Dow Jones lập kỷ lục, giá dầu đi lên

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (11/11) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, trong đó Dow Jones đóng cửa ở mức kỷ lục mới trong khi Nasdaq chật vật vì nhà đầu tư bán cổ phiếu công nghệ để mua những nhóm cổ phiếu khác có định giá thấp hơn. Giá dầu thô tăng trong lúc nhà đầu tư đánh giá cân bằng giữa rủi ro từ lệnh trừng phạt và khả năng dư thừa nguồn cung dầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 559,33 điểm, tương đương tăng 1,18%, đóng cửa ở mức 47.927,96 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,21%, đạt 6.846,61 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq giảm 0,25%, còn 23.468,3 điểm.

Nhiều cổ phiếu blue-chip được mua mạnh trong phiên này, như Merck, Amgen, Johnson & Johnson, tạo ra động lực cho Dow Jones thiết lập đỉnh cao lịch sử mới. Trái lại, cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán nhiều, gây sức ép giảm lên Nasdaq.

Điển hình của những cổ phiếu bị xả trong phiên này là cổ phiếu của công ty cung cấp hạ tầng đám mây AI CoreWeave với mức giảm hơn 16%. Cú giảm diễn ra sau khi dự báo về doanh thu và lợi nhuận của công ty khiến nhà đầu tư thất vọng.

Cổ phiếu Nvidia sụt khoảng 3% sau khi SoftBank cho biết đã bán toàn bộ cổ phiếu trong hãng chip này để thu về hơn 5 tỷ USD. Ngoài ra, Micron ghi nhận mức giảm gần 5%, Oracle và Palantir giảm tương ứng 2% và 1%.

Cổ phiếu AI đã đương đầu áp lực giảm mạnh trong tháng này khi định giá bị đẩy lên cao khiến nhà đầu tư cảm thấy lo ngại.

Trao đổi với hãng tin CNBC, nhà quản lý danh mục Bill Fitzpatrick của công ty Logan Capital Management nhấn mạnh rằng hệ số giá/thu nhập (P/E) của S&P 500 đang ở mức trên 20 lần, chủ yếu do định giá cao ở nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn Magnificent 7 và các cổ phiếu công nghệ khác. “Đang có quá nhiều kỳ vọng về đầu tư cơ bản vào AI trong 2 năm tới, và nếu có một sự sụt giảm nào đó, điều đó sẽ bị xem là một thông điệp rằng mọi thứ đang đi quá trớn”, ông Fitzpatrick nhận xét.

Thị trường đang chờ Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại để có được các báo cáo kinh tế quan trọng lẽ ra đã được công bố. Vào đêm ngày thứ Hai (10/11), Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn một dự luật ngân sách tạm thời, tiến tới chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Trong gần 6 tuần đóng cửa vừa qua của Chính phủ Mỹ, thị trường tài chính nước này rơi vào tình trạng “mù” số liệu kinh tế vì dữ liệu thống kê bị hoãn.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,1 USD/thùng, tương đương tăng 1,72%, đóng cửa ở mức 65,16 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,91 USD/thùng, tương đương tăng 1,51%, đóng cửa ở mức 61,04 USD/thùng.

Nhà đầu tư dầu lửa lạc quan khi Chính phủ Mỹ có thể sắp mở cửa trở lại. Ngoài ra, họ cũng tính đến khả năng nguồn cung dầu từ Nga có thể thắt lại do các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Nhưng mặt khác, mối lo về sự dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu đang hạn chế mức tăng.

“Biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với các công ty sản xuất và xuất khẩu dầu lửa của Nga đang gây áp lực giảm lên xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu của nước này”, nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil nói với hãng tin Reuters. Ông Varga giải thích đây là nguyên nhân khiến giá dầu tăng trong lúc thế giới có thể đang thừa dầu.

Theo tiết lộ của giới thạo tin với Reuters, ba nước xuất khẩu dầu ở Trung Đông gồm Saudi Arabia, Iraq và Kuwait sẽ tăng cung cấp dầu cho Ấn Độ trong tháng 12 vì các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang tìm nguồn cung thay thế dầu Nga.

Trong khi đó, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định thế giới sẽ thừa cung dầu đáng kể trong năm tới, và vì thế, giá dầu sẽ còn phải đương đầu áp lực giảm giá. “Nguyên nhân chính của sự thừa cung này là việc OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu”, báo cáo viết, đề cập đến liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Từ tháng 4 tới tháng 12 năm nay, OPEC+ tăng hạn ngạch sản lượng thêm khoảng 2 triệu thùng/ngày. Mới đây, OPEC+ ra quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý 1/2026, nhưng Commerzbank cho rằng sau đó, liên minh này sẽ nối lại việc tăng sản lượng và có thể bổ sung thêm 1 triệu thùng dầu/ngày trong cả năm.