Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump đầu tư mạnh vào trái phiếu

Bình Minh

22/08/2025, 09:34

Danh sách các giao dịch mà ông Trump mới công bố cho thấy trong năm nay, ông đã mua vào trái phiếu phát hành bởi nhiều tổ chức...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chi nhiều triệu USD để mua trái phiếu kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1 năm nay. Hãng tin CNBC dẫn tài liệu mới được công bố cho biết ông Trump đã mua trái phiếu phát hành bởi các chính quyền địa phương, các nhà cung cấp khí đốt và các doanh nghiệp lớn của Mỹ.

Trong hồ sơ 33 trang đề ngày 12/8 gửi Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE), ông Trump liệt kê 690 giao dịch đã được thực hiện từ khi ông trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ cầm quyền này. Hồ sơ đã được công bố vào hôm thứ Ba tuần này.

Theo ước tính của CNBC, các giao dịch mua trong số này có tổng trị giá ít nhất 100 triệu USD nếu dựa trên mức cận dưới của khoảng giá trị được công bố đối với mỗi giao dịch.

Theo quy định của Mỹ, tổng thống, phó tổng thống và một số quan chức cấp cao khác của Chính phủ nước này phải định kỳ công bố “các giao dịch có thể công bố” với OGE. Tuy nhiên, họ không phải đưa ra con số chính xác của các giao dịch đó, mà chỉ cần công bố khoảng giá trị của mỗi giao dịch.

Danh sách các giao dịch mà ông Trump mới công bố cho thấy trong năm nay, ông đã mua vào trái phiếu phát hành bởi nhiều tổ chức, bao gồm các chính quyền địa phương Mỹ, các doanh nghiệp cung khí đốt, các công ty cung cấp nước, đơn vị quản lý bệnh viện, và các hội đồng trường học.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng mua trái phiếu của nhiều công ty có tên tuổi. Tài liệu được công bố cho thấy ông đã mua số trái phiếu trị giá trong khoảng 500.000-1.000.000 USD của mỗi công ty gồm nhà mạng T-Mobile, công ty dịch vụ y tế United Health và hãng bán lẻ Home Depot vào đầu tháng 2. Cũng trong tháng đó, ông mua trái phiếu của Meta Platforms, công ty mẹ của các mạng xã hội Facebook và Instagram, với giá trị giao dịch trong khoảng 250.000-500.000 USD.

Các công ty, chính phủ và các tổ chức khác phát hành trái phiếu để huy động vốn nhằm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau như thực hiện các dự án, thúc đẩy tăng trưởng, đảo nợ hoặc củng cố sự ổn định tài chính. Các nhà đầu tư mua trái phiếu nhận được các khoản thanh toán tiền lãi - với lãi suất cố định hoặc không cố định - trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận, tức kỳ hạn của trái phiếu, và được hoàn trả toàn bộ số tiền vay khi kết thúc kỳ hạn đó.

Một số công ty có trái phiếu hiện được ông Trump sở hữu cũng là những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các chính sách hoặc giao dịch kinh doanh của ông.

Theo dữ liệu của tạp chí Forbes, ông Trump hiện có giá trị tài sản ròng 5,5 tỷ USD. Vào năm 2020 - năm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông - ông Trump sở hữu khối tài sản ròng 2,1 tỷ USD, theo Forbes. Tạp chí này đã gọi những năm giữa hai nhiệm kỳ của ông Trump là “giai đoạn hậu nhiệm kỳ tổng thống có sự gia tăng tài sản nhiều nhất trong lịch sử Mỹ” nhờ một loạt các dự án kinh doanh được quảng bá đến những người ủng hộ ông.

Các đối thủ chính trị của Trump trước đây đã cáo buộc ông về nhiều xung đột lợi ích khác nhau trong thời gian ông cầm quyền trong nhiệm kỳ đầu tiên. Theo luật liên bang Mỹ, tổng thống và phó tổng thống được miễn trừ một số quy định liên quan đến xung đột lợi ích đối với các quan chức liên bang.

Tuy nhiên, theo tổ chức phi lợi nhuận Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, mọi tổng thống thời hiện đại trước ông Trump đều chọn thoái vốn khỏi các lợi ích kinh doanh của họ trước khi nhậm chức.

Giới đầu cơ đang phạm sai lầm đặt cược giá dầu?

Giới đầu cơ đang phạm sai lầm đặt cược giá dầu?

Phát hành trái phiếu nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục nhiều chưa từng thấy

Phát hành trái phiếu nhân dân tệ ngoài Trung Quốc đại lục nhiều chưa từng thấy

“Mỹ muốn dựa vào stablecoin để bán được nhiều trái phiếu kho bạc hơn”

“Mỹ muốn dựa vào stablecoin để bán được nhiều trái phiếu kho bạc hơn”

Từ khóa:

tài sản của ông Trump trái phiếu

Đọc thêm

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ

Các tín hiệu về lần giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận được sự quan tâm lớn khi giới tài chính theo dõi hội nghị thường niên của Fed…

Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell

Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...

Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel

Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel trong một thương vụ “chuyển đổi trợ cấp chính phủ thành cổ phần” - đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ...

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không

Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: