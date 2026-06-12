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Vượt qua Vùng Vịnh, Mỹ trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Ấn Độ

Điệp Vũ

12/06/2026, 14:10

Mỹ - với nguồn tài nguyên dầu khí đá phiến dồi dào và hạ tầng xuất khẩu năng lượng đang mở rộng - đang ở vào một vị thế đặc biệt để hưởng lợi từ nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung khí đốt của Ấn Độ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trong lúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran chưa kết thúc, Mỹ nổi lên thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Ấn Độ, vượt qua các quốc gia Vùng Vịnh vốn là nguồn cung khí đốt truyền thống của quốc gia tỷ dân ở Nam Á.

Tình trạng gián đoạn giao thông kéo dài tại eo biển Hormuz đã khiến lượng khí đốt hóa lỏng (LNG) và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ các nước Vùng Vịnh giảm mạnh, tạo cơ hội cho Mỹ mở rộng thị phần tại thị trường Ấn Độ. Trước chiến tranh 60% lượng LNG và gần như toàn bộ lượng LPG mà Ấn Độ tiêu thụ được vận chuyển qua tuyến đường biển huyết mạch này.

Hãng tin CNBC dẫn số liệu từ công ty theo dõi vận tải biển Kpler cho biết Mỹ đã cung cấp 630.000 tấn LPG cho Ấn Độ trong tháng 5 vừa qua, nhiều hơn khoảng 60% so với con số 380.000 tấn mà Ấn Độ nhận được từ tất cả các nước vùng Vịnh cộng lại trong tháng.

Đối với LNG, Mỹ đã xuất khẩu 900.000 tấn sang Ấn Độ trong tháng 5 chiếm hơn 40% nhu cầu tổng thể của quốc gia này và tăng gấp 3 lần so với tháng 4.

Các chuyên gia nhận định rằng xung đột quân sự tại Trung Đông đã thúc đẩy hoạt động xuất khẩu năng lượng của Mỹ, nhưng cũng nhấn mạnh rằng sự gia tăng này còn là kết quả của chiến lược rộng lớn hơn của Washington nhằm bán nhiều năng lượng hơn cho Ấn Độ. Từ trước khi chiến tranh bắt đầu, hai quốc gia đã tăng cường thương mại năng lượng song phương.

Ông Sumit Ritolia, nhà phân tích nghiên cứu hàng đầu tại Kpler, nhận định: "Trong tương lai, thương mại năng lượng giữa Ấn Độ và Mỹ sẽ ngày càng tập trung vào khí đốt”.

Mỹ - với nguồn tài nguyên dầu khí đá phiến dồi dào và hạ tầng xuất khẩu năng lượng đang mở rộng - đang ở vào một vị thế đặc biệt để hưởng lợi từ nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung khí đốt của Ấn Độ. Trước khi xảy ra chiến tranh, chi phí vận chuyển cao đã ngăn cản Mỹ chiếm lĩnh thị phần đáng kể trên thị trường khí đốt của Ấn Độ. Tuy nhiên, việc bị cắt đứt khỏi nguồn cung từ Vùng Vịnh đã khiến Ấn Độ cởi mở hơn với các lô hàng khí đốt từ Mỹ.

“Trước đây, nguồn cung LPG từ Trung Đông thường xuyên vượt trội so với các lô hàng của Mỹ về mặt chi phí vận chuyển, hạn chế khả năng Mỹ chiếm lĩnh thị phần tại Ấn Độ” - ông Manish Sejwal, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách bộ phận thị trường hàng hóa tại Rystad Energy - nhận định. Ông dự báo trong tháng 6 này, nguồn cung LPG của Mỹ cho Ấn Độ có thể vượt qua mốc 1 triệu tấn.

LPG chủ yếu được sử dụng làm nhiên liệu nấu ăn tại Ấn Độ. Nguồn cung và giá cả của mặt hàng này rất nhạy cảm về mặt chính trị, và Chính phủ Ấn Độ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ người tiêu dùng hộ gia đình khỏi giá LPG toàn cầu tăng cao.

Theo một báo cáo của công ty môi giới toàn cầu Nomura, Mỹ là "người hưởng lợi lớn nhất" từ sự chuyển dịch nguồn cung khí đốt của Ấn Độ. Báo cáo cho biết xuất khẩu LPG của Mỹ sang New Delhi đã tăng gấp 8 lần so với mức trước chiến tranh.

Ông Bineet Banka, một nhà phân tích tại ngân hàng Nomura ở Ấn Độ, cho biết Washington muốn Ấn Độ giảm thặng dư thương mại với Mỹ, và nhập khẩu năng lượng nhiều hơn hơn có thể chính là cách tốt nhất để làm điều đó. Nhập khẩu LNG từ Mỹ đắt hơn so với từ Vùng Vịnh, nhưng "Ấn Độ không có nhiều lựa chọn” - ông Banka nói thêm.

Kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu, đồng rupee Ấn Độ đã suy yếu nhiều so với đồng USD, một phần do hóa đơn nhập khẩu năng lượng của quốc gia này tăng cao. Ấn Độ là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, thứ tư về LNG và thứ hai về LPG.

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Từ khóa:

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