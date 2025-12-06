Chủ Nhật, 07/12/2025

Thế giới

S&P 500 lên gần kỷ lục nhờ kỳ vọng giảm lãi suất, giá dầu tăng vì đàm phán hòa bình bế tắc

Bình Minh

06/12/2025, 08:38

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/12), với chỉ số S&P 500 tăng phiên thứ tư liên tiếp lên gần mức kỷ lục, nhờ số liệu lạm phát yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất vào tuần tới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu thô tăng vì đàm phán hòa bình Nga - Ukraine lại “dậm chân tại chỗ”, nhưng mức tăng hạn chế do triển vọng thừa cung dầu toàn cầu.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,19%, đạt 6.870,4 điểm, chỉ còn cách 0,7% là tái lập kỷ lục nội phiên. Đây là phiên tăng thứ 9 của S&P 500 trong vòng 10 phiên trở lại đây và là phiên tăng thứ tư liên tiếp của chỉ số này.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,31%, đóng cửa ở mức 23.578,13 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 104,05 điểm, tương đương tăng 0,22%, đạt 47.954,99 điểm.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tăng 0,3% trong tháng 9 so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 2,9% ghi nhận trong tháng 8 và mức dự báo tăng 2,9% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Kết quả khảo sát của Đại học Michigan được công bố cùng ngày cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng lên trong tháng 11, và kỳ vọng lạm phát trong ngắn hạn và dài hạn cũng cao hơn so với dự báo.

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới gần như không thay đổi sau khi các báo cáo này được công bố. Trên thị trường lãi suất tương lai, mức đặt cược vào một đợt hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp tới giữ ở mức gần 90% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Lãi suất quỹ liên bang của Fed hiện đang ở mức 3,75-4%.

Báo cáo PCE này là dữ liệu lạm phát cuối cùng mà Fed có được trước khi ra quyết định lãi suất sắp tới. Với lạm phát yếu hơn kỳ vọng, nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục ưu tiên nhiệm vụ hỗ trợ công ăn việc làm trong nền kinh tế, sau khi những báo cáo gần đây cho thấy sự suy yếu trên diện rộng của thị trường lao động.

“Tôi cho rằng các báo cáo công bố ngày hôm nay củng cố kỳ vọng lãi suất đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Đó là gần như chắc chắn Fed sẽ có động thái giảm lãi suất vào tuần tới”, nhà quản lý danh mục David Krakauer của công ty Mercer Advisors nhận xét.

Ông cho rằng với kỳ vọng giảm lãi suất đã ở mức cao, một động thái hạ lãi suất chưa chắc đã trở thành chất xúc tác cho thị trường tăng điểm thêm. Dù vậy, ông vẫn nhận thấy thị trường ít nhiều còn dư địa để tăng, chí ít là để S&P 500 thiết lập một kỷ lục mới.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng tăng điểm trong tuần này, với S&P 500 tăng 0,3%; Nasdaq tăng 1% và Dow Jones tăng 0,5%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,49 USD/thùng, tương đương tăng 0,77%, đóng cửa ở mức 63,75 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,41 USD/thùng, tương đương tăng 0,69%, chốt ở mức 60,08 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thung - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thung - Nguồn: Trading Economics.

“Đàm phán hòa bình cho Ukraine không có tiến triển đang tạo ra một yếu tố hỗ trợ cho giá dầu. Nhưng mặt khác, sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) tăng đang gây áp lực giảm lên giá dầu. Hai lực lượng đối nghịch này khiến hoạt động giao dịch trên thị trường dầu khá trầm lắng”, nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil nhận định.

Chuyên gia Anh Pham của công ty LSEG cho rằng trong thời gian tới, yếu tố nguồn cung sẽ tiếp tục chi phối giá dầu nhiều hơn. “Nếu có một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, nguồn cung dầu sẽ tăng và giá dầu có thể giảm. Ngược lại, bất kỳ sự gia tăng nào của căng thẳng địa chính trị đều có thể đẩy giá dầu lên cao hơn. Liên minh OPEC+ cũng đã quyết định tạm dừng tăng sản lượng vào đầu năm tới, nên giá dầu cũng được hỗ trợ phần nào”, ông Pham nói.

Thị trường lao động Mỹ ảm đạm trước thềm cuộc họp Fed

10:07, 05/12/2025

Thị trường lao động Mỹ ảm đạm trước thềm cuộc họp Fed

Chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng tăng nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất

08:14, 05/12/2025

Chứng khoán Mỹ và giá dầu cùng tăng nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Rủi ro khủng hoảng nợ ở Mỹ, nhìn từ các quốc gia khác

18:49, 04/12/2025

Rủi ro khủng hoảng nợ ở Mỹ, nhìn từ các quốc gia khác

chứng khoán giá dầu thế giới

Đọc thêm

30 nền kinh tế dẫn đầu thế giới về xuất khẩu dịch vụ số

30 nền kinh tế dẫn đầu thế giới về xuất khẩu dịch vụ số

Xuất khẩu dịch vụ số toàn cầu đạt 4,8 nghìn tỷ USD năm 2024, Mỹ chiếm 15% với 741 tỷ USD...

Từ tư duy than đá đến mục tiêu mô hình phát triển thích ứng khí hậu của Indonesia

Từ tư duy than đá đến mục tiêu mô hình phát triển thích ứng khí hậu của Indonesia

Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và quốc gia đông dân thứ tư thế giới, đang đối diện nghịch lý căn bản của kỷ nguyên biến đổi khí hậu: một mặt là quốc gia “dễ tổn thương khí hậu”, mặt khác lại thuộc nhóm phát thải khí nhà kính cao nhất toàn cầu...

Nhóm hacker tinh vi bị cáo buộc cài “cửa hậu” vào mạng chính phủ Mỹ - Canada

Nhóm hacker tinh vi bị cáo buộc cài “cửa hậu” vào mạng chính phủ Mỹ - Canada

Các cơ quan an ninh mạng Mỹ và Canada vừa phát đi cảnh báo vẽ về một chiến dịch tấn công mạng tinh vi nhắm vào hệ thống chính phủ và các tổ chức hạ tầng trọng yếu. Mục tiêu của nhóm tin tặc không chỉ là do thám mà còn nhằm duy trì sự kiểm soát lâu dài để phục vụ khả năng gây gián đoạn hoặc phá hoại trong tương lai.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 30/11-6/12/2025: Giá bạc cao kỷ lục, yên Nhật tăng, Fed có thể sắp hạ lãi suất

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 30/11-6/12/2025: Giá bạc cao kỷ lục, yên Nhật tăng, Fed có thể sắp hạ lãi suất

Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến giá một số tài sản có sự biến động đáng kể, gồm giá bạc lập kỷ lục mới, đồng yên Nhật tăng mạnh sau khi có tín hiệu tăng lãi suất, và giá tiền ảo sụt giảm rồi hồi phục...

Quan hệ thương mại Trung Quốc - Canada mở ra giai đoạn phát triển mới

Quan hệ thương mại Trung Quốc - Canada mở ra giai đoạn phát triển mới

Diễn đàn Hợp tác Thương mại và Đầu tư Canada - Trung Quốc tại Toronto mở ra bước tiếp xúc thương mại cấp cao hiếm thấy, cùng tín hiệu tích cực từ APEC, cho thấy quan hệ kinh tế song phương đang vào giai đoạn thuận lợi với nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

1

Nghệ An "thúc" tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

Đầu tư

2

Chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Long Hưng nối Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Lỗ 70 tỷ USD, Meta quyết không khai tử công nghệ metaverse

Kinh tế số

4

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Ấn phẩm

5

Thanh Hoá tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp

Đầu tư

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy