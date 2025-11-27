Chứng khoán Mỹ tăng một mạch 4 phiên, giá dầu hồi phục

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (26/11), với cả ba chỉ số chính cùng ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp trước thềm nghỉ lễ Tạ ơn...

Giá dầu cũng tăng trong lúc nhà đầu tư còn nghiền ngẫm về khả năng thừa cung dầu và triển vọng thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 314,67 điểm, tương đương tăng 0,67%, đạt 47.427,12 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,69%, đạt 6.812,61 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,82%, đạt 23.214,69 điểm.

Các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) giữ vai trò chủ lực trong phiên tăng này. Oracle tăng 4% sau khi một báo cáo của ngân hàng Deutsche Bank đưa ra dự báo lạc quan về mã này. Nvidia tăng hơn 1%, phục hồi sau những phiên bán tháo gần đây, trong khi Microsoft tăng khoảng 2%.

“Đây chẳng qua chỉ là một sự hồi lại sau đợt bán mạnh trong 1-2 tuần vừa rồi. Tuần có ngày Tạ ơn thường là một tuần tăng điểm của thị trường vì ai cũng cảm thấy vui vẻ”, Giám đốc điều hành Eric Diton của công ty The Wealth Alliance nhận định với hãng tin CNBC.

Cả S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đều đang trên đà hoàn tất tuần tăng mạnh nhất của mỗi chỉ số kể từ tháng 6. S&P 500 đã tăng hơn 3% trong tuần này, trong khi hai chỉ số còn lại tăng tương ứng hơn 4% và hơn 2%.

Cũng theo ông Diton, giá cổ phiếu ở Phố Wall đang bước vào giai đoạn tốt nhất hàng năm, kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. “Rất khó để không lạc quan vào thời điểm này”, ông nói.

Sự phục hồi của cổ phiếu AI đang dẫn dắt thị trường đi lên trong tuần này. Ngoài ra, nhà đầu tư còn lạc quan về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

“Nếu Fed gây thất vọng, bán tháo sẽ xảy ra. Tôi không nghĩ là họ sẽ làm như vậy”, ông Diton phát biểu.

Tháng 11 này là một tháng nhiều biến động của chứng khoán Mỹ, khi áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu AI vì nhà đầu tư lo ngại về rủi ro bong bóng ở nhóm này. Dù thị trường hồi phục gần đây, ba chỉ số chính vẫn đang tiến tới hoàn tất một tháng giảm điểm, với mức giảm nhẹ ở S&P 500 và Dow Jones, trong khi Nasdaq đã giảm hơn 2% từ đầu tháng.

Ngày thứ Năm (27/11), các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn. Ngày thứ Sáu, thị trường đóng cửa sớm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,65 USD/thùng, tương đương tăng 1,04%, đóng cửa ở mức 63,13 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,7 USD/thùng, tương đương tăng 1,21%, đóng cửa ở mức 58,65 USD/thùng.

Giá dầu tăng dù báo cáo hàng tuần của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dấu hiệu của sự dư thừa nguồn cung. Theo báo cáo này, lượng dầu thô tồn trữ của Mỹ tăng 2,8 triệu thùng trong tuần trước, lên mức 426,9 triệu thùng.

Thị trường dầu vẫn đang dõi theo cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodimir Zelenskiy ngày thứ Ba tuần này nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng ông sẵn sàng thúc đẩy kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Sau tuyên bố này của ông Zelenskiy, giá dầu Brent và WTI cùng giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng.

Việc giá dầu hồi phục trong phiên ngày thứ Tư cho thấy nhà đầu tư còn nghi ngờ về việc Nga và Ukraine có thể sớm đi đến một thỏa thuận hòa bình.

“Mấu chốt của vấn đề là vẫn chưa có một thỏa thuận hòa bình nào, và sẽ rất khó để thỏa mãn yêu cầu của tất cả các bên”, Chủ tịch Andrew Lipow của công ty Lipow Oil Associates nhận xét.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo nhà phân tích Tony Sycamore của công ty IG, nếu Nga và Ukraine chấm dứt chiến tranh và Nga được phương Tây nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, giá dầu WTI có thể giảm nhanh về ngưỡng khoảng 55 USD/thùng.

“Hiện giờ, thị trường vẫn đang chờ mọi chuyện ngã ngũ. Nhưng rủi ro giá dầu giảm là lớn hơn, trừ phi đàm phán hòa bình đổ vỡ”, ông Sycamore nói trong một báo cáo.