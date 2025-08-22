Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trước thềm sự kiện Jackson Hole, giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp

Bình Minh

22/08/2025, 07:25

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (21/8), với chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên “đỏ” thứ năm liên tiếp, một phần các nhà giao dịch thận trọng trước khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell có bài phát biểu quan trọng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giá dầu thô tăng do dấu hiệu nhu cầu tăng ở Mỹ và những bấp bênh xung quanh tiến trình hòa bình cho Ukraine.

Lúc đóng cửa, S&P 500 mất 0,4%, còn 6.370,17 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,34%, còn 21.100,31 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 152,81 điểm, tương đương giảm 0,34%, còn 44.785,5 điểm.

Bài phát biểu của ông Powell tại hội nghị thường niên của Fed ở khu nghỉ dưỡng Jackson Hole ở bang Wyoming vào ngày thứ Sáu được nhà đầu tư kỳ vọng sẽ mang lại những tín hiệu sắc nét hơn về đường đi của lãi suất trong thời gian tới, trong bối cảnh lạm phát ở Mỹ có dấu hiệu cao dai dẳng. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng gần 74% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức đặt cược hơn 90% vào đầu tuần này.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed công bố hôm thứ Tư cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ lo ngại về tình trạng của thị trường lao động và lạm phát, nhưng phần đông nhất trí rằng còn quá sớm để hạ lãi suất. Chỉ có hai trong số 12 thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), bộ phận ra quyết sách trong Fed, phản đối việc giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vừa qua. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có hai thống đốc của Fed, gồm ông Christopher Waller và bà Michelle Bowman, bất đồng ý kiến với các thành viên còn lại của ủy ban.

“Định giá cổ phiếu đang ở mức cao ngay trước sự kiện ở Jackson Hole, và nhà đầu tư đang có kỳ vọng rất cao rằng ông Powell sẽ phát tín hiệu giảm lãi suất vào tháng 9. Bất kỳ điều gì diễn ra trên thực tế không được như kỳ vọng đều có thể khiến nhà đầu tư chốt lời, nhất là xét tới khối lượng giao dịch trên thị trường vào tháng 8 thấp hơn bình thường và việc không ai muốn ôm rủi ro qua kỳ nghỉ cuối tuần”, Giám đốc đầu tư Rick Gardner của công ty RGA Investments nhận xét với hãng tin CNBC.

Về báo cáo kết quả kinh doanh, Walmart đưa ra mức lợi nhuận quý 2/2025 không đạt kỳ vọng của giới phân tích, đánh dấu lần đầu tiên “đế chế” bán lẻ này gây thất vọng cho nhà đầu tư về lợi nhuận kể từ tháng 5/2022, dù mức doanh thu tốt hơn dự báo. Cổ phiếu Walmart giảm hơn 4% trong phiên này.

Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm từ đầu tuần đến nay, với áp lực bán mạnh nhất rơi vào cổ phiếu công nghệ. Tâm lý thận trọng trước sự kiện Jackson Hole khiến nhà đầu tư chốt lời ở những mã cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua như Nvidia, Palantir và Meta Platforms.

“Mối lo về những gì diễn ra ngày mai ở Jackson Hole chắc chắn đang làm suy giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Có thể sẽ có một cuộc bán tháo đáng kể nếu bài phát biểu của ông Powell cứng rắn hơn kỳ vọng”, trưởng chiến lược Adam Turnquist của công ty LPL Financial nhận định với hãng tin Reuters.

Báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp sau khi bị sa thải trong tuần trước tăng 11.000 người, lên mức 235.000 người. Mức tăng này là lớn nhất kể từ cuối tháng 5, và tổng số là cao hơn so với dự báo mà các nhà phân tích đưa ra trước đó. Dữ liệu này làm gia tăng mối lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ, giữa lúc lạm phát còn đang cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,83 USD/thùng, tương đương tăng 1,24%, đóng cửa ở mức 67,67 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,81 USD/thùng, tương đương tăng 1,29%, chốt ở 63,52 USD/thùng.

Trước phiên này, giá hai loại dầu đã tăng khoảng 1,5% trong phiên ngày thứ Tư.

Vào hôm thứ Tư, Nga tuyên bố rằng những nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia của Moscow là “sẽ chẳng dẫn tới đâu”.

“Nếu những nỗ lực của Nhà Trắng thực sự dẫn đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và Nga dần trở lại vai trò quốc tế, thì thị trường dầu thô sẽ đương dầu với áp lực bán. Nhưng hiện tại, mức hỗ trợ cần theo dõi của dầu giá Brent vẫn là 65 USD/thùng” - nhà phân tích độc lập Gaurav Sharma nhận định với Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ áp mức thuế quan bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ kể từ ngày 27/8 do Ấn Độ mua dầu thô từ Nga. Dầu Nga hiện chiếm gần 35% tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này.

Các quan chức đại sứ quán Nga tại New Delhi ngày thứ Tư cho biết Moscow dự kiến sẽ tiếp tục cung cấp dầu cho Ấn Độ bất chấp những cảnh báo của Mỹ.

Do những bấp bênh xung quanh tiến trình hòa bình cho Ukraine, khả năng phương Tây siết chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga đã tăng trở lại, dẫn đến tâm lý giá lên trong giới giao dịch dầu lửa - theo nhà phân tích Tamas Varga tại công ty PVM Oil Associates.

Trong hai phiên vừa qua, giá dầu cũng đương đầu với áp lực giảm từ thống kê cho thấy lượng dầu thô tồn trữ của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu ở nước này đang mạnh. Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ngày thứ Tư cho biết lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 6 triệu thùng trong tuần trước xuống còn 420,7 triệu thùng, mức giảm lớn hơn nhiều so với mức giảm 1,8 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra trước đó trong một cuộc khảo sát của Reuters.

“Mỹ muốn dựa vào stablecoin để bán được nhiều trái phiếu kho bạc hơn”

“Mỹ muốn dựa vào stablecoin để bán được nhiều trái phiếu kho bạc hơn”

Thêm một thống đốc Fed bị Tổng thống Donald Trump dọa sa thải

Thêm một thống đốc Fed bị Tổng thống Donald Trump dọa sa thải

S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%

S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu gia sầu

Đọc thêm

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

Các tín hiệu về lần giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận được sự quan tâm lớn khi giới tài chính theo dõi hội nghị thường niên của Fed…

Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell

Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...

Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel

Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel trong một thương vụ “chuyển đổi trợ cấp chính phủ thành cổ phần” - đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ...

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: