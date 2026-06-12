Triển vọng lãi suất của 10 ngân hàng trung ương lớn

Trong giao dịch tiền tệ, G10 thường được hiểu là nhóm quốc gia đại diện cho 10 đồng tiền lớn được giao dịch phổ biến trên thị trường ngoại hối, gồm đôla Mỹ, Euro, yên Nhật, bảng Anh, franc Thụy Sỹ, đôla Canada, krona Thụy Điển, krone Na Uy, đôla Australia và đôla New Zealand.
Xu hướng tăng lãi suất đang lan rộng trong nhóm ngân hàng
trung ương tại các thị trường phát triển. Ngày thứ Năm (11/6), Ngân hàng Trung
ương châu Âu (ECB) quyết định nâng lãi suất, sau khi các cơ quan tiền tệ ở
Australia, Na Uy và Nhật Bản cũng đã siết chặt chính sách tiền tệ. Nhiều ngân
hàng trung ương khác được dự báo sẽ đi theo hướng này trong những tháng tới.
Trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn gián
đoạn và giá dầu neo ở mức cao, áp lực lạm phát từ năng lượng tiếp tục gia tăng.
Diễn biến này buộc nhiều nhà hoạch định chính sách phải cân nhắc nâng lãi suất
để ngăn đà tăng giá lan rộng trong nền kinh tế.
Dưới đây là triển vọng chính sách tiền tệ của 10 ngân hàng
trung ương lớn tại các thị trường phát triển gồm Mỹ, khu vực đồng euro, Anh, Nhật Bản, Canada, Australia, New
Zealand, Thụy Sỹ, Thụy Điển và Na Uy. Danh sách được sắp xếp theo mức lãi suất
chính sách hiện hành từ cao xuống thấp theo tổng hợp của hãng tin Reuters.
AUSTRALIA
Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã tăng lãi suất 3 lần
trong năm nay, đưa lãi suất chính sách lên 4,35% - mức cao nhất trong nhóm G10.
Động thái này nhằm ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu do chiến tranh Iran gây
ra, đồng thời đảo ngược toàn bộ mức giảm lãi suất mà RBA thực hiện trong năm
ngoái.
Thống đốc RBA Michele Bullock cho biết chính sách thắt chặt
đã bắt đầu phát huy tác dụng như kỳ vọng. Giới đầu tư cho rằng RBA sẽ giữ
nguyên lãi suất trong vài tháng tới, nhưng vẫn đánh giá khả năng ngân hàng này
tăng lãi suất thêm một lần trước cuối năm ở mức cao, khoảng 75%.
NA UY
Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) được dự báo sẽ giữ
nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 18/6, sau khi nâng lãi suất chính sách thêm
0,25 điểm phần trăm lên 4,25% vào đầu tháng 5. Quyết định của Norges Bank diễn ra sớm hơn dự
báo của các nhà phân tích và đi trước nhiều ngân hàng trung ương lớn khác. Các
ngân hàng trung ương lớn khác hiện vẫn chọn cách tiếp cận thận trọng hơn khi chờ
thêm dữ liệu về tác động của xung đột tại Iran.
Trong tháng 5, lạm phát lõi hàng năm của Na Uy bất ngờ tăng,
qua đó củng cố dự báo rằng lãi suất tại nước này có thể tiếp tục đi lên trong
năm nay.
ANH
Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ họp vào ngày 18/6 và được
dự báo tiếp tục giữ lãi suất ở mức 3,75%, không thay đổi từ đầu năm 2026 đến
nay.
Giới đầu tư hiện dự báo BOE gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất
vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, cuộc họp gần nhất cho thấy các nhà hoạch định chính
sách tại ngân hàng trung ương này vẫn rất thận trọng. BOE đã bỏ thông lệ công bố
một kịch bản dự báo trung tâm về lạm phát và các chỉ báo kinh tế quan trọng
khác. Thay vào đó, cơ quan này đưa ra 3 kịch bản khác nhau. Trong kịch bản xấu
nhất, BOE có thể phải tăng lãi suất mạnh tay.
MỸ
Giới đầu tư dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ
nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 16-17/6. Áp lực lạm phát cùng các dữ liệu
kinh tế khả quan đã khiến kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ giảm mạnh.
Sau khi xung đột Iran nổ ra, thị trường đã điều chỉnh mạnh dự
báo về lộ trình lãi suất của Fed. Ban đầu, giới giao dịch loại bỏ khả năng Fed
hạ lãi suất, sau đó bắt đầu tính đến kịch bản ngân hàng trung ương này tăng lãi
suất trong năm 2026. Hiện giới đầu tư ước tính khả năng Fed nâng lãi suất trước
cuộc họp tháng 10 ở mức khoảng 60%.
