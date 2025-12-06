Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 30/11-6/12/2025: Giá bạc cao kỷ lục, yên Nhật tăng, Fed có thể sắp hạ lãi suất

Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến giá một số tài sản có sự biến động đáng kể, gồm giá bạc lập kỷ lục mới, đồng yên Nhật tăng mạnh sau khi có tín hiệu tăng lãi suất, và giá tiền ảo sụt giảm rồi hồi phục...

Mối quan tâm lớn nhất của giới đầu tư trong tuần là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất được củng cố sau khi có thêm những số liệu ảm đạm về thị trường lao động Mỹ.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế - tài chính thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 30/11-6/12/2025 do VnEconomy điểm lại:

Giá bạc lập kỷ lục và được dự báo còn dư địa tăng

Dù giá vàng giảm tuần này, giá bạc tiếp tục bứt phá và thiết lập đỉnh cao lịch sử mới. Yếu tố hỗ trợ chính đối với giá bạc hiện nay vẫn là sự thiếu hụt nguồn cung bạc trên toàn cầu do nhu cầu bạc tăng cao trong các lĩnh vực ô tô điện, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và điện mặt trời. Dù giá bạc đã tăng gần gấp đôi trong năm nay, một số chuyên gia dự báo giá kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc và Mỹ đều suy giảm

Tác động tiêu cực của thuế quan đối với kinh tế toàn cầu tiếp tục được phản ánh khi số liệu công bố trong tuần này cho thấy hoạt động sản xuất ở cả Trung Quốc và Mỹ đều suy giảm. Trong đó, sản xuất của Trung Quốc giảm tháng thứ 8 liên tiếp, còn sản xuất của Mỹ giảm tháng thứ 9 liên tiếp.

Ấn Độ giữ vững vị thế nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 của Ấn Độ đã tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này không chỉ vượt qua dự báo tăng 7,3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng Reuters, mà còn cao hơn mức tăng 7,8% của quý 2. Kết quả này củng cố vị thế của Ấn Độ là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Thụy Sỹ bác bỏ kế hoạch áp thuế thừa kế 50%

Thụy Sỹ đề xuất ý tưởng áp thuế thừa kế 50% nhằm có thêm ngân sách cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị cử tri Thụy Sỹ phản đối trong một cuộc trưng cầu dân ý. Mối lo ngại rằng giới nhà giàu sẽ ồ ạt rời đi được xem là nguyên nhân chính khiến đề xuất bị bác bỏ.

Đồng yên tăng giá mạnh sau tín hiệu tăng lãi suất từ Thống đốc BOJ

Trong tuần này, tỷ giá đồng yên Nhật so với đồng USD có lúc đạt mức cao nhất nửa tháng, với hơn 155 yên đổi 1 USD, sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda phát tín hiệu có thể tăng lãi suất vào tháng 12.

Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào tuần tới cũng gây áp lực giảm lên USD, qua đó hỗ trợ đồng yên. Chỉ số Dollar Index có lúc giảm dưới 99 điểm trong tuần này, mức thấp nhất trong 5 tuần.

Đồng nhân dân tệ tiến tới hoàn tất một năm tăng giá mạnh

Từ đầu năm đến nay, tỷ giá đồng nhân dân tệ ngoài thị trường Trung Quốc đại lục đã tăng gần 4% so với đồng USD, đạt hơn 7 nhân dân tệ đổi 1 USD. Kết quả này có được nhờ vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thông qua điều chỉnh tỷ giá tham chiếu hàng ngày, sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Trung Quốc thu hút dòng vốn đầu tư, và cả xu hướng mất giá của đồng USD. Việc đồng nhân dân tệ tăng giá trong năm nay hoàn toàn trái ngược với những gì đã xảy ra trong giai đoạn căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đầu tiên vào năm 2018.

Khả năng Fed hạ lãi suất được củng cố do thị trường lao động Mỹ suy yếu

Tuần này, thị trường lãi suất tương lai duy trì mức đặt cược gần 90% cho một động thái hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed vào ngày 9-10/12. Triển vọng Fed hạ lãi suất được củng cố bởi các số liệu cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ, cũng như phát biểu mang tính mềm mỏng của một số quan chức Fed.

Tuy nhiên, trong một dự báo công bố tuần này, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) nhận định chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Fed, sẽ dừng lại trong năm 2026.

Bitcoin bị bán tháo, có thể đe dọa thị trường chứng khoán

Thị trường tiền ảo tiếp tục đương đầu áp lực bán mạnh trong tuần này. Cả tuần, giá bitcoin giảm khoảng 1,5%, về ngưỡng hơn 89.000 USD - theo dữ liệu từ trang Marketcap.com. Đầu tuần, giá bitcoin có lúc giảm về dưới ngưỡng 84.000 USD. Giới phân tích lo ngại rằng sự sụt giảm của thị trường tiền ảo có thể dẫn tới áp lực bán đối với các thị trường cổ phiếu trên toàn cầu, trong đó có chứng khoán Mỹ.

Tổng thống Trump sắp công bố ứng viên cho ghế Chủ tịch Fed

Phát biểu ngày 2/12, Tổng thống Donald Trump tiết lộ rằng quá trình lựa chọn người thay thế ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed hiện tại, người sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ 8 năm vào tháng 5/2026 - đang tiến gần đến hồi kết. Ông Trump nói ông dự kiến sẽ công bố quyết định của mình vào đầu năm sau. Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC), ông Kevin Hassett, một nhân vật thân cận của ông Trump, đang được xem là ứng cử viên số 1 cho vị trí đứng đầu Fed.

Giá xăng ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021

Giá xăng trung bình toàn quốc ở Mỹ đã giảm xuống dưới 3 USD/ gallon vào ngày 2/12, đánh dấu lần đầu tiên thấp hơn mức này trong vòng 4 năm rưỡi trở lại đây - theo dữ liệu của trang web AAA. Việc giá xăng giảm là một điểm sáng trong bức tranh khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài ở Mỹ, trong khi giá của các các nhu yếu phẩm khác đã tăng cao và không giảm trở lại trong những năm gần đây.

Nga có đợt phát hành trái phiếu nhân dân tệ đầu tiên

Bộ Tài chính Nga cho biết đã phát hành 20 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,8 tỷ USD) trái phiếu chính phủ, mở ra một kênh mới để Moscow tiếp cận lãi suất thấp của Trung Quốc. Vụ phát hành không chỉ giúp mang lại một nguồn vốn mới cho Chính phủ Nga, mà còn thắt chặt thêm quan hệ kinh tế giữa nước này với Trung Quốc.

EU nhất trí mục tiêu đến 2027 ngừng hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga

Theo thỏa thuận được các nhà ngoại giao EU và các nhà lập pháp của Nghị viện châu Âu thông qua vào ngày 2/12, tất cả các hoạt động nhập khẩu khí đốt từ Nga vào khối này sẽ bị cấm từ mùa thu năm 2027. Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn chưa đi đến hồi kết.

Châu Âu muốn sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Tuần này, Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu (EU) - đưa ra phương án sử dụng tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu để cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine nhằm giúp nước này vượt qua những khó khăn do cuộc chiến tranh với Nga gây ra. Ngay lập tức, nga lên tiếng cảnh báo rằng nếu sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine, hành động đó sẽ bị xem là tương đương với lý do chính đáng cho chiến tranh.

Thế giới đang có hơn 2.900 tỷ phú

Theo một báo cáo của ngân hàng UBS, thế giới đang có 2.919 tỷ phú. Đây là con số lớn nhất mà UBS từng ghi nhận kể từ khi bắt đầu thu thập dữ liệu này vào năm 1995. Tổng tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu đạt 15,8 nghìn tỷ USD, tăng 13% so với năm ngoái.

Các ngân hàng lớn lạc quan về triển vọng giá vàng năm 2026

Một số ngân hàng toàn cầu như Goldman Sachs, UBS và Deutsche Bank đã tăng dự báo giá vàng trong thời gian gần đây, cho rằng giá kim loại quý này có khả năng đạt tới mốc 5.000 USD/oz trong năm 2026. Hiện tại, giá vàng đang được hỗ trợ bởi khả năng Fed hạ lãi suất vào tuần tới, nhưng đang có dấu hiệu chững lại ở vùng 4.200 USD/oz.