S&P 500 lên gần kỷ lục nhờ kỳ vọng giảm lãi suất, giá dầu tăng vì đàm phán hòa bình bế tắc

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/12), với chỉ số S&P 500 tăng phiên thứ tư liên tiếp lên gần mức kỷ lục, nhờ số liệu lạm phát yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm lãi suất vào tuần tới...

Giá dầu thô tăng vì đàm phán hòa bình Nga - Ukraine lại “dậm chân tại chỗ”, nhưng mức tăng hạn chế do triển vọng thừa cung dầu toàn cầu.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,19%, đạt 6.870,4 điểm, chỉ còn cách 0,7% là tái lập kỷ lục nội phiên. Đây là phiên tăng thứ 9 của S&P 500 trong vòng 10 phiên trở lại đây và là phiên tăng thứ tư liên tiếp của chỉ số này.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,31%, đóng cửa ở mức 23.578,13 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 104,05 điểm, tương đương tăng 0,22%, đạt 47.954,99 điểm.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tăng 0,3% trong tháng 9 so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 2,9% ghi nhận trong tháng 8 và mức dự báo tăng 2,9% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Kết quả khảo sát của Đại học Michigan được công bố cùng ngày cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng lên trong tháng 11, và kỳ vọng lạm phát trong ngắn hạn và dài hạn cũng cao hơn so với dự báo.

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới gần như không thay đổi sau khi các báo cáo này được công bố. Trên thị trường lãi suất tương lai, mức đặt cược vào một đợt hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp tới giữ ở mức gần 90% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Lãi suất quỹ liên bang của Fed hiện đang ở mức 3,75-4%.

Báo cáo PCE này là dữ liệu lạm phát cuối cùng mà Fed có được trước khi ra quyết định lãi suất sắp tới. Với lạm phát yếu hơn kỳ vọng, nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục ưu tiên nhiệm vụ hỗ trợ công ăn việc làm trong nền kinh tế, sau khi những báo cáo gần đây cho thấy sự suy yếu trên diện rộng của thị trường lao động.

“Tôi cho rằng các báo cáo công bố ngày hôm nay củng cố kỳ vọng lãi suất đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Đó là gần như chắc chắn Fed sẽ có động thái giảm lãi suất vào tuần tới”, nhà quản lý danh mục David Krakauer của công ty Mercer Advisors nhận xét.

Ông cho rằng với kỳ vọng giảm lãi suất đã ở mức cao, một động thái hạ lãi suất chưa chắc đã trở thành chất xúc tác cho thị trường tăng điểm thêm. Dù vậy, ông vẫn nhận thấy thị trường ít nhiều còn dư địa để tăng, chí ít là để S&P 500 thiết lập một kỷ lục mới.

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng tăng điểm trong tuần này, với S&P 500 tăng 0,3%; Nasdaq tăng 1% và Dow Jones tăng 0,5%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,49 USD/thùng, tương đương tăng 0,77%, đóng cửa ở mức 63,75 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,41 USD/thùng, tương đương tăng 0,69%, chốt ở mức 60,08 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/thung - Nguồn: Trading Economics.

“Đàm phán hòa bình cho Ukraine không có tiến triển đang tạo ra một yếu tố hỗ trợ cho giá dầu. Nhưng mặt khác, sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) tăng đang gây áp lực giảm lên giá dầu. Hai lực lượng đối nghịch này khiến hoạt động giao dịch trên thị trường dầu khá trầm lắng”, nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil nhận định.

Chuyên gia Anh Pham của công ty LSEG cho rằng trong thời gian tới, yếu tố nguồn cung sẽ tiếp tục chi phối giá dầu nhiều hơn. “Nếu có một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, nguồn cung dầu sẽ tăng và giá dầu có thể giảm. Ngược lại, bất kỳ sự gia tăng nào của căng thẳng địa chính trị đều có thể đẩy giá dầu lên cao hơn. Liên minh OPEC+ cũng đã quyết định tạm dừng tăng sản lượng vào đầu năm tới, nên giá dầu cũng được hỗ trợ phần nào”, ông Pham nói.