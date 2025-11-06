Giá vàng bật tăng dù số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự báo

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (5/11), nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng khi xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu bị nghi ngờ...

Báo cáo việc làm tốt hơn kỳ vọng của Mỹ và sự vững giá của đồng USD không cản được sự phục hồi của giá kim loại quý trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 47,1 USD/oz, tương đương tăng 1,2%, chốt ở mức 3.980,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,8%, chốt ở mức 3.992,9 USD/oz.

Trong mấy phiên giao dịch gần đây, giới đầu tư bắt đầu lo lắng về việc định giá cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) ở Mỹ, đã bị đẩy lên mức quá cao. Những cảnh báo về sự đắt đỏ của cổ phiếu AI và sự tập trung quá mức của xu hướng tăng vào nhóm cổ phiếu này đã khiến nhiều nhà đầu tư nghĩ đến khả năng về một đợt điều chỉnh mạnh của thị trường chứng khoán. Với mối lo như vậy, họ có khuynh hướng tìm đến những kênh đầu tư có độ an toàn cao hơn như vàng để bảo toàn giá trị danh mục.

“Nhu cầu ‘hầm trú ẩn’ lại đang nổi lên vì thị trường chứng khoán toàn cầu đang có phần lung lay vì những đánh giá cho rằng cổ phiếu ở Mỹ đang bị định giá quá cao và đang có bong bóng cổ phiếu AI”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận xét.

Theo báo cáo từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP, khu vực tư nhân của Mỹ có thêm 42.000 việc làm mới trong tháng 10, cao hơn con số dự báo của hãng tin Reuters là 28.000 công việc. Do Chính phủ Mỹ đóng cửa, Bộ Lao động nước này hoãn công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp hàng tháng. Bởi vậy, báo cáo của ADP là dữ liệu quan trọng mà giới đầu tư lấy làm căn cứ để định hình triển vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Số liệu việc làm tốt hơn kỳ vọng tiếp tục làm suy yếu khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng dưới 62% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025. Trước cuộc họp tháng 10 của Fed, khả năng này là hơn 90%.

Việc thị trường giảm đặt cược vào việc Fed hạ lãi suất không có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất.

Sự dịch chuyển này trong kỳ vọng lãi suất cũng đang đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD tăng trong những phiên gần đây, gây thêm áp lực giảm giá lên vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản lên mức 4,159% trong phiên ngày thứ Tư.

Chỉ số Dollar Index giảm nhẹ so với mức chốt của phiên trước, còn gần 100,2 điểm. Trong 5 phiên giao dịch vừa qua, chỉ số ghi nhận mức tăng gần 1% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York, phiên phục hồi này của giá vàng - diễn ra bất chấp báo cáo việc làm tốt hơn kỳ vọng - mang lại cho nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý một cảm giác yên tâm hơn, sau khi họ có phần hoang mang vì giá vàng sụt giảm mạnh trong phiên ngày thứ Ba dù thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm phiên đó.

Giá bạc cũng hồi phục trong phiên này, với mức tăng hơn 1,8%, đóng cửa ở 48,06 USD/oz.

Trong một diễn biến có thể gây biến động trên thị trường tài chính Mỹ những ngày tới, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 5/11 đã bắt đầu nghe điều trần trong vụ kiện về thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, tòa án cấp dưới đã cho rằng ông Trump không có thẩm quyền để áp thuế quan bằng cách dựa vào một đạo luật kinh tế khẩn cấp.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua - bán ròng nào trong phiên ngày thứ Tư, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.038,6 tấn vàng.

Lúc 6h30 sáng nay (6/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 9,4 USD/oz so với mức chốt của phiên Mỹ, tương đương giảm 0,24%, còn 3.970,8 USD/oz - theo dữ liệu từ Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 126,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.101 đồng (mua vào) và 26.351 đồng (bán ra), tăng 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.