Tháng 10, HNX huy động được 283.428 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ, hoàn thành 56,69% kế hoạch năm 2025

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 10/2025, HNX đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 27.740 tỷ đồng.
Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, HNX tổ chức 175 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 283.428 tỷ đồng, hoàn thành 56,69% kế hoạch năm 2025.
Trái phiếu chính phủ phát hành trong tháng 10 gồm các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm, trong đó chủ yếu là kỳ hạn 10 năm và 5 năm, với tỷ trọng phát hành lần lượt là 65,30% và 30,63%, tương đương 18.115 tỷ đồng và 8.497 tỷ đồng.
Tại các phiên đấu thầu cuối tháng 10/2025, lãi suất trúng thầu của các trái phiếu kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm lần lượt là 3,14%, 3,80%, 3,85% và 3,89%, tăng tương ứng 11, 21, 40 và 25 điểm cơ bản so với lãi suất trúng thầu các phiên cuối tháng 9/2025.
Trên thị trường thứ cấp, giá trị niêm yết trái phiếu chính phủ tại thời điểm 31/10/2025 đạt 2.468.720 tỷ đồng, tăng 0,77% so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân phiên tháng 10/2025 đạt 16.865 tỷ đồng/phiên, tăng 0,56% so với tháng 9. Trong đó, giá trị giao dịch Outright chiếm 72,34%, giá trị giao dịch Repos chiếm 27,66% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 3,54% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 280 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6/11/2025
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng trưởng mạnh mẽ kể từ khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, với cả ba chỉ số chỉ số chính cùng đạt những mức cao kỷ lục mới...
Giao dịch chiều nay không có chút tiến triển nào, dòng tiền vẫn đứng đợi trong khi bên cầm cổ cũng không có lý do nào để bán ra. Nhu cầu lướt sóng T+ lẻ tẻ khiến thanh khoản hôm nay rơi xuống mức thấp nhất 7 tuần. Tuy vậy vẫn có những nhóm cổ phiếu sôi động riêng lẻ mà dầu khí là tiêu biểu.
Thời gian đăng ký mua cổ phiếu IPO của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS chỉ còn tính bằng giờ. Đây được xem là cơ hội để nhà đầu tư có thể sở hữu cổ phiếu của công ty chứng khoán đang dẫn đầu thị phần môi giới tại Việt Nam, trước khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn phát triển “VPS 2.0”.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: