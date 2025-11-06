Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi tòa án xem xét thuế quan, giá dầu giảm sâu hơn

Loạt cổ phiếu trí tuệ chip và trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán mạnh trong phiên trước cũng tăng trở lại trong trong phiên này...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (5/11), khi việc Tòa án Tối cao của nước này bắt đầu nghe điều trần trong vụ kiện nhằm vào thuế quan của Tổng thống Donald Trump làm dấy lên hy vọng rằng một phần thuế quan sẽ bị vô hiệu hóa. Trong khi đó, giá dầu tiếp tục đi xuống vì mối lo rằng thế giới có thể thừa nhiều dầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 225,76 điểm, tương đương tăng 0,48%, đạt 47,311 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,37%, đạt 6.796,29 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,65%, đạt 23.499,8 điểm.

Vụ kiện nhằm vào thuế quan đối ứng của ông Trump đã được đưa tới Tòa án Tối cao Mỹ, và ngày 5/11, tòa này tổ chức cuộc điều trần đầu tiên của vụ kiện. Đây là vụ kiện xoay quanh vấn đề liệu Đạo luật Thẩm quyền Kinh tế khẩn cấp (IEEPA) mà ông Trump viện dẫn để áp thuế quan trên diện rộng có thực sự trao cho ông thẩm quyền như vậy. Nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết chống lại ông Trump trong vụ kiện này, một phần lớn các kế hoạch thuế quan của ông có thể bị vô hiệu hóa, song giới chuyên gia cho rằng ông vẫn có thể có các căn cứ pháp lý khác để áp thuế quan.

Trên thị trường dự báo, các nhà giao dịch đang giảm đặt cược vào khả năng Tòa án Tối cao sẽ đưa ra phán quyết cho phép giữ nguyên thuế quan của ông Trump. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của Ford và General Motors (GM) - hai hãng xe được xem là “hàn thử biểu” về thuế quan - tăng 2% mỗi cổ phiếu. Hãng sản xuất thiết bị xây dựng và khai khoáng Caterpillar tăng khoảng 4%.

Loạt cổ phiếu trí tuệ chip và trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán mạnh trong phiên trước cũng tăng trở lại trong trong phiên này. AMD tăng 2,5% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý với doanh thu và lợi nhuận tốt hơn dự báo. Broadcom và Micron tăng tương ứng 2% và 9%.

Mối lo về bong bóng AI đã nổi lên ở Phố Wall trong những phiên gần đây khi định giá của các cổ phiếu trong lĩnh vực này bị đẩy lên mức bị cho là quá cao. Chẳng hạn, hệ số giá/thu nhập dự phóng của cổ phiếu Palantir đang ở mức hơn 200 lần. Cổ phiếu này đã giảm khoảng 8% trong phiên ngày thứ Ba và giảm thêm hơn 1% trong phiên ngày thứ Tư.

Theo báo cáo từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP, khu vực tư nhân của Mỹ có thêm 42.000 việc làm mới trong tháng 10, cao hơn con số dự báo của hãng tin Reuters là 28.000 công việc. Do Chính phủ Mỹ đóng cửa, Bộ Lao động nước này hoãn công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp hàng tháng. Bởi vậy, báo cáo của ADP là dữ liệu quan trọng mà giới đầu tư lấy làm căn cứ để định hình triển vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Số liệu việc làm tốt hơn kỳ vọng tiếp tục làm suy yếu khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng dưới 62% Fed hạ lai suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025. Trước cuộc họp tháng 10 của Fed, khả năng này là hơn 90%.

Dù vậy, nhà đầu tư cổ phiếu lạc quan vì báo cáo này là một dấu hiệu phản ánh tình trạng vững vàng của nền kinh tế Mỹ.

“Dữ liệu từ ADP cho thấy thị trường lao động đang mạnh và điều đó có nghĩa là nền kinh tế không suy thoái hay sắp rơi vào suy thoái. Đây là một tín hiệu rất tốt, ngoại trừ việc định giá cổ phiếu đang bị kéo căng quá mức. Bởi vậy, tôi cho rằng nếu không có một chất xúc tác mạnh, thị trường khó tăng cao hơn. Nhưng điều chỉnh cũng khó xảy ra”, chiến lược gia Phil Blancato của công ty Osaic nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,92 USD/thùng, tương đương giảm 1,43%, còn 63,52 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,96 USD/thùng, tương đương giảm 1,59%, đóng cửa ở mức 59,6 USD/thùng.

Dầu giảm giá sau khi báo cáo hàng tuần từ Chính phủ Mỹ cho thấy lượng dầu thô tồn trữ tăng trong tuần trước, một dấu hiệu của sự dư thừa nguồn cung dầu. Tồn trữ dầu thô tăng 5,2 triệu thùng, lên 421,2 triệu thùng, trong khi dự báo của giới phân tích là tăng 603.000 thùng.

Tuy nhiên, dấu hiệu của nhu cầu xăng mạnh hơn dự báo đã giúp hạn chế mức giảm của giá dầu. Tồn trữ xăng giảm 4,7 triệu thùng, còn 206 triệu thùng, trong khi dự báo của giới phân tích là giảm 1,1 triệu thùng.

Gần đây, giá dầu đương đầu áp lực giảm vì nhiều tổ chức dự báo thị trường dầu lửa toàn cầu sẽ thừa cung vào cuối năm nay và tình trạng đó sẽ kéo dài sang năm 2026. Tuy nhiên, việc Mỹ trừng phạt hai công ty dầu lửa lớn của Nga đang là một yếu tố hỗ trợ giá dầu.