Tổng thống Trump đầu tư mạnh vào trái phiếu

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chi nhiều triệu USD để mua trái phiếu kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1 năm nay. Hãng tin CNBC dẫn tài liệu mới được công bố cho biết ông Trump đã mua trái phiếu phát hành bởi các chính quyền địa phương, các nhà cung cấp khí đốt và các doanh nghiệp lớn của Mỹ.

Trong hồ sơ 33 trang đề ngày 12/8 gửi Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE), ông Trump liệt kê 690 giao dịch đã được thực hiện từ khi ông trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ cầm quyền này. Hồ sơ đã được công bố vào hôm thứ Ba tuần này.

Theo ước tính của CNBC, các giao dịch mua trong số này có tổng trị giá ít nhất 100 triệu USD nếu dựa trên mức cận dưới của khoảng giá trị được công bố đối với mỗi giao dịch.

Theo quy định của Mỹ, tổng thống, phó tổng thống và một số quan chức cấp cao khác của Chính phủ nước này phải định kỳ công bố “các giao dịch có thể công bố” với OGE. Tuy nhiên, họ không phải đưa ra con số chính xác của các giao dịch đó, mà chỉ cần công bố khoảng giá trị của mỗi giao dịch.

Danh sách các giao dịch mà ông Trump mới công bố cho thấy trong năm nay, ông đã mua vào trái phiếu phát hành bởi nhiều tổ chức, bao gồm các chính quyền địa phương Mỹ, các doanh nghiệp cung khí đốt, các công ty cung cấp nước, đơn vị quản lý bệnh viện, và các hội đồng trường học.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng mua trái phiếu của nhiều công ty có tên tuổi. Tài liệu được công bố cho thấy ông đã mua số trái phiếu trị giá trong khoảng 500.000-1.000.000 USD của mỗi công ty gồm nhà mạng T-Mobile, công ty dịch vụ y tế United Health và hãng bán lẻ Home Depot vào đầu tháng 2. Cũng trong tháng đó, ông mua trái phiếu của Meta Platforms, công ty mẹ của các mạng xã hội Facebook và Instagram, với giá trị giao dịch trong khoảng 250.000-500.000 USD.

Các công ty, chính phủ và các tổ chức khác phát hành trái phiếu để huy động vốn nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như thực hiện các dự án, thúc đẩy tăng trưởng, đảo nợ hoặc củng cố sự ổn định tài chính. Các nhà đầu tư mua trái phiếu nhận được các khoản thanh toán tiền lãi - với lãi suất cố định hoặc không cố định - trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận, tức kỳ hạn của trái phiếu, và được hoàn trả toàn bộ số tiền vay khi kết thúc kỳ hạn đó.

Một số công ty có trái phiếu hiện được ông Trump sở hữu cũng là những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các chính sách hoặc giao dịch kinh doanh của ông.

Theo dữ liệu của tạp chí Forbes, ông Trump hiện có giá trị tài sản ròng 5,5 tỷ USD. Vào năm 2020 - năm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông - ông Trump sở hữu khối tài sản ròng 2,1 tỷ USD, theo Forbes. Tạp chí này đã gọi những năm giữa hai nhiệm kỳ của ông Trump là “giai đoạn hậu nhiệm kỳ tổng thống có sự gia tăng tài sản nhiều nhất trong lịch sử Mỹ” nhờ một loạt các dự án kinh doanh được quảng bá đến những người ủng hộ ông.

Các đối thủ chính trị của Trump trước đây đã cáo buộc ông về nhiều xung đột lợi ích khác nhau trong thời gian ông cầm quyền trong nhiệm kỳ đầu tiên. Theo luật liên bang Mỹ, tổng thống và phó tổng thống được miễn trừ một số quy định liên quan đến xung đột lợi ích đối với các quan chức liên bang.

Tuy nhiên, theo tổ chức phi lợi nhuận Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, mọi tổng thống thời hiện đại trước ông Trump đều chọn thoái vốn khỏi các lợi ích kinh doanh của họ trước khi nhậm chức.