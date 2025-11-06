Chứng khoán Pinetree lọt Top 10 công ty có dịch vụ bán lẻ tốt nhất

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Khánh Huyền
06/11/2025, 07:58
Ngày 4/11, Chứng khoán Pinetree tự hào được vinh danh trong Top 10 công ty có “Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2025” tại sự kiện Diễn đàn Đầu tư Việt Nam - Vietnam Investment Forum 2026.
Khởi xướng từ tháng 11/2024, dự án Bảng xếp hạng các công ty chứng khoán (CTCK) có dịch vụ bán lẻ tốt nhất tại Việt Nam do Khối Nghiên cứu và Xếp hạng của VietnamBiz tổ chức. Dự án nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ hai đối tác: CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating) và CTCP Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup.
Với phương châm Khoa học - Trung lập - Phi thương mại - Không ngừng hoàn thiện, Bảng xếp hạng năm nay đã khảo sát hơn 70 CTCK và xếp hạng 35 đơn vị có quy mô hàng đầu, chiếm 96% thị phần môi giới.
Sau một năm triển khai, hội đồng giám khảo đã chọn ra Top 10 CTCK có dịch vụ bán lẻ tốt nhất Việt Nam bao gồm: Pinetree, Mirae Asset (Việt Nam), DNSE, SSI, TCBS, MBS, Rồng Việt, VnDirect, VPBankS và VPS.
Tại sự kiện vinh danh, ban tổ chức nhấn mạnh, triết lý của dự án là khuyến khích các CTCK nâng cao năng lực cải tiến, đáp ứng và phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư. Do đó, Bảng xếp hạng dành tỷ trọng ưu tiên hợp lý cho các tính năng phù hợp với nhu cầu người sử dụng như: eKYC, econtract, lệnh điều kiện, sao kê, nạp rút tiền 24/7, liên kết nền tảng, danh mục mẫu, phí giao dịch, lãi vay margin, áp dụng công nghệ hiệu quả trong việc hỗ trợ nhà đầu tư, giáo dục thị trường, phổ biến kiến thức và cung cấp thông tin, dữ liệu cho nhà đầu tư…
Việc lọt vào Top 10 công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2025 là ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Pinetree trong sứ mệnh mang đến thịnh vượng bền vững cho khách hàng qua các nền tảng tài chính số vượt trội.
Ra đời vào năm 2019 và là thành viên của Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. thuộc Tập đoàn Hanwha Hàn Quốc, Pinetree tự hào là công ty đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chiến lược khác biệt - chứng khoán số toàn diện “không chi nhánh, không môi giới, chỉ có nền tảng số”. Đây là mô hình kinh doanh chứng khoán chưa từng xuất hiện tại Việt Nam khi đó.
Không chỉ vậy, Pinetree còn nổi bật khi tiên phong triển khai chính sách miễn phí giao dịch trọn đời – điều chưa từng có tại thị trường Việt Nam tính đến năm 2019.
Nhờ chiến lược khác biệt và độc đáo này, Pinetree không những tối ưu được chi phí vận hành mà còn gia tăng thêm nhiều trải nghiệm độc đáo cho khách hàng.
Mô hình và chiến lược kinh doanh này đã chứng minh được hiệu quả khi Pinetree ghi nhận lãi chỉ sau chưa đầy 2 năm hoạt động.
Nhận thấy thành công của Pinetree, một số công ty chứng khoán khác cũng bắt đầu quan tâm đến mô hình này và áp dụng các chính sách tương tự để cạnh tranh.
Không chỉ khác biệt và tiên phong trong chiến lược kinh doanh, Pinetree còn luôn đặt khách hàng làm trọng tâm và trao quyền tự chủ cho mỗi nhà đầu tư.
Với hệ thống core tự xây dựng theo chuẩn Hàn Quốc, hệ sinh thái nền tảng tài chính số toàn diện, liên tục tích hợp công nghệ mới, phát triển hệ thống bản tin và báo cáo phân tích đa dạng từ Pinetree, khách hàng có thể tối ưu hóa chiến lược đầu tư theo thời điểm và khẩu vị riêng một cách hiệu quả.
Vinh dự thuộc Top 10 công ty có “Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2025” một lần nữa khẳng định cam kết của Pinetree: Luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, đặt sự thuận tiện và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin thị trường kỳ tháng 10/2025.
Loạt cổ phiếu trí tuệ chip và trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán mạnh trong phiên trước cũng tăng trở lại trong trong phiên này...
Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (5/11), nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng khi xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu bị nghi ngờ...
Tại các phiên đấu thầu cuối tháng 10/2025, lãi suất trúng thầu của các trái phiếu kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt là 3,14%, 3,80%, 3,85% và 3,89%, tăng tương ứng 11, 21, 40 và 25 điểm cơ bản so với lãi suất trúng thầu các phiên cuối tháng 9/2025.
