Trang chủ Chứng khoán

Tháng 10, HNX huy động được 283.428 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ, hoàn thành 56,69% kế hoạch năm 2025

06/11/2025, 07:27

Tại các phiên đấu thầu cuối tháng 10/2025, lãi suất trúng thầu của các trái phiếu kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt là 3,14%, 3,80%, 3,85% và 3,89%, tăng tương ứng 11, 21, 40 và 25 điểm cơ bản so với lãi suất trúng thầu các phiên cuối tháng 9/2025.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 10/2025, HNX đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 27.740 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, HNX tổ chức 175 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 283.428 tỷ đồng, hoàn thành 56,69% kế hoạch năm 2025.

Trái phiếu chính phủ phát hành trong tháng 10 gồm các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm, trong đó chủ yếu là kỳ hạn 10 năm và 5 năm, với tỷ trọng phát hành lần lượt là 65,30% và 30,63%, tương đương 18.115 tỷ đồng và 8.497 tỷ đồng.

Tại các phiên đấu thầu cuối tháng 10/2025, lãi suất trúng thầu của các trái phiếu kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt là 3,14%, 3,80%, 3,85% và 3,89%, tăng tương ứng 11, 21, 40 và 25 điểm cơ bản so với lãi suất trúng thầu các phiên cuối tháng 9/2025.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ tại thời điểm 31/10/2025 đạt 2.468.720 tỷ đồng, tăng 0,77% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên tháng 10/2025 đạt 16.865 tỷ đồng/phiên, tăng 0,56% so với tháng 9. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 72,34%, giá trị giao dịch Repos chiếm 27,66% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,54% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 280 tỷ đồng.

VnEconomy

Từ khóa:

chứng khoán đấu thầu trái phiếu Chính phủ HNX huy động trái phiếu tháng 10/2025 lãi suất trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thị trường trái phiếu

