Bezos thừa nhận sản xuất là một lĩnh vực rất rộng và việc giải quyết các bài toán trong lĩnh vực này là “thách thức rất lớn”. Theo ông, mục tiêu của Prometheus là “trao quyền cho các kỹ sư trên khắp thế giới để họ làm tốt nhất công việc của mình, làm nhanh hơn và đưa sản phẩm ra thế giới”.

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Từ khóa:

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