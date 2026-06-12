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Triển vọng lãi suất của 10 ngân hàng trung ương lớn

Hoài Thu

12/06/2026, 14:11

Dưới đây là triển vọng chính sách tiền tệ của 10 ngân hàng trung ương lớn tại các thị trường phát triển, được gọi là nhóm G10...

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) - Ảnh: Reuters
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) - Ảnh: Reuters

Trong giao dịch tiền tệ, G10 thường được hiểu là nhóm quốc gia đại diện cho 10 đồng tiền lớn được giao dịch phổ biến trên thị trường ngoại hối, gồm đôla Mỹ, Euro, yên Nhật, bảng Anh, franc Thụy Sỹ, đôla Canada, krona Thụy Điển, krone Na Uy, đôla Australia và đôla New Zealand.

Xu hướng tăng lãi suất đang lan rộng trong nhóm ngân hàng trung ương tại các thị trường phát triển. Ngày thứ Năm (11/6), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định nâng lãi suất, sau khi các cơ quan tiền tệ ở Australia, Na Uy và Nhật Bản cũng đã siết chặt chính sách tiền tệ. Nhiều ngân hàng trung ương khác được dự báo sẽ đi theo hướng này trong những tháng tới.

Trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn gián đoạn và giá dầu neo ở mức cao, áp lực lạm phát từ năng lượng tiếp tục gia tăng. Diễn biến này buộc nhiều nhà hoạch định chính sách phải cân nhắc nâng lãi suất để ngăn đà tăng giá lan rộng trong nền kinh tế.

Dưới đây là triển vọng chính sách tiền tệ của 10 ngân hàng trung ương lớn tại các thị trường phát triển gồm Mỹ, khu vực đồng euro, Anh, Nhật Bản, Canada, Australia, New Zealand, Thụy Sỹ, Thụy Điển và Na Uy. Danh sách được sắp xếp theo mức lãi suất chính sách hiện hành từ cao xuống thấp theo tổng hợp của hãng tin Reuters.

AUSTRALIA

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) đã tăng lãi suất 3 lần trong năm nay, đưa lãi suất chính sách lên 4,35% - mức cao nhất trong nhóm G10. Động thái này nhằm ứng phó với cú sốc năng lượng toàn cầu do chiến tranh Iran gây ra, đồng thời đảo ngược toàn bộ mức giảm lãi suất mà RBA thực hiện trong năm ngoái.

Thống đốc RBA Michele Bullock cho biết chính sách thắt chặt đã bắt đầu phát huy tác dụng như kỳ vọng. Giới đầu tư cho rằng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất trong vài tháng tới, nhưng vẫn đánh giá khả năng ngân hàng này tăng lãi suất thêm một lần trước cuối năm ở mức cao, khoảng 75%.

NA UY

Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 18/6, sau khi nâng lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm lên 4,25% vào đầu tháng 5. Quyết định của Norges Bank diễn ra sớm hơn dự báo của các nhà phân tích và đi trước nhiều ngân hàng trung ương lớn khác. Các ngân hàng trung ương lớn khác hiện vẫn chọn cách tiếp cận thận trọng hơn khi chờ thêm dữ liệu về tác động của xung đột tại Iran.

Trong tháng 5, lạm phát lõi hàng năm của Na Uy bất ngờ tăng, qua đó củng cố dự báo rằng lãi suất tại nước này có thể tiếp tục đi lên trong năm nay.

ANH

Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ họp vào ngày 18/6 và được dự báo tiếp tục giữ lãi suất ở mức 3,75%, không thay đổi từ đầu năm 2026 đến nay.

Giới đầu tư hiện dự báo BOE gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, cuộc họp gần nhất cho thấy các nhà hoạch định chính sách tại ngân hàng trung ương này vẫn rất thận trọng. BOE đã bỏ thông lệ công bố một kịch bản dự báo trung tâm về lạm phát và các chỉ báo kinh tế quan trọng khác. Thay vào đó, cơ quan này đưa ra 3 kịch bản khác nhau. Trong kịch bản xấu nhất, BOE có thể phải tăng lãi suất mạnh tay.

MỸ

Giới đầu tư dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 16-17/6. Áp lực lạm phát cùng các dữ liệu kinh tế khả quan đã khiến kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ giảm mạnh.

Sau khi xung đột Iran nổ ra, thị trường đã điều chỉnh mạnh dự báo về lộ trình lãi suất của Fed. Ban đầu, giới giao dịch loại bỏ khả năng Fed hạ lãi suất, sau đó bắt đầu tính đến kịch bản ngân hàng trung ương này tăng lãi suất trong năm 2026. Hiện giới đầu tư ước tính khả năng Fed nâng lãi suất trước cuộc họp tháng 10 ở mức khoảng 60%.

Các nhà kinh tế cho rằng ông Kevin Warsh - người mới nhậm chức Chủ tịch Fed và đang chịu sức ép hạ lãi suất từ chính quyền Tổng thống Donald Trump - có thể gặp khó khăn trong việc tìm sự ủng hộ cho quyết định giảm lãi suất.

NEW ZEALAND

Cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) sẽ diễn ra vào đầu tháng 7. Thị trường dự báo RBNZ nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất từ mức 2,25% hiện tại trong cuộc họp này và có thể tiếp tục tăng thêm trong những tháng còn lại của năm.

RBNZ đang đối mặt với bài toán khó khi lạm phát tại New Zealand được dự báo vượt xa vùng mục tiêu 1-3%, còn tỷ lệ thất nghiệp đã lên mức cao nhất trong 10 năm.

CANADA

Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) ngày thứ Tư (10/6) giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 2,25%. Cơ quan này cho biết hiện chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy chi phí năng lượng tăng cao đang lan rộng sang mặt bằng giá cả chung.

Các số liệu gần đây cho thấy lạm phát tại Canada vẫn nằm trong vùng mục tiêu 1-3% của ngân hàng trung ương. Trong khi đó, đà giảm của chỉ số lạm phát lõi cho thấy nhu cầu trong nền kinh tế vẫn còn yếu. Các nhà kinh tế dự báo BOC sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong năm 2026.

KHU VỰC ĐỒNG EURO

Ngày 11/6, ECB đã nâng lãi suất lần đầu tiên trong gần 3 năm. Quyết định này nhằm kiềm chế lạm phát từ sớm, trước khi cú tăng chi phí năng lượng do chiến tranh Iran gây ra lan rộng hơn trong khu vực đồng euro.

Động thái này đã được ECB phát tín hiệu rõ ràng từ trước này đưa lãi suất tiền gửi - lãi suất chính sách chủ chốt của ngân hàng trung ương này - lên 2,25%. Cùng với quyết định chính sách mới nhất, ECB cũng công bố các dự báo cơ sở mới, trong đó lạm phát được dự báo ở mức 3% trong năm nay, 2,3% vào năm 2027 và 2% vào năm 2028.

THỤY ĐIỂN

Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) dự kiến họp vào tuần tới. Tuy nhiên, thị trường cho rằng từ nay tới cuối năm nay, cơ quan này sẽ không thay đổi lãi suất chủ chốt, hiện ở mức 1,75%, do lạm phát cơ bản tại Thụy Điển vẫn tương đối thấp.

NHẬT BẢN

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được dự báo sẽ nâng lãi suất chính sách ngắn hạn - hiện ở mức 0,75% - trong cuộc họp chính sách tuần tới. Nếu diễn ra, đây sẽ là bước đi tiếp theo trong lộ trình tăng lãi suất thận trọng của BOJ sau thời gian dài duy trì chính sách lãi suất âm.

Tuy nhiên, việc Thống đốc Kazuo Ueda phải nhập viện hai tuần ngay trước cuộc họp chính sách có thể khiến nỗ lực của BOJ nhằm kiểm soát lạm phát trở nên phức tạp hơn.

Trong tháng 5, chỉ số giá sản xuất (PPI) tại Nhật - phản ánh giá hàng hóa bán giữa các doanh nghiệp - tăng nhanh nhất trong 3 năm, một phần do đồng yên suy yếu khiến chi phí nhập khẩu tăng.

Việc nâng lãi suất có thể giúp giảm áp lực lên đồng yên và hạn chế nguy cơ chi phí nhập khẩu đẩy lạm phát lên cao hơn, dù mặt bằng lãi suất của Nhật Bản vẫn thấp hơn hầu hết các nền kinh tế trong nhóm G10.

THỤY SỸ

Với lãi suất chính sách ở mức 0%, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB) hiện có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm G10. Thị trường dự báo SNB sẽ duy trì mức lãi suất này trong cuộc họp tuần tới và trong phần còn lại của năm, do lạm phát tại Thụy Sỹ vẫn thấp, trong khi đồng franc mạnh đang gây sức ép lên nền kinh tế.

Theo các nhà phân tích, SNB vẫn thận trọng với việc đưa lãi suất trở lại vùng âm. Vì vậy, ngân hàng trung ương này nhiều khả năng sẽ ưu tiên can thiệp trên thị trường ngoại hối để hạn chế đà tăng của đồng franc.

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Từ khóa:

10 ngân hàng trung ương lớn G10 thế giới triển vọng lãi suất

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