Nga đâm đơn kiện vì bị châu Âu đóng băng tài sản

Nga đã chính thức đệ đơn kiện Euroclear, một tổ chức lưu ký có trụ sở tại Brussels, lên tòa án ở Moscow với mục đích đòi bồi thường thiệt hại do việc đóng băng tài sản dự trữ của Nga...

Theo tờ báo Financial Times, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) tuyên bố rằng Euroclear đã thực hiện các hành động "bất hợp pháp" khiến Nga không thể tiếp cận số tiền và chứng khoán thuộc về CBR.

Đơn kiện này đánh dấu bước đi đầu tiên của Nga trong việc đối đầu với châu Âu về vấn đề tài sản dự trữ bị đóng băng, trong bối cảnh Brussels phong tỏa tài sản vô thời hạn tài sản dự trữ của Nga nhằm mục đích cấp vốn cho một khoản vay trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine.

Euroclear hiện đang nắm giữ 185 tỷ euro trong tổng số 210 tỷ euro tài sản của Nga bị châu Âu đóng băng. Việc đóng băng số tài sản này là một biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Moscow sau khi cuộc chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.

CBR cho biết họ sẽ quyết tâm thách thức các nỗ lực đóng băng tài sản của Nga thông qua các tòa án quốc tế ở cả các quốc gia "thân thiện và thù địch". Moscow đòi bồi thường dựa trên "tổng số tiền bị đóng băng, giá trị của các chứng khoán bị đóng băng và tổn thất từ các khoản lợi nhuận có thể phát sinh từ các tài sản đó”.

Các đồng minh phương Tây của Ukraine đã đóng băng tổng cộng 300 tỷ USD dự trữ của Nga ngay sau khi chiến tranh nổ ra. Trước ngày 12/12, việc đóng băng các tài sản này được gia hạn 6 tháng một lần thông qua một quy trình yêu cầu sự đồng thuận từ tất cả 27 thành viên EU, bao gồm cả những nước phản đối như Hungary và Slovakia.

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu (EC) trong tuần này đã đề xuất sử dụng thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp để đóng băng 210 tỷ euro tài sản Nga vô thời hạn nhằm tài trợ cho khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine. Giới chức châu Âu hy vọng gói cho vay này sẽ củng cố năng lực của Kiev trong cuộc đối đầu với Moscow, đồng thời giúp châu Âu có vai trò lớn hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu.

Ngày 12/12, đã thông qua dự luật đóng băng vô thời hạn tài sản Nga, vượt qua sự phản đối của Hungary và Slovakia - hai thành viên EU có mối quan hệ gần gũi với Nga.

Động thái này của châu Âu đã gặp phải sự phản đối từ Mỹ, quốc gia muốn phần lớn tài sản được đổ vào hai quỹ đầu tư do Mỹ dẫn đầu như một phần của các kế hoạch hòa bình dự thảo mà chính quyền Donald Trump đang đàm phán giữa Mỹ và Nga.

Bỉ, quốc gia nơi phần lớn tài sản đóng băng của Nga được cất giữ, đã yêu cầu các quốc gia thành viên khác chia sẻ rủi ro từ các thách thức pháp lý trong tương lai của Nga. Tuy nhiên, Pháp, quốc gia có các ngân hàng thương mại nắm giữ khoảng 18 tỷ euro tài sản của Nga, đã phản đối ý tưởng này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng điện Kremlin đã lập kế hoạch để đáp trả kế hoạch của EU nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Moscow cũng đang xem xét việc tịch thu tài sản do Euroclear và các nhà đầu tư phương Tây nắm giữ tại Nga, cũng như quốc hữu hóa hoàn toàn các doanh nghiệp phương Tây tại Nga. Nga đã đóng băng 17 tỷ euro tài sản phương Tây do Euroclear nắm giữ tại Nga.

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Tổng thống Putin đã cảnh báo rằng động thái đóng băng tài sản của Nga sẽ "có những hậu quả rất nghiêm trọng đối với các quốc gia, pháp nhân và cá nhân".

Tuyên bố trên của Nga được đưa ra sau khi Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Mark Rutte, kêu gọi châu Âu nhanh chóng tăng chi tiêu và sản xuất quốc phòng để ứng phó với các nguy cơ từ Nga.