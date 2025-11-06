Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Hà Anh

06/11/2025, 09:16

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố thông tin thị trường kỳ tháng 10/2025.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể: kết thúc phiên giao dịch 31/10/2025, chỉ số VNIndex đạt 1.639,65 điểm, VNAllshare đạt 1.784,26 điểm và VN30 đạt 1.885,36 điểm. Trong tháng 10, ngoại trừ chỉ số VN30 ghi nhận tăng điểm, với mức tăng 1,19%, các chỉ số VNIndex và VNAllshare đều ghi nhận giảm điểm nhẹ so với tháng trước, với mức giảm lần lượt là 1,33% và 1,13%.

VnEconomy

Các chỉ số ngành trên HOSE ghi nhận 6 chỉ số ngành tăng điểm so với tháng 9/2025, trong đó tiêu biểu là chỉ số ngành công nghệ thông tin (VNIT), ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) và ngành công nghiệp (VNIND) với mức tăng lần lượt là 10,89%, 7,22% và 3,46%. Các chỉ số ngành ghi nhận giảm điểm tiêu biểu gồm ngành tài chính (VNFIN), ngành vật liệu xây dựng (VNMAT) và ngành năng lượng (VNENE) với mức giảm lần lượt là 5,58%, 3,59% và 1,27%.

VnEconomy
VnEconomy

Thanh khoản thị trường:

Cổ phiếu: Trong tháng 10 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1.067 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 33.549 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 8,52% về khối lượng và 1,35% về giá trị so với tháng 9/2025.

Chứng quyền có bảo đảm (CW): Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 53,42 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 139,1 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 13,24% về khối lượng và 6,82% về giá trị so với tháng 9/2025.

Chứng chỉ quỹ ETF: Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 2,03 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 64,21 tỷ đồng/ngày, tương ứng mức giảm 17,82% về khối lượng và giảm 8,87% về giá trị giao dịch.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2025 đạt trên 189.242 tỷ đồng, chiếm 12,26% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 22.191 tỷ đồng.

Quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 31/10/2025, HOSE có 669 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 394 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 253 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt gần 195,24 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 7,25 triệu tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tương đương 63,02% GDP năm 2024, chiếm hơn 94,18% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 31/10/2025, trên HOSE có 50 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 03 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM).

Trong khi đó, tại ngày 30/9/2025, trên HOSE có 50 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD - trong đó có 06 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (CTG) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB).

Như vậy so với tháng trước số doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD giảm 3 mã gồm: BID, CTG và TCB.

Hoạt động niêm yết: Trong tháng 10/2025, trên HOSE có 03 cổ phiếu mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch, đó là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV, mã chứng khoán CRV; Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương, mã chứng khoán TCX; và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, mã chứng khoán NTC.

Tính đến 21/10, có 64 mã bị cắt margin trên HOSE

13:45, 22/10/2025

Tính đến 21/10, có 64 mã bị cắt margin trên HOSE

HOSE công bố 50 cổ phiếu trong thành phần chỉ số VN50 GROWTH

08:17, 18/10/2025

HoSE vừa ra mắt một rổ chỉ số hấp dẫn, danh mục toàn cổ phiếu tăng trưởng trả cổ tức

14:35, 07/10/2025

HoSE vừa ra mắt một rổ chỉ số hấp dẫn, danh mục toàn cổ phiếu tăng trưởng trả cổ tức

Từ khóa:

chứng khoán CW ETF Hose niêm yết thanh khoản vốn hóa tỷ USD

Đọc thêm

Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi tòa án xem xét thuế quan, giá dầu giảm sâu hơn

Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi tòa án xem xét thuế quan, giá dầu giảm sâu hơn

Loạt cổ phiếu trí tuệ chip và trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán mạnh trong phiên trước cũng tăng trở lại trong trong phiên này...

Chứng khoán Pinetree lọt Top 10 công ty có dịch vụ bán lẻ tốt nhất

Chứng khoán Pinetree lọt Top 10 công ty có dịch vụ bán lẻ tốt nhất

Ngày 4/11, Chứng khoán Pinetree tự hào được vinh danh trong Top 10 công ty có “Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam 2025” tại sự kiện Diễn đàn Đầu tư Việt Nam - Vietnam Investment Forum 2026.

Giá vàng bật tăng dù số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự báo

Giá vàng bật tăng dù số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự báo

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (5/11), nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng khi xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu bị nghi ngờ...

Tháng 10, HNX huy động được 283.428 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ, hoàn thành 56,69% kế hoạch năm 2025

Tháng 10, HNX huy động được 283.428 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ, hoàn thành 56,69% kế hoạch năm 2025

Tại các phiên đấu thầu cuối tháng 10/2025, lãi suất trúng thầu của các trái phiếu kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt là 3,14%, 3,80%, 3,85% và 3,89%, tăng tương ứng 11, 21, 40 và 25 điểm cơ bản so với lãi suất trúng thầu các phiên cuối tháng 9/2025.

VN-Index có cơ hội thử thách khu vực cản 1.675 – 1.695 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6/11/2025

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index có cơ hội thử thách khu vực cản 1.675 – 1.695 điểm

Chứng khoán

2

Tranh luận quanh đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc

Tài chính

3

Đề xuất mở rộng khái niệm “lãng phí” và siết mạnh chế tài bảo vệ người tố giác

Tài chính

4

Bộ Xây dựng trả lời cử tri về việc kiểm soát giá đất, nhà ở và dịch vụ thiết yếu

Bất động sản

5

Thủ tướng sẽ chủ trì Diễn đàn Logistics 2025: Đưa ngành dịch vụ “vươn mình vào kỷ nguyên mới”

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy