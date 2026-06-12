TP. Hồ Chí Minh: Tâm điểm mới của du lịch thời trang Đông Nam Á

Nhờ sức hút từ mạng xã hội dành cho các thương hiệu trẻ Việt Nam và lượng khách quốc tế ngày càng tăng, TP. Hồ Chí Minh đang nổi lên như một điểm đến du lịch thời trang mới...

Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ trong những năm gần đây và TP. Hồ Chí Minh nằm ở trung tâm của sự hồi sinh này. Bên cạnh sức hút quen thuộc của ẩm thực đường phố, cuộc sống về đêm và các di tích lịch sử, một lý do mới khiến du khách đến đây đang dần hình thành – đó chính là thời trang.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN TỪ DU LỊCH THỜI TRANG

Việt Nam đang từng bước phát triển các loại hình du lịch bài bản, từ ẩm thực và cà phê đến du lịch y tế, như một cách để làm phong phú sản phẩm và củng cố hình ảnh quốc gia. Du lịch thời trang cũng có thể đóng vai trò tương tự.

Đối với các chuyên gia xây dựng thương hiệu điểm đến, sự nổi lên một cách tự nhiên của du lịch thời trang mở ra một cơ hội chiến lược.

“Xây dựng thương hiệu điểm đến không chỉ dừng lại ở logo hay khẩu hiệu”, Phó giáo sư Giannina Warren, chuyên gia về thương hiệu điểm đến và Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp tại RMIT Việt Nam, nhận định. “Cốt lõi nằm ở những trải nghiệm chân thực và các câu chuyện mà du khách mang về và lan tỏa. Du lịch thời trang hòa quyện một cách tự nhiên vào bức tranh rộng lớn hơn về TP. Hồ Chí Minh như một đô thị trẻ trung, sáng tạo và giàu tinh thần khởi nghiệp”.

Phó giáo sư Warren nhận định Khi du khách quốc tế khám phá các thương hiệu thời trang độc lập của Việt Nam và chia sẻ trải nghiệm trên các nền tảng số, họ đang góp phần viết nên một câu chuyện mới về Việt Nam. Việt Nam không còn chỉ gắn với cái mác Made in Vietnam cho các thương hiệu toàn cầu, mà đang dần được biết đến với tinh thần Designed in Vietnam do chính các nhà sáng tạo trong nước kiến tạo.

Theo chuyên gia RMIT, việc kết nối làn sóng du lịch thời trang mới với chiến lược phát triển kinh tế sáng tạo ở tầm quốc gia có thể mang lại cả lợi ích kinh tế lẫn giá trị hình ảnh. Các nhà thiết kế và thương hiệu nội địa sẽ tiếp cận được thị trường mới, trong khi Việt Nam gia tăng được sức mạnh mềm thông qua việc khẳng định năng lực sáng tạo và bản sắc văn hóa.

DU LỊCH THỜI TRANG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bà Rebecca Morris, giảng viên ngành Quản trị doanh nghiệp thời trang tại RMIT Việt Nam, đồng thời là chuyên gia với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ Việt Nam, chia sẻ ngày càng nhiều du khách đến TP. Hồ Chí Minh với sẵn danh sách mua sắm trên điện thoại. "Họ bước vào các cửa hàng thời trang độc lập, mang theo những video TikTok và bài đăng Instagram đã lưu lại, và chủ động tìm mua sản phẩm của các thương hiệu Việt trẻ mà họ khám phá trên mạng," bà cho biết.

Khi lướt các hashtag như #vietnamshoppinghaul và #vietnamlocalbrand trên TikTok hay Instagram, người dùng có thể bắt gặp những sản phẩm thời trang đường phố sành điệu, trang phục truyền thống được cách tân hiện đại và những bộ cánh hợp thời từ các thương hiệu nội địa. TikTok Shop đã làm mờ ranh giới giữa nội dung và thương mại, giúp người dùng quốc tế dễ dàng khám phá và mua sắm từ các thương hiệu Việt.

Thương hiệu Việt được tìm kiếm phổ biến bởi khách du lịch. Ảnh: The Idiot

Theo bà Corinna Joyce, Chủ nhiệm bộ môn Quản trị doanh nghiệp thời trang tại RMIT Việt Nam và chuyên gia tư vấn kinh doanh thời trang, sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là một xu hướng nhất thời.

“Việt Nam từ lâu đã được biết đến như một trung tâm sản xuất cho các thương hiệu thời trang toàn cầu," bà nhận định. "Điều chúng ta đang chứng kiến hiện nay là một sự chuyển mình rõ rệt: Việt Nam dần được nhìn nhận là một điểm khởi nguồn của thiết kế thời trang sáng tạo, đặc biệt trong mắt các du khách trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội”.

Đằng sau làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội là một xu hướng có thể đo đếm. Theo RMIT, nhiều nhà bán lẻ thời trang và thương hiệu độc lập tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh cho biết rằng phần lớn khách mua sắm tại cửa hàng của họ là khách quốc tế, bao gồm khách du lịch, khách lưu trú ngắn hạn và khách đến từ các nước châu Á.

Một số thương hiệu ước tính lượng khách nước ngoài chiếm từ 60% đến 70% tổng khách hàng – con số cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của thời trang như một yếu tố thu hút du khách đến thành phố.

Tại các cửa hàng thời trang đa thương hiệu của Rue Miche, khách hàng quốc tế hiện chiếm một phần đáng kể lượng khách đến mỗi ngày. “Chúng tôi thường thấy nhiều khách nước ngoài hơn khách địa phương vào cuối tuần”, bà Christina Vũ, nhà đồng sáng lập Rue Miche, cho biết.

“Nhiều người chia sẻ rằng họ biết đến cửa hàng hoặc các thương hiệu chúng tôi phân phối qua TikTok hay các nhà sáng tạo nội dung thời trang. Họ tìm đến đây với mục tiêu rất rõ ràng là săn những món đồ thời thượng mà họ khó có thể tìm thấy tại quê nhà”.

Khách hàng quốc tế chiếm một phần đáng kể lượng khách tại nhiều cửa hàng thời trang. Ảnh: Rue Miche

Cũng theo bà Christina Vũ, cửa hàng Rue Miche ở Union Square đón khách từ khắp nơi trên thế giới, trong khi cửa hàng boutique trên đường Phùng Khắc Khoan chủ yếu đón du khách châu Á. Thương hiệu thời trang phi giới tính The Idiot đặt tại TP. Hồ Chí Minh cũng có trải nghiệm tương tự.

“Trước đây chúng tôi chỉ coi khách du lịch như một nguồn doanh thu bổ sung, nhưng giờ họ là một trong những nhóm khách hàng chính”, ông Huỳnh Đăng Quế, nhà sáng lập thương hiệu The Idiot, cho biết. “Nhiều khách bước vào cửa hàng với ảnh chụp màn hình từ mạng xã hội và hỏi mua chính xác những thiết kế họ đã thấy trên mạng. Họ không chỉ quan tâm đến sản phẩm, mà còn bị thu hút bởi câu chuyện đằng sau thương hiệu”.

Theo bà Morris, điều này phản ánh một xu hướng mới trong hành vi của khách du lịch. “Họ không đơn thuần mua quà lưu niệm cho vui," bà nhấn mạnh. "Họ lên kế hoạch cho chuyến đi xoay quanh việc khám phá các thương hiệu địa phương, tham quan các khu phố cụ thể và mang về những món đồ mang đậm phong cách Việt Nam đương đại”.

Nhằm tận dụng tối đa đà phát triển này, các cơ quan du lịch, chính quyền địa phương và doanh nghiệp có thể chung tay biến những câu chuyện thành công riêng lẻ thành một thương hiệu thành phố và thương hiệu quốc gia dễ nhận biết.

Một trong những hướng đi tiềm năng là phát triển các trải nghiệm xoay quanh thời trang dành cho du khách đến TP. Hồ Chí Minh, như xây dựng bản đồ về các tuyến phố thời trang, tổ chức tour mua sắm có người hướng dẫn, hoặc hợp tác với các nhà bán lẻ để hình thành những “hành trình mua sắm” đặc trưng.

Một cách làm khả thi khác là thúc đẩy các sự kiện thời trang quy mô toàn thành phố, nhằm đưa các nhà thiết kế trẻ Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế, đặc biệt tại những khu vực vốn đông du khách.

Bà Morris nhận định: “Nhiều sáng kiến trong số này thực tế đã xuất hiện một cách tự phát. Tuy nhiên, nếu được hỗ trợ bài bản hơn, chẳng hạn thông qua quảng bá trên các kênh du lịch chính thức hoặc hợp tác với khách sạn và doanh nghiệp lữ hành, tác động tạo ra sẽ còn lớn hơn rất nhiều”.