Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì lợi suất trái phiếu tăng, giá dầu sụt 2%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/12), dưới sức ép từ đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bước vào cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2025...

Giá dầu thô giảm khá mạnh dù đàm phán hòa bình cho Ukraine chưa có tiến triển.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,35%, còn 6.846,51 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,14%, còn 23.545,9 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 215,67 điểm, tương đương giảm 0,45%, còn 47.739,32 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục xu hướng tăng của thời gian gần đây, với lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, đạt 4,168%; lợi suất của kỳ hạn 30 năm và kỳ hạn 30 năm cùng tăng gần 2 điểm cơ bản, đạt tương ứng 4,811% và 3,579%.

Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng trong tháng này dù thị trường đặt cược khả năng cao Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp kết thúc vào ngày thứ Tư tuần này. Theo giới phân tích, việc lợi suất tăng phản ánh mối lo ngại trên thị trường trái phiếu rằng lạm phát có thể duy trì ở mức cao trong năm tới, khiến Fed khó tiếp tục giảm lãi suất.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai vẫn đang đặt cược khả năng gần 90% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp này. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng lần nới lỏng này của Fed có thể là một “đợt cắt giảm lãi suất mang tính cứng rắn” - nghĩa là tuyên bố sau cuộc họp của Fed và buổi họp báo của ông Powell sẽ đưa ra một cơ sở cao hơn cho việc tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2026.

Tuần vừa rồi, chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp nhờ kỳ vọng Fed sắp hạ lãi suất. Dù vậy, tâm lý thận trọng đã phủ bóng lên thị trường trong phiên đầu tuần, một ngày trước khi các thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết định trong Fed - bước vào cuộc họp.

“Diễn biến của thị trường trong 1-2 tuần qua có vẻ đã phản ánh hết khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này. Nếu vì một lý do nào đó mà Fed không hạ lãi suất, tôi cho rằng thị trường sẽ giảm 2-3%”, Giám đốc đầu tư Stephen Kolano của công ty Integrated Partners nhận xét với hãng tin CNBC.

Theo dự báo ông Kolano, Fed sẽ hạ lãi suất vào ngày thứ Tư tuần này và Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ nhấn mạnh rằng đường đi của lãi suất trong những tháng sắp tới sẽ tùy thuộc vào các dữ liệu kinh tế, nhất là khi các báo cáo gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục suy yếu. Ngoài ra, với nhiệm kỳ Chủ tịch của ông Powell sẽ chính thức kết thúc vào tháng 5/2026, nhiều khả năng ông sẽ tránh đưa ra một tín hiệu nào phù hợp hay đi ngược lại với kỳ vọng của nhà đầu tư về lãi suất trong năm tới.

“Nếu việc giảm lãi suất trong năm 2026 bị trì hoãn, tôi cho rằng áp lực giảm đối với thị trường sẽ tăng lên”, ông Kolano phát biểu.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,26 USD/thùng, tương đương giảm 1,98%, đóng cửa ở mức 62,49 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,2 USD/thùng, tương đương giảm 2%, còn 58,88 USD/thùng.

Trước phiên giảm này, giá của hai loại dầu đóng cửa phiên ngày thứ Sáu ở mức cao nhất kể từ hôm 18/11. Trong tuần vừa rồi, giá dầu được hỗ trợ khi cuộc đàm phán hòa bình nhằm kết thúc chiến tranh Nga - Ukraine dường như lại rơi vào bế tắc.

“Nếu có bất kỳ một thỏa thuận nào về Ukraine trong tương lai gần, xuất khẩu dầu của Nga sẽ tăng lên và gây áp lực giảm lên giá dầu”, nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil nói với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán vẫn đang gần như “dậm chân tại chỗ”. Châu Âu đang tranh cãi về đảm bảo an ninh cho Kiev và địa vị của các khu vực lãnh thổ Ukraine mà Nga đang chiếm đóng. Giới chức Mỹ và Nga cũng có quan điểm khác biệt về thỏa thuận hòa bình mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất.

Theo một báo cáo của ngân hàng ANZ, nếu nỗ lực kết thúc chiến tranh Nga - Ukraine của ông Trump mang lại một kết quả nào đó, nguồn cung dầu từ Nga có thể tăng thêm hơn 2 triệu thùng/ngày.

Còn theo nhà phân tích Vivek Dhar của ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, một thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine sẽ gây áp lực giảm lên triển vọng giá dầu, và ngược lại, việc Ukraine tiếp tục tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí của Nga là một yếu tố hỗ trợ giá dầu.

“Chúng tôi cho rằng mối lo thừa cung dầu sẽ trở thành hiện thực, nhất là khi dầu thô và các sản phẩm dầu tinh luyện của Nga né được các biện pháp trừng phạt hiện tại. Khi đó, giá dầu sẽ giảm dần về ngưỡng 60 USD/thùng trong năm 2026”, ông Dhar nhận định trong một báo cáo.