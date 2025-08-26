Doanh nghiệp nhỏ lao đao vì Mỹ chấm dứt miễn trừ “de minimis”

Bắt đầu từ ngày thứ Sáu (29/8), Chính phủ Mỹ sẽ chấm dứt chế độ miễn trừ “de minimis”. Đây là quy định miễn thuế quan đối với những gói hàng nhỏ, có trị giá từ 800 USD trở xuống, nhập cảnh vào Mỹ...

Theo hãng tin CNN, việc chấm dứt miễn trừ “de minimis” đang gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, cho thấy chính sách thương mại nhiều thay đổi của chính quyền Tổng thống Donald Trump có tác động mạnh mẽ đến người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Việc Mỹ áp dụng miễn trừ thuế quan cho các gói hàng nhỏ đã được các công ty thương mại điện tử bán hàng giá rẻ như Shein và Temu tận dụng triệt để trong những năm qua, đưa một lượng hàng hóa lớn vào Mỹ mà không bị đánh thuế. Hồi tháng 5, chính quyền ông Trump đã xóa miễn trừ này đối với các gói hàng đến từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung căng thẳng. Sau đó, trong một động thái xuống thang, Mỹ giảm mức thuế quan đối với các gói hàng nhỏ đến từ Trung Quốc và Hồng Kông về mức 54% từ 120% trước đó.

Nhưng vào đầu tháng 8 này, Washington tuyên bố sẽ chấm dứt miễn trừ “de minimis” với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các công ty bưu chính châu Âu và châu Á, như SingPost của Singapore và Department of Posts của Ấn Độ, đã bắt đầu tạm dừng vận chuyển những gói hàng như vậy vào Mỹ từ ngày thứ Hai tuần này. Hãng DHL cho biết ngày 25/8 là ngày cuối cùng hãng nhận vận chuyển các gói hàng thuộc diện “de minimis” tới Mỹ. Hãng Australian Post của Áo và Swiss Post của Thụy Sỹ có động thái tương tự từ ngày 26/8.

“Hiện chưa có đủ thông tin về thủ tục hải quan cần thiết trong thời gian tới. Việc thắt chặt quy định này đặt ra thách thức lớn đối với tất cả các công ty bưu chính trên thế giới khi vận chuyển hàng hóa vào Mỹ”, một tuyên bố của Austrian Post cho biết.

Việc đánh thuế quan đối với các gói hàng nhỏ được dự báo sẽ ảnh hưởng đến các nhà bán hàng giảm giá, như Amazon Haul và TikTok Shop, cũng như các chợ trực tuyến Etsy và Shopify - tất cả đều là những nền tảng kết nối người tiêu dùng Mỹ với các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ ước tính có hơn 1,36 tỷ gói hàng thuộc diện “de minimis” đã nhập cảnh vào nước này trong năm khóa trước. Cơ quan này xử lý hơn 4 triệu gói hàng như vậy mỗi ngày.

Theo sắc lệnh hành pháp mới nhất của Tổng thống Trump, các doanh nghiệp có thể phải chịu mức phí lên tới 80 USD cho mỗi gói hàng đến từ những quốc gia và vùng lãnh thổ bị Mỹ áp thuế quan dưới 16%; chi phí lên tới 160 USD cho mỗi gói hàng đến từ những quốc gia và vùng lãnh thổ bị áp thuế từ 16% đến 25%; và 200 USD cho mỗi gói hàng đối với quốc gia và vùng lãnh thổ bị áp thuế suất trên 25%. Vào ngày 7/8, ông Trump đã công bố mức thuế đối ứng mới đối với nhiều đối tác thương mại, trong đó Brazil phải đối mặt với thuế suất cao nhất, ở mức 50%.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Instagram, công ty Abbott Atelier Jewelry ở Vancouver, Canada thông báo tới khách hàng về việc “dừng mua sắm trong một khoảng thời gian trong lúc chúng tôi tìm giải pháp” và ngày 25/8 sẽ là ngày “dừng vận chuyển các đơn hàng qua biên giới”.

Một số doanh nghiệp đang rục rịch đẩy phần chi phí tăng thêm do thuế quan sang người mua sắm. Thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Olive Young cho biết sau khi miễn trừ “de minimis” chấm dứt, mức thuế 15% sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn hàng, “bất kể giá trị mua hàng”, bắt đầu từ ngày 27 /8. Thuế và phí sẽ được hiển thị khi thanh toán, do đó “sẽ không có thêm phí khi giao hàng”.

Wool Warehouse, một công ty sản xuất sợi và hàng thủ công ở Anh , ước tính phụ phí đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ có thể tăng trung bình 50%. Tuy nhiên, công ty nghi ngờ khách hàng sẽ chấp nhận phần chi phí tăng thêm này và do đó, công ty đã quyết định tạm dừng gửi hàng từ ngày 21/8.

Nền tảng Etsy khuyến nghị người bán trả thuế và các loại phí khác khi mua nhãn vận chuyển. Tùy chọn này cho phép hiển thị giá đã bao gồm thuế quan và được tính toán trên Etsy để mang lại “trải nghiệm mua sắm liền mạch”. Tuy nhiên, một số người bán hàng trên Etsy vẫn có kế hoạch ngừng bán hàng cho khách hàng Mỹ.

Shed Maid, một nhà sản xuất trang sức đặt tại Anh, cho biết cửa hàng của họ sẽ đóng cửa với khách hàng Mỹ từ ngày 29/8 - nhóm khách hàng chiếm 50% đơn hàng của họ, theo một bài đăng trên TikTok. “Quyết định này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi... Chúng tôi không chắc mình sẽ làm gì, chỉ hy vọng sẽ sớm có thể gửi hàng cho khách hàng Mỹ trở lại”, công ty cho biết.