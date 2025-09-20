Thứ Bảy, 20/09/2025

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ cao chưa từng thấy, dầu trượt giá vì mối lo thừa cung

Bình Minh

20/09/2025, 08:43

Tuần này, cú huých cho giá cổ phiếu ở Phố Wall là động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed hôm thứ Tư...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/9), lập kỷ lục mới và hoàn tất một tuần tăng điểm mạnh, khi động thái giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục mang lại sự hưng phấn cho nhà đầu tư. Giá dầu thô giảm vì mối lo nguồn cung có thể vượt nhu cầu tiêu thụ dầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 172,85 điểm, tương đương tăng 0,37%, đạt 46.315,27 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,49%, chốt ở 6.664,36 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,72%, đạt 22.631,48 điểm.

Đây là mức điểm chốt phiên cao kỷ lục của cả ba chỉ số. Ngoài ra, Dow Jones còn thiết lập một kỷ lục nội phiên mới.

Apple và Tesla là hai cổ phiếu có đóng góp lớn vào phiên tăng này. Apple tăng 3,2% sau khi mẫu điện thoại iPhone mới nhất bắt đầu lên kệ trên toàn cầu. Cổ phiếu Tesla đóng cửa với mức tăng 2,2%.

Tuần này, cú huých cho giá cổ phiếu ở Phố Wall là động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed hôm thứ Tư. Giới chuyên gia cho rằng sau đợt giảm này, Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2025 để phục hồi thị trường lao động và tạo ra một lực đỡ cho nền kinh tế đang giảm tốc.

Phát biểu ngày thứ Sáu, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nói rằng những rủi ro suy yếu của thị trường việc làm là cơ sở cho động thái giảm lãi suất tuần này và cũng trên cơ sở đó, Fed có thể tiếp tục hạ lãi suất trong hai cuộc họp còn lại của năm nay.

Cả tuần, S&P 500 và Dow Jones đạt mức tăng tương ứng 1,2% và 1%, trong khi Nasdaq tăng 2,2%. Chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu nhỏ tăng 2,2%, đánh dấu tuần tăng thứ 7 liên tiếp.

Chiến lược gia trưởng Mark Hackett của công ty Nationwide nhấn mạnh rằng tháng 9 thường là một tháng ảm đạm của chứng khoán Mỹ, nhưng thị trường năm nay dường như đang đi ngược lại xu hướng đó nhờ các yếu tố kỹ thuật và nền tảng mạnh mẽ.

Ông nói thêm: “Với hệ số giá cổ phiếu/thu nhập dự báo của chỉ số S&P 500 đang ở mức 22 lần, thị trường có thể đi vào một thời kỳ tích lũy hoặc giằng co. Đó hoàn toàn là điều bình thường và lành mạnh”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,76 USD/thùng, tương đương giảm 1,1%, chốt ở mức 66,68 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,89 USD/thùng, tương đương giảm 1,4%, chốt ở 62,68 USD/thùng.

Triển vọng thị trường dầu lửa thế giới thừa cung thiếu cầu vẫn đang là một mối lo của các nhà giao dịch, trong bối cảnh sản lượng dầu đang dồi dào mà OPEC+ vẫn tăng sản lượng. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Báo cáo gần đây của các cơ quan và tổ chức năng lượng, gồm Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) đều cho rằng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu đang suy yếu, đặt ra áp lực giảm đối với giá dầu trong ngắn hạn.

Dù vậy, giá dầu cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ việc Ukraine gần đây tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dầu khí của Nga. Các vụ tấn công này có thể khiến sản lượng khai thác dầu và lượng xuất dầu của Nga giảm sút.