Các nhà kinh tế cho rằng ông Kevin Warsh - người mới nhậm chức Chủ tịch Fed và đang chịu sức ép hạ lãi suất từ chính quyền Tổng thống Donald Trump -
có thể gặp khó khăn trong việc tìm sự ủng hộ cho quyết định giảm lãi suất.
NEW ZEALAND
Cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ New
Zealand (RBNZ) sẽ diễn ra vào đầu tháng 7. Thị trường dự báo RBNZ nhiều khả
năng sẽ nâng lãi suất từ mức 2,25% hiện tại trong cuộc họp này và có thể tiếp tục
tăng thêm trong những tháng còn lại của năm.
RBNZ đang đối mặt với bài toán khó khi lạm phát tại New Zealand được
dự báo vượt xa vùng mục tiêu 1-3%, còn tỷ lệ thất nghiệp đã lên mức cao nhất
trong 10 năm.
CANADA
Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) ngày thứ Tư (10/6) giữ
nguyên lãi suất chính sách ở mức 2,25%. Cơ quan này cho biết hiện chưa có nhiều
dấu hiệu cho thấy chi phí năng lượng tăng cao đang lan rộng sang mặt bằng giá cả
chung.
Các số liệu gần đây cho thấy lạm phát tại Canada vẫn nằm
trong vùng mục tiêu 1-3% của ngân hàng trung ương. Trong khi đó, đà giảm của chỉ
số lạm phát lõi cho thấy nhu cầu trong nền kinh tế vẫn còn yếu. Các nhà kinh tế
dự báo BOC sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong năm 2026.
KHU VỰC ĐỒNG EURO
Ngày 11/6, ECB đã nâng lãi suất lần đầu tiên trong gần 3
năm. Quyết định này nhằm kiềm chế lạm phát từ sớm, trước khi cú tăng chi phí
năng lượng do chiến tranh Iran gây ra lan rộng hơn trong khu vực đồng euro.
Động thái này đã được ECB phát tín hiệu rõ ràng từ trước này
đưa lãi suất tiền gửi - lãi suất chính sách chủ chốt của ngân hàng trung ương
này - lên 2,25%. Cùng với quyết định chính sách mới nhất, ECB cũng công bố các
dự báo cơ sở mới, trong đó lạm phát được dự báo ở mức 3% trong năm nay, 2,3%
vào năm 2027 và 2% vào năm 2028.
THỤY ĐIỂN
Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) dự kiến họp vào tuần
tới. Tuy nhiên, thị trường cho rằng từ nay tới cuối năm nay, cơ quan này sẽ không
thay đổi lãi suất chủ chốt, hiện ở mức 1,75%, do lạm phát cơ bản tại Thụy Điển
vẫn tương đối thấp.
NHẬT BẢN
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được dự báo sẽ nâng lãi
suất chính sách ngắn hạn - hiện ở mức 0,75% - trong cuộc họp chính sách tuần tới.
Nếu diễn ra, đây sẽ là bước đi tiếp theo trong lộ trình tăng lãi suất thận trọng
của BOJ sau thời gian dài duy trì chính sách lãi suất âm.
Tuy nhiên, việc Thống đốc Kazuo Ueda phải nhập viện hai tuần
ngay trước cuộc họp chính sách có thể khiến nỗ lực của BOJ nhằm kiểm soát lạm
phát trở nên phức tạp hơn.
Trong tháng 5, chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Nhật - phản ánh giá hàng hóa bán giữa các doanh nghiệp - tăng nhanh nhất trong 3 năm, một phần do đồng yên suy yếu khiến chi phí nhập
khẩu tăng.
Việc nâng lãi suất có thể giúp giảm áp lực lên đồng yên và hạn chế
nguy cơ chi phí nhập khẩu đẩy lạm phát lên cao hơn, dù mặt bằng lãi suất của Nhật
Bản vẫn thấp hơn hầu hết các nền kinh tế trong nhóm G10.
THỤY SỸ
Với lãi suất chính sách ở mức 0%, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ
(SNB) hiện có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm G10. Thị trường dự báo SNB sẽ
duy trì mức lãi suất này trong cuộc họp tuần tới và trong phần còn lại của năm,
do lạm phát tại Thụy Sỹ vẫn thấp, trong khi đồng franc mạnh đang gây sức ép lên
nền kinh tế.
Theo các nhà phân tích, SNB vẫn thận trọng với việc đưa lãi
suất trở lại vùng âm. Vì vậy, ngân hàng trung ương này nhiều khả năng sẽ ưu
tiên can thiệp trên thị trường ngoại hối để hạn chế đà tăng của đồng franc.