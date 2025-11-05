Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục, một thắng lợi của Tổng thống Trump

Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trưởng mạnh mẽ kể từ khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, với cả ba chỉ số chỉ số chính cùng đạt những mức cao kỷ lục mới...

Trong vòng 12 tháng qua, chỉ số S&P 500 - thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ - đã tăng 19,6%, với động lực là lợi nhuận khả quan của các công ty niêm yết và niềm hứng khởi của các nhà đầu tư đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Xu hướng giá lên của thị trường chứng khoán cho thấy sự thích ứng linh hoạt trước mối lo ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu và những đợt biến động mạnh của giá cổ phiếu.

Đối với ông Trump, đà tăng trưởng của giá cổ phiếu ở Phố Wall là một “sự phê chuẩn” cho các chính sách của ông. Hôm 28/10, khi gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanea Takaichi ở Tokyo, ông đã nói về việc thị trường chứng khoán hai nước cùng lập kỷ lục vào ngày hôm đó. Ông Trump phát biểu: "Thị trường chứng khoán của Nhật Bản và thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay đều đạt mức cao nhất mọi thời đại. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang làm được những việc đúng đắn”.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng đà tăng của chứng khoán Mỹ có những lý do thực tế hơn, chủ yếu là việc lợi nhuận của các công ty tiếp tục gây ấn tượng và các nhà đầu tư đang đặt cược lớn vào AI.

Ông Keith Lerner, chiến lược gia thị trường chính tại công ty Truist, nhận định với hãng tin CNN: "Những gì xảy ra ở Washington quan trọng, nhưng đó không phải là điều duy nhất quan trọng. Chủ đề chính của năm nay là sự thống trị của công nghệ và AI, cùng sức mạnh bền bỉ của các công ty Mỹ”.

Theo ông Jed Ellerbroek, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty Argent Capital Management, xu hướng tăng vững vàng của chứng khoán Mỹ là đáng ngạc nhiên nếu xét tới những thay đổi liên tục và cách tiếp cận khá quyết liệt của ông Trump trong chính sách thương mại của Mỹ và với Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ông nói: "Ông Trump đã mang tới sự bấp bênh lớn trên thị trường trong năm qua. Đó chắc chắn không phải là thứ mà nhà đầu tư muốn”.

Nhưng các nhà đầu tư đã tập trung sự chú ý của họ vào giao dịch AI và cố gắng gác sang bên mối lo ngại về thuế quan. “Chu kỳ đầu tư AI này là khổng lồ và chưa từng có, áp đảo những vấn đề khác”, ông Ellerbroek nhận xét.

Các công ty công nghệ lớn ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong S&P 500. Nvidia, công ty vừa đạt giá trị vốn hóa thị trường 5 nghìn tỷ USD, hiện chiếm 8% giá trị vốn hóa của chỉ số này. Nếu cho tất cả các công ty trong S&P 500 một phần bằng nhau trong chỉ số, thì chỉ số này chỉ đạt mức tăng 6% trong 12 tháng qua, so với mức tăng thực tế là 19,6%.

S&P 500 đã giảm tới 19% vào tháng 4 khi ông Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng gây chấn động. Nhưng khi thị trường lao dốc, ông Trump đã hoãn và giảm bớt mức thuế. Kể từ đó, S&P 500 đã tiếp tục tăng cao hơn, và đến nay chỉ số này đã tăng 6 tháng liên tiếp.

Chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ trong 1 năm qua - Nguồn: Trading Economics.

Ông Mark Malek, Giám đốc đầu tư tại công ty môi giới Siebert Financial, cho biết: “Giá cổ phiếu có thể tăng một phần vì các biện pháp thuế quan cuối cùng của chính quyền ông Trump ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại ban đầu”.

Từ khi ông Trump tái đắc cử tổng thống vào đầu tháng 11 năm ngoái cho đến cuối tháng 10 vừa qua, mức tăng của S&P 500 là lớn thứ 8 trong năm đầu tiên của một tổng thống Mỹ kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai - theo dữ liệu của CFRA Research. S&P 500 đã tăng khoảng 38% trong cùng kỳ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, đánh dấu hiệu suất tốt nhất trong lịch sử.

Trong khi đó, mức tăng thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay là nhạt nhòa nếu so với các thị trường toàn cầu. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi chuẩn đã tăng 66% trong 12 tháng qua. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã tăng 28%. Các chỉ số chứng khoán chuẩn ở Ba Lan và Hy Lạp đã tăng tương ứng khoảng 52% và 60%.

Mặc dù cổ phiếu gần mức cao kỷ lục, thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đi lên. Bất chấp những lo ngại về thâm hụt ngân sách của Mỹ, đạo luật giảm thuế của ông Trump và các cuộc tấn công vào sự độc lập của Fed, các nhà đầu tư vẫn đổ xô vào trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vì thế đã giảm từ 4,4% vào tháng 11/2024 xuống còn 4,1% trong tháng này.

Chỉ số đo sự biến động của chứng khoán Phố Wall, CBOE Volatility Index, đã báo hiệu sự bình yên tương đối trên thị trường trong phần lớn thời gian của 6 tháng qua. Một chỉ số theo dõi biến động trong thị trường trái phiếu đang dao động gần mức thấp nhất từ đầu năm tới nay.

Khi ông Trump được bầu lại làm tổng thống, nhà đầu tư đã vui mừng trước tiềm năng của việc nới lỏng các quy chế giám sát và cắt giảm thuế, và Fed gần đây đã cắt giảm lãi suất, mang tới thêm một sự thúc đẩy cho giá cổ phiếu. Ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại công ty Baird, cho biết ông không ngạc nhiên trước sự tăng trưởng của chứng khoán Mỹ. "Chính quyền đã thực hiện được phần lớn những điều mà các nhà đầu tư mong đợi”, ông Mayfield nói.

Tuy nhiên, ông Mayfield cũng thận trọng về khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh, vì giá cổ phiếu đã tăng quá cao. "Có thể sẽ có sự điều chỉnh vào một thời điểm nào đó trong 12 tháng tới, với mức giảm 10-15%”, ông nói.

Nhiều nhân vật tiếng tăm khác ở Phố Wall cũng đồng tình với quan điểm này. CEO David Solomon của ngân hàng Goldman Sachs nhận định sẽ có một sự sụt giảm 10-20% trên thị trường cổ phiếu vào một thời điểm nào đó trong 1-2 năm tới.