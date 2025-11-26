Thứ Tư, 26/11/2025

Tài sản của ngành quản lý quỹ toàn cầu có thể đạt 200 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới

Ngọc Trang

26/11/2025, 13:48

Thị trường tài sản tư nhân được dự báo sẽ là một trụ cột của ngành này trong những năm tới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo báo cáo mới đây của công ty tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC), quy mô tài sản đang quản lý (AUM) của các công ty quản lý quỹ toàn cầu được dự báo sẽ tăng từ mức 139 nghìn tỷ USD vào năm ngoái lên khoảng 200 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

Trong đó, thị trường tài sản tư nhân - chủ yếu gồm cổ phần, tín dụng và các khoản đầu tư khác vào doanh nghiệp chưa niêm yết - được dự báo sẽ đóng góp hơn một nửa tổng doanh thu của ngành.

Một khảo sát trên 300 công ty quản lý tài sản, nhà đầu tư tổ chức và đơn vị phân phối sản phẩm đầu tư - gồm ngân hàng, công ty môi giới và nền tảng đầu tư trực tuyến - cho thấy doanh thu từ thị trường tài sản tư nhân có thể tăng lên khoảng 432 tỷ USD trong 5 năm tới.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư cá nhân đẩy mạnh tìm kiếm các kênh có lợi suất cao hơn và các sản phẩm đầu tư tư nhân được phân phối rộng rãi hơn.

Theo bà Albertha Charles, giám đốc về quản lý tài sản tư nhân toàn cầu tại PwC Anh, các dự báo trên giả định lạm phát và lãi suất toàn cầu sẽ tiếp tục giảm, qua đó khuyến khích nhà đầu tư chuyển từ tiết kiệm sang phân bổ nhiều hơn vào các kênh đầu tư.

Khảo sát cho thấy 89% công ty quản lý tài sản ghi nhận áp lực lên biên lợi nhuận trong 5 năm qua. Theo phân tích của PwC, tỷ suất lợi nhuận trên AUM của các công ty này đã giảm 19% kể từ năm 2018 và được dự báo có thể giảm thêm khoảng 9% nữa từ nay tới năm 2030.

“Chúng tôi cho rằng thị trường tài sản tư nhân sẽ trở thành một trụ cột lớn cho tăng trưởng quy mô AUM trong những năm tới. Nhưng dù cơ hội mở rộng quy mô AUM và doanh thu rất lớn, không phải tất cả các công ty đều sẽ được hưởng lợi. Những công ty có thể tận dụng được cơ hội này là các tổ chức chủ động tái định hình mô hình kinh doanh và xác định rõ lợi thế khác biệt của mình”, bà Charles nhận định.

Xu hướng dịch chuyển sang kênh đầu tư tài sản tư nhân diễn ra trong bối cảnh thị trường cổ phiếu niêm yết vắng bóng các thương vụ IPO mới và các nhà hoạch định chính sách đang thúc đẩy dòng vốn chảy nhiều hơn vào tài sản chưa niêm yết, như việc Mỹ thay đổi chính sách để cho phép các quỹ hưu trí 401(k) được đầu tư vào nhóm tài sản này.

Bên cạnh đó, thị trường tài sản tư nhân cũng đang tăng cường thu hút nhà đầu tư cá nhân, với sự ra đời của dòng sản phẩm quỹ tài sản dài hạn (LTAF) tại Anh và các sản phẩm tương tự ở châu Âu, cho phép kết hợp tài sản tư nhân với các tài sản niêm yết có tính thanh khoản cao hơn.

Theo báo cáo của PwC, các quỹ đầu tư thụ động - chủ yếu là quỹ chỉ số và ETF - cũng được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh trong những năm tới với tổng quy mô AUM có thể tăng lên 70 nghìn tỷ USD vào năm 2030, từ mức khoảng 40 nghìn tỷ USD năm ngoái.

Khảo sát của PwC cũng cho thấy khoảng 60% nhà đầu tư tổ chức cho rằng họ có khả năng, hoặc rất có khả năng, sẽ thay thế các nhà quản lý quỹ hiện tại bằng những lựa chọn có chi phí thấp hơn, do mức phí quản lý tài sản hiện nay bị đánh giá là quá cao.

“Mảng quản lý tài sản cho nhóm khách hàng giàu có - một trong những phân khúc nhà đầu tư tăng trưởng nhanh nhất - đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh thực sự”, bà Charles nhận xét.

Báo cáo của PwC cũng dự báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ nằm trong nhóm thị trường tăng trưởng nhanh nhất ngành, nhờ các yếu tố như tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và nỗ lực của Nhật Bản nhằm chuyển hướng dòng tiền tiết kiệm của hộ gia đình sang các kênh đầu tư.

