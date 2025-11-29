Chứng khoán Mỹ tăng 5 phiên liên tiếp, giá dầu giảm trong lúc chờ tin Nga - Ukraine

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (28/11), khép lại một tháng với nhiều áp lực đè nặng lên giá cổ phiếu...

Giá dầu thô đi xuống trong lúc nhà đầu tư chờ những diễn biến tiếp của các đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,54%, đạt 6.849,09 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 289,3 điểm, tương đương tăng 0,61%, đạt 47.716,42 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,65%, đạt 23.365,69 điểm.

Phiên này, thị trường đóng cửa sớm sau khi nghỉ lễ Tạ ơn trong phiên ngày thứ Năm. Động lực chính cho sự tăng điểm là kỳ vọng đang dâng cao rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

“Tâm lý ham thích rủi ro đang tăng lên vì thị trường đang đặt cược khả năng 80-85% Fed sẽ hạ lãi suất sau chưa đầy 2 tuần nữa”, nhà quản lý danh mục brian Mulberry của công ty quản lý đầu tư Zacks Investment Management nhận xét với hãng tin CNBC.

Trong tháng 11 này, có lúc kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 giảm xuống mức thấp. Dù vậy, kỳ vọng lãi suất đã dịch chuyển theo chiều hướng tăng mạnh trong tuần này, sau khi một số quan chức Fed phát tín hiệu mềm mỏng và các số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế Mỹ đang yếu đi.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, vào thời điểm cuối phiên ngày thứ Sáu, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng gần 90% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới.

Một động thái giảm lãi suất như vậy của Fed sẽ là lần cắt giảm lãi suất thứ ba liên tiếp của ngân hàng trung ương này trong năm nay, sau hai đợt giảm vào tháng 9 và tháng 10.

“Có thể khẳng định rằng xu hướng của chính sách tiền tệ của Fed bây giờ là nới lỏng, và xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm tới”, ông Mulberry nhận xét.

Phiên này là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11, và ba chỉ số chính đo giá cổ phiếu ở Phố Wall ghi nhận kết quả không đồng nhất trong tháng này. Trong đó, Nasdaq giảm khoảng 2% trong tháng, chấm dứt chuỗi 7 tháng tăng liên tiếp. S&P 500 và Dow Jones tăng nhẹ trong cả tháng, nhờ sự tăng điểm của tuần này và hoàn tất tháng tăng thứ 7 liên tiếp.

Thị trường đã đương đầu áp lực giảm lớn trong tháng này, khi kỳ vọng Fed hạ lãi suất có lúc giảm xuống mức thấp, cộng thêm sự hoài nghi của nhà đầu tư về cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) khiến nhóm này trải qua nhiều phiên bán tháo.

Dù vậy, các chỉ số đã khởi sắc trong tuần này khi kỳ vọng Fed hạ lãi suất tăng lên và mối lo về cổ phiếu AI dịu đi. Cả tuần, Dow Jones tăng hơn 3%, S&P 500 tăng khoảng 4% và Nasdaq tăng hơn 4%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 0,14 USD/thùng, tương đương giảm 0,22%, đóng cửa ở mức 63,2 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,14 USD/thùng, tương đương giảm 0,17%, còn 58,55 USD/thùng.

Dù tăng hơn 1% trong tuần này, cả hai loại dầu cùng hoàn tất tháng giảm thứ tư liên tục, chuỗi dài nhất kể từ năm 2023. Gây áp lực giảm lên giá dầu trong những tháng gần đây là những dự báo cho rằng thế giới đang rơi vào tình trạng dư thừa nguồn cung dầu, và sự dư thừa đó sẽ kéo dài sang năm 2026. Các dự báo như vậy được đưa ra trên cơ sở nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu suy yếu, trong khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) đã liên tục tăng hạn ngạch sản lượng dầu trong năm nay.

Gần đây, giá dầu được hỗ trợ bởi việc Mỹ áp trừng phạt lên hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Tuần này, giá dầu đã gặp bất lợi khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Nga và Ukraine có thể đang tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình. Dù vậy, giá dầu hồi phục trong ba phiên trở lại đây khi đàm phán không có thêm bước tiến nào mới.

Giới chuyên gia giữ quan điểm bi quan về triển vọng giá dầu trong năm 2026.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế dự báo giá dầu sẽ đạt bình quân 62,23 USD/thùng trong năm 2026, giảm so với mức dự báo 63,15 USD/thùng đưa ra trong cuộc khảo sát tháng 10.

Theo dữ liệu của LSEG, giá dầu Brent từ đầu năm tới nay đạt bình quân 68,8 USD/thùng.