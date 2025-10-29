Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu sụt 2%

Đà tăng giá cổ phiếu ở Phố Wall đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, gồm căng thẳng Mỹ - Trung dịu đi, khả năng Fed hạ lãi suất, và mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025 khả quan...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (28/10), với cả ba chỉ số chính cùng lập kỷ lục mới, khi nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung. Giá dầu thô giảm xấp xỉ 2% vì mối lo thừa dầu bất chấp biện pháp trừng phạt của Mỹ với Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,23%, đạt 6.890,89 điểm. Trong phiên, có thời điểm thước đo rộng nhất của giá cổ phiếu ở Phố Wall lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 6.900 USD/oz.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,8%, chốt ở mức 23.827,49 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 161,78 điểm, tương đương tăng 0,34%, chốt ở mức 47.706,37 điểm.

Ngoài kỷ lục đóng cửa, cả ba chỉ số cùng lập kỷ lục nội phiên trong phiên này. Trước đó, cả ba chỉ số đều đạt mức cao chưa từng thấy trong phiên ngày thứ Hai.

Dẫn đầu phiên tăng này là cổ phiếu Nvidia, với mức tăng 5% và đạt kỷ lục mới. Nhà đầu tư hào hứng khi Nvidia tuyên bố sẽ thâu tóm cổ phần trị giá 1 tỷ USD trong Nokia và Nokia cho biết sẽ dùng số tiền này để đầu tư vào kế hoạch AI của công ty.

Loạt cổ phiếu liên quan tới AI khác như Broadcom cũng tăng mạnh. Ngoài ra, phiên này còn chứng kiến hai gã khổng lồ công nghệ Microsoft và Apple đồng loạt vượt ngưỡng vốn hóa 4 nghìn tỷ USD.

Đà tăng giá cổ phiếu ở Phố Wall đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, gồm căng thẳng Mỹ - Trung dịu đi, khả năng Fed hạ lãi suất, và mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025 khả quan. Theo dữ liệu của FactSet, đến nay đã có khoảng 1/3 số doanh nghiệp thành viên của S&P 500 công bố báo cáo tài chính và 83% trong số đó đạt lợi nhuận tốt hơn dự báo.

Với việc Fed hạ lãi suất vào ngày thứ Tư (29/10) đã gần như chắc chắn, nhà đầu tư đang kỳ vọng Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát tín hiệu rằng Fed còn hạ lãi suất thêm trong cuộc họp tháng 12.

Liên quan tới cuộc gặp vào ngày thứ Năm (30/10) giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin nói rằng Mỹ có thể hạ thuế quan cho hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh siết chặt kiểm soát đối với các tiền chất của chất gây nghiện fentanyl.

“Thị trường đang kỳ vọng cuộc gặp này sẽ mang lại một kết quả quan trọng. Nếu không có một thỏa thuận lớn, tôi cho rằng điều đó sẽ mang tới nỗi thất vọng”, nhà quản lý quỹ Mike Dickson của công ty Horizon Investments nhận xét với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,22 USD/thùng, tương đương giảm 1,9%, đóng cửa ở mức 64,4 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,16 USD/thùng, tương đương giảm 1,9%, còn 60,15 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 6 do Mỹ áp lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft. Nhưng sang tuần này, áp lực giảm giá dầu đã quay trở lại khi có tin Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh gồm Nga, hay còn gọi là liên minh OPEC+, đang tính tăng thêm sản lượng khai thác dầu trong tháng 12.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Phát biểu ngày thứ Ba, Giám đốc điều hành Fatih Birol của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quốc gia xuất khẩu dầu sẽ chỉ ở mức hạn chế bởi thế giới đang thừa dầu.

Chủ tịch Andrew Lipow của công ty Lipow Oil Associates cũng không đánh giá cao khả năng tăng giá của dầu trong thời gian tới vì cho rằng sản lượng dầu của OPEC+ tăng sẽ đủ để bù lại bất kỳ sự suy giảm nguồn cung dầu nào từ Nga.