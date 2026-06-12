Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn thu hẹp nhưng vẫn ở mức cao

Trong phiên sáng 12/6, dù các doanh nghiệp tăng giá vàng mua vào mạnh hơn giá bán ra khiến chênh lệch giá mua, bán vàng miếng và vàng nhẫn thu hẹp từ 5 triệu đồng trong phiên hôm qua (11/6) xuống 3,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, vẫn cao so với mức thông thường từ 1,5 đến 2 triệu đồng/lượng...

Đóng cửa phiên hôm qua (11/6), giá mua, bán vàng miếng SJC chỉ nhích nhẹ 100 nghìn đồng/lượng, chấm dứt chuỗi giảm 9 phiên liên tiếp. Mở cửa phiên sáng nay, các doanh nghiệp đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng SJC với biên độ mạnh hơn. Chỉ trong vòng 2 tiếng đầu mở cửa, giá mua, bán vàng miếng ghi nhận tới 4 nhịp tăng liên tiếp.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá vàng miếng tại Công ty SJC tăng 8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 6,5 triệu đồng/lượng với chiều bán so với giá chốt phiên 11/6. Thương hiệu này đặt giá mua vàng miếng tại 141,4 triệu đồng/lượng và giá bán là 144,9 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 12/6, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các thương hiệu phổ biến thu hẹp xuống ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với mức 5 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua. Chênh lệch giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức thấp nhất là 3 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 141,4 triệu – 144,9 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết đồng loạt tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý.

So với giá chốt phiên 11/6, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên tăng lần lượt 8 triệu và 6,5 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực miền Nam, sau 5 nhịp tăng với chiều mua và 7 nhịp tăng với chiều bán. Giá vàng miếng tại Mi Hồng tăng 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mi Hồng đặt giá giao dịch vàng miếng tại 142 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ nhất, đi kèm với giá niêm yết vàng miếng thấp nhất trên thị trường.

Doanh nghiệp niêm yết giá mua tại 139 triệu và giá bán là 143 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này tăng lần lượt 8 triệu đồng/lượng với chiều mua và 7 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 12/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Thị trường vàng nhẫn “4 số 9” cũng nằm trong xu hướng tăng trong phiên sáng nay. Bám sát nhịp điều chỉnh trên thị trường vàng miếng, biên độ tăng trên thị trường vàng nhẫn dao động từ 5 triệu – 8 triệu đồng/lượng. Giá mua tăng mạnh hơn giá bán, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn giữa các doanh nghiệp cũng dần thu hẹp.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran dần lắng xuống khiến thị trường bước vào giai đoạn biến động khó lường. Đà phục hồi của giá vàng được thúc đẩy sau khi ông Trump bất ngờ tuyên bố dừng kế hoạch tấn công Iran, trái ngược với những phát ngôn cứng rắn trước đó về khả năng tiếp tục không kích và kiểm soát cảng xuất khẩu dầu của nước này. Các số liệu kinh tế từ Mỹ cũng góp phần hỗ trợ giá vàng bật tăng. CPI trong tháng 5 tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023 cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, phát huy vai trò trú ẩn của vàng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 136,3 triệu đồng/lượng và giá bán là 141,3 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chỉ trong vòng hơn 2 tiếng mở cửa, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng với chiều bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 141,3 triệu – 144,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng tổng cộng 8 triệu đồng/lượng và 6,5 triệu đồng/lượng.

DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải là bốn doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua vàng nhẫn trơn và vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại ngưỡng 141,4 triệu đồng/lượng và giá bán và 144,9 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 ghi nhận tới 5 nhịp tăng chỉ trong 2 tiếng đầu mở cửa.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 3,3 triệu đồng/lượng với chiều mua và 3 triệu đồng/lượng với chiều bán, niêm yết tại 136,7 triệu – 141,4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm lần lượt 4,7 triệu đồng/lượng và 3,5 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 141,4 triệu – 144,9 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 8 triệu đồng với chiều mua và 6,5 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Cùng thời điểm, Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá bán giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở ngưỡng 144,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng nhẫn neo tại 141,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/6, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp tăng lần lượt 7,9 triệu và 264 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 12/6 so với 11/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 7,8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 5,8 triệu đồng/lượng với chiều bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 141,5 triệu – 144,5 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn khiêm tốn nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng lần lượt 6 triệu đồng/lượng và 5 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 131 triệu – 135 triệu đồng/lượng.

So với giá bán vàng nhẫn tại Công ty SJC, giá bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm thấp hơn từ 300 nghìn đến 9,8 triệu đồng/lượng.