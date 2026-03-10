Chứng khoán đảo chiều với động lực từ giá dầu lao dốc, khối ngoại cũng đua giá mạnh
Kim Phong
10/03/2026, 12:02
Diễn biến điều chỉnh mạnh của giá dầu thế giới được coi là tín hiệu giảm căng thẳng xung đột đã giúp thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi. VN-Index quay đầu tăng mạnh 2,19% trong phiên sáng nay, với số mã xanh gấp 2,5 lần số đỏ. Nhà đầu tư nước ngoài cũng giải ngân đột biến cao nhất 8 phiên.
Nhóm cổ phiếu blue-chips đang dẫn dắt nhịp phục hồi với 9/10
mã vốn hóa lớn nhất tăng vượt 2%. GAS là trụ duy nhất đỏ trong nhóm này, đang
giảm nhẹ 0,86%. VN30-Index tăng vượt trội 2,77% với 21 mã tăng/7 mã giảm và 19
mã tăng từ 2% trở lên.
VIC tăng 2,27%, VCB tăng 4,36%, VHM tăng 3,17%, BID tăng
2,47%, CTG tăng 4,97%, TCB tăng 2,91%, MBB tăng 5,23%, HPG tăng 6,11%, VPB tăng
2,82% là những cổ phiếu đầu tàu. Hơn một nửa trong tổng mức tăng 36,15 điểm của
VN-Index đến từ các cổ phiếu này. DGC tăng kịch trần là mã duy nhất của rổ VN30
phục hồi hoàn toàn từ biên độ giảm hôm qua.
Độ rộng toàn sàn HoSE ghi nhận 233 mã tăng/95 mã giảm, trong
đó 139 mã tăng vượt 2% và 43 mã khác tăng từ 1% tới 2%. Dù vậy so với 233 cổ
phiếu giảm sàn trong phiên bán tháo trước đó, mức phục hồi vẫn chưa thể sàn bằng
được thiệt hại.
Dù vậy đà phục hồi cũng giúp nhà đầu tư “dễ thở” hơn và nhất
là đem lại hi vọng những căng thẳng trên thị trường hàng hóa và xung đột Trung Đông
sẽ dần dịu đi. Việc giá dầu và khí đốt tăng quá mạnh sẽ ảnh hưởng rộng lớn đến
nhiều nền kinh tế lớn, nên động lực hợp tác giải quyết sẽ tốt hơn.
Toàn sàn HoSE chỉ mới có 7 cổ phiếu chốt ở giá kịch trần. Đáng
chú ý nhất là DGC với thanh khoản 335,8 tỷ đồng, VCG với 227,4 tỷ đồng, số còn
lại thanh khoản hạn chế. Tuy nhiên dòng tiền vẫn rất ấn tượng và nhiều cổ phiếu
tăng cực mạnh cũng có giao dịch lớn: HPG tăng 6,11%, FPT tăng 3,69% là hai cổ
phiếu xuất hiện thanh khoản vượt ngưỡng ngàn tỷ đồng. STB tăng 4,61%, MWG tăng
3,12%, MBB tăng 5,23%, CTG tăng 4,97%, BSR tăng 3,05%, VCB tăng 4,36% là các cổ
phiếu giao dịch từ 400 tỷ đồng trở lên.
Ngoài các blue-chips, nhóm cổ phiếu midcap cũng xuất hiện khá
nhiều mã thu hút dòng tiền lớn và giá phục hồi tích cực. DCM tăng 6,41%, DPM tăng
5,34%, VCG tăng 6,97%, EIB tăng 2,68%, VCK tăng 4,76%, KDH tăng 3,55% là những
mã nổi bật với thanh khoản vượt trăm tỷ đồng.
Nhóm giảm giá cũng vẫn xuất hiện những cổ phiếu bị bán tương
đối lớn. Trong 95 mã đỏ, có 58 mã giảm quá 1% với 9 mã có thanh khoản trên mốc
trăm tỷ đồng: POW giảm 2,21%, VND giảm 1,18%, PVT giảm 5,24%, GEX giảm 1,81%,
PC1 giảm 1,53%, GVR giảm 1,85%, HAH giảm 1,02% và PDR giảm 2,06% là những cổ
phiếu chịu sức ép rõ nhất.
Với diễn biến điều chỉnh của giá dầu thế giới từ đêm qua và
chứng khoán quốc tế đảo chiều, cơ hội để thị trường trong nước tăng sáng nay là
dễ đoán. Tuy vậy điều quan trọng là nhu cầu bán ra sẽ thể hiện như thế nào, vì
sức ép giải chấp vẫn còn. Sáng nay nhà đầu tư vẫn tranh thủ thoát hàng khá mạnh,
thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE đạt 22.663 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, giảm khoảng
9% so với sáng hôm qua.
Một tín hiệu nữa cho thấy nhu cầu bán đang xuất hiện là sức ép
lùi giá trong phiên. Ngay cả với các cổ phiếu thanh khoản cao nhất và giá tăng
tốt nhất thì nhiều mã cũng không còn giữ được ngưỡng cao nhất. Ví dụ FPT bị ép
lùi lại khoảng 1,13%, STB lùi 2,15%, MWG lùi 4,65%, BSR lùi 1,85%... Thống kê khoảng
66% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index đã lùi giá từ 1% trở lên so với mức
cao nhất. Riêng nhóm lùi vượt 2% khoảng 43%. Khoảng lùi giá này là biểu hiện của
sức ép từ bên bán, nhất là khi thị trường phục hồi tạo cơ hội tốt cho những ai
muốn thoát ra.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng tăng mạnh 63% quy mô mua
vào trên sàn HoSE và mức ròng đạt +516 tỷ đồng. Đây là phiên sáng mua ròng đầu
tiên sau 