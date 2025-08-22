Chứng khoán Mỹ giảm điểm trước thềm sự kiện Jackson Hole, giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (21/8), với chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên “đỏ” thứ năm liên tiếp, một phần các nhà giao dịch thận trọng trước khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell có bài phát biểu quan trọng...

Giá dầu thô tăng do dấu hiệu nhu cầu tăng ở Mỹ và những bấp bênh xung quanh tiến trình hòa bình cho Ukraine.

Lúc đóng cửa, S&P 500 mất 0,4%, còn 6.370,17 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,34%, còn 21.100,31 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 152,81 điểm, tương đương giảm 0,34%, còn 44.785,5 điểm.

Bài phát biểu của ông Powell tại hội nghị thường niên của Fed ở khu nghỉ dưỡng Jackson Hole ở bang Wyoming vào ngày thứ Sáu được nhà đầu tư kỳ vọng sẽ mang lại những tín hiệu sắc nét hơn về đường đi của lãi suất trong thời gian tới, trong bối cảnh lạm phát ở Mỹ có dấu hiệu cao dai dẳng. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng gần 74% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức đặt cược hơn 90% vào đầu tuần này.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed công bố hôm thứ Tư cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ lo ngại về tình trạng của thị trường lao động và lạm phát, nhưng phần đông nhất trí rằng còn quá sớm để hạ lãi suất. Chỉ có hai trong số 12 thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), bộ phận ra quyết sách trong Fed, phản đối việc giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vừa qua. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có hai thống đốc của Fed, gồm ông Christopher Waller và bà Michelle Bowman, bất đồng ý kiến với các thành viên còn lại của ủy ban.

“Định giá cổ phiếu đang ở mức cao ngay trước sự kiện ở Jackson Hole, và nhà đầu tư đang có kỳ vọng rất cao rằng ông Powell sẽ phát tín hiệu giảm lãi suất vào tháng 9. Bất kỳ điều gì diễn ra trên thực tế không được như kỳ vọng đều có thể khiến nhà đầu tư chốt lời, nhất là xét tới khối lượng giao dịch trên thị trường vào tháng 8 thấp hơn bình thường và việc không ai muốn ôm rủi ro qua kỳ nghỉ cuối tuần”, Giám đốc đầu tư Rick Gardner của công ty RGA Investments nhận xét với hãng tin CNBC.

Về báo cáo kết quả kinh doanh, Walmart đưa ra mức lợi nhuận quý 2/2025 không đạt kỳ vọng của giới phân tích, đánh dấu lần đầu tiên “đế chế” bán lẻ này gây thất vọng cho nhà đầu tư về lợi nhuận kể từ tháng 5/2022, dù mức doanh thu tốt hơn dự báo. Cổ phiếu Walmart giảm hơn 4% trong phiên này.

Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm từ đầu tuần đến nay, với áp lực bán mạnh nhất rơi vào cổ phiếu công nghệ. Tâm lý thận trọng trước sự kiện Jackson Hole khiến nhà đầu tư chốt lời ở những mã cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua như Nvidia, Palantir và Meta Platforms.

“Mối lo về những gì diễn ra ngày mai ở Jackson Hole chắc chắn đang làm suy giảm khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Có thể sẽ có một cuộc bán tháo đáng kể nếu bài phát biểu của ông Powell cứng rắn hơn kỳ vọng”, trưởng chiến lược Adam Turnquist của công ty LPL Financial nhận định với hãng tin Reuters.

Báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp sau khi bị sa thải trong tuần trước tăng 11.000 người, lên mức 235.000 người. Mức tăng này là lớn nhất kể từ cuối tháng 5, và tổng số là cao hơn so với dự báo mà các nhà phân tích đưa ra trước đó. Dữ liệu này làm gia tăng mối lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ, giữa lúc lạm phát còn đang cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,83 USD/thùng, tương đương tăng 1,24%, đóng cửa ở mức 67,67 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,81 USD/thùng, tương đương tăng 1,29%, chốt ở 63,52 USD/thùng.

Trước phiên này, giá hai loại dầu đã tăng khoảng 1,5% trong phiên ngày thứ Tư.

Vào hôm thứ Tư, Nga tuyên bố rằng những nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia của Moscow là “sẽ chẳng dẫn tới đâu”.

“Nếu những nỗ lực của Nhà Trắng thực sự dẫn đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và Nga dần trở lại vai trò quốc tế, thì thị trường dầu thô sẽ đương dầu với áp lực bán. Nhưng hiện tại, mức hỗ trợ cần theo dõi của dầu giá Brent vẫn là 65 USD/thùng” - nhà phân tích độc lập Gaurav Sharma nhận định với Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ áp mức thuế quan bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ kể từ ngày 27/8 do Ấn Độ mua dầu thô từ Nga. Dầu Nga hiện chiếm gần 35% tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này.

Các quan chức đại sứ quán Nga tại New Delhi ngày thứ Tư cho biết Moscow dự kiến sẽ tiếp tục cung cấp dầu cho Ấn Độ bất chấp những cảnh báo của Mỹ.

Do những bấp bênh xung quanh tiến trình hòa bình cho Ukraine, khả năng phương Tây siết chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga đã tăng trở lại, dẫn đến tâm lý giá lên trong giới giao dịch dầu lửa - theo nhà phân tích Tamas Varga tại công ty PVM Oil Associates.

Trong hai phiên vừa qua, giá dầu cũng đương đầu với áp lực giảm từ thống kê cho thấy lượng dầu thô tồn trữ của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu ở nước này đang mạnh. Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) ngày thứ Tư cho biết lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 6 triệu thùng trong tuần trước xuống còn 420,7 triệu thùng, mức giảm lớn hơn nhiều so với mức giảm 1,8 triệu thùng mà các nhà phân tích đưa ra trước đó trong một cuộc khảo sát của Reuters.