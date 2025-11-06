Tháng 10: BID, CTG và TCB bị loại khỏi danh sách có vốn hóa trên 10 tỷ USD

Cụ thể: kết thúc phiên giao dịch 31/10/2025, chỉ số VNIndex đạt 1.639,65 điểm, VNAllshare đạt 1.784,26 điểm và VN30 đạt 1.885,36 điểm. Trong tháng 10, ngoại trừ chỉ số VN30 ghi nhận tăng điểm, với mức tăng 1,19%, các chỉ số VNIndex và VNAllshare đều ghi nhận giảm điểm nhẹ so với tháng trước, với mức giảm lần lượt là 1,33% và 1,13%.

Các chỉ số ngành trên HOSE ghi nhận 6 chỉ số ngành tăng điểm so với tháng 9/2025, trong đó tiêu biểu là chỉ số ngành công nghệ thông tin (VNIT), ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND) và ngành công nghiệp (VNIND) với mức tăng lần lượt là 10,89%, 7,22% và 3,46%. Các chỉ số ngành ghi nhận giảm điểm tiêu biểu gồm ngành tài chính (VNFIN), ngành vật liệu xây dựng (VNMAT) và ngành năng lượng (VNENE) với mức giảm lần lượt là 5,58%, 3,59% và 1,27%.

Thanh khoản thị trường:

Cổ phiếu: Trong tháng 10 ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1.067 triệu cổ phiếu/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 33.549 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 8,52% về khối lượng và 1,35% về giá trị so với tháng 9/2025.

Chứng quyền có bảo đảm (CW): Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 53,42 triệu CW/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt 139,1 tỷ đồng/ngày; tương ứng giảm 13,24% về khối lượng và 6,82% về giá trị so với tháng 9/2025.

Chứng chỉ quỹ ETF: Khối lượng giao dịch bình quân chứng chỉ quỹ ETF đạt hơn 2,03 triệu ETF/ngày với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 64,21 tỷ đồng/ngày, tương ứng mức giảm 17,82% về khối lượng và giảm 8,87% về giá trị giao dịch.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài: Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2025 đạt trên 189.242 tỷ đồng, chiếm 12,26% tổng giá trị giao dịch của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 22.191 tỷ đồng.

Quy mô thị trường: Tính đến hết ngày 31/10/2025, HOSE có 669 mã chứng khoán đang niêm yết và giao dịch, gồm 394 mã cổ phiếu, 04 mã chứng chỉ quỹ đóng, 18 mã chứng chỉ quỹ ETF và 253 mã chứng quyền có bảo đảm với tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt gần 195,24 tỷ chứng khoán. Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt hơn 7,25 triệu tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tương đương 63,02% GDP năm 2024, chiếm hơn 94,18% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

Các doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa thị trường trên 01 tỷ USD: Tính đến ngày 31/10/2025, trên HOSE có 50 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD, trong đó có 03 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM).

Trong khi đó, tại ngày 30/9/2025, trên HOSE có 50 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỷ USD - trong đó có 06 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD là Tập đoàn Vingroup (VIC), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID), Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (CTG) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB).

Như vậy so với tháng trước số doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD giảm 3 mã gồm: BID, CTG và TCB.

Hoạt động niêm yết: Trong tháng 10/2025, trên HOSE có 03 cổ phiếu mới được niêm yết và chính thức đưa vào giao dịch, đó là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV, mã chứng khoán CRV; Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương, mã chứng khoán TCX; và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, mã chứng khoán NTC.