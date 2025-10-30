Chứng khoán Mỹ đuối sức sau cuộc họp Fed, giá dầu tăng nhờ lạc quan về thương mại

Nhà đầu tư có phần kém vui vì Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu rằng Fed có thể không giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (29/10) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, khi nhà đầu tư có phần kém vui vì Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu rằng Fed có thể không giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Giá dầu tăng do những tin tức khả quan về thương mại và thống kê cho thấy lượng tồn trữ của Mỹ giảm.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 74,37 điểm, tương đương giảm 0,2%, còn 47.632 điểm, dù trong phiên đã có lúc lập kỷ lục mới. Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ còn 6.890,59 điểm.

Trái lại, chỉ số Nasdaq tăng 0,55%, đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy 23.958,47 điểm, nhờ sự bứt phá của cổ phiếu Nvidia.

Lần họp này, Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ lên bang về khoảng 3,75-4%. Đây là đợt giảm lãi suất thứ hai của Fed trong năm nay và đã được thị trường dự báo từ trước.

Tuy nhiên, ông Powell cho biết tại cuộc thảo luận về lãi suất trong lần họp này, có 3 luồng quan điểm khác biệt của các nhà hoạch định chính sách tệ về hướng đi của lãi suất trong cuộc họp tháng 12. “Việc tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 12 chưa được xác định rõ ràng. Chính sách tiền tệ của Fed không đi theo một con đường định sẵn”, ông Powell nói, đồng thời nhấn mạnh rằng lạm phát còn cao so với mục tiêu.

Sau phát biểu này của Chủ tịch Fed, thị trường lãi suất tương lai chỉ còn đặt cược 67% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, từ mức 90% trước đó một ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại trên mức 4%.

“Những gì ông Powell nói cho thấy sự căng thẳng trong nội bộ Fed, giữa một bên là những người muốn giảm lãi suất mạnh hơn và một bên là những người lo ngại rằng lạm phát còn quá cao, dù thị trường lao động đang yếu đi. Chúng tôi cho rằng thị trường đã đặt kỳ vọng quá cao vào tốc độ và mức độ của các đợt giảm lãi suất. Lạm phát đang cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed, và chúng tôi xem chính sách của Fed đang nới lỏng nhẹ, với lãi suất danh nghĩa đang thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa”, Giám đốc đầu tư Michael Rosen của công ty Angeles Investments nói với hãng tin CNBC.

Cổ phiếu Nvidia - trung tâm của cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường chứng khoán Mỹ - tăng 3,1% phiên này, đánh dấu phiên tăng thứ năm liên tiếp, đưa vốn hóa của công ty vượt mốc 5 nghìn tỷ USD. Đây là lần đầu tiên một công ty Mỹ đạt tới mức vốn hóa này. Xu hướng tăng của cổ phiếu Nvidia được củng cố sau khi công ty vào hôm thứ Ba công bố một loạt thỏa thuận mới, gồm rót 1 tỷ USD vốn đầu tư vào công ty Nokia của Phần Lan.

Trong thời gian còn lại của tuần này, thị trường sẽ dành sự quan tâm cho báo cáo tài chính của nhóm doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn Magnificent 7 gồm Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Apple và Amazon, cũng như cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Hàn Quốc.

Sáng nay (30/10), theo giờ địa phương Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp ở Busan, bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Thị trường đang kỳ vọng cuộc gặp sẽ mang tới một thỏa thuận giảm căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,53 USD/thùng, tương đương tăng 0,8%, chốt ở mức 64,93 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,4 USD/thùng, tương đương tăng 0,7%, đạt 60,55 USD/thùng.

Dầu tăng giá do tâm lý lạc quan trước thượng đỉnh Mỹ - Trung.

Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ bởi dữ liệu từ báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm 7 triệu thùng trong tuần trước, thay vì giảm hơn 200.000 thùng như dự báo. Mức giảm này khiến nhiều người hoài nghi về các dự báo gần đây cho rằng thế giới sắp thừa dầu vì OPEC+ liên tục tăng sản lượng.

OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

“Dầu thừa ở đâu? Chừng nào thế giới chưa thực sự thừa dầu, chúng tôi càng hoài nghi về sự tồn tại của tình trạng dư thừa đó”, nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group phát biểu.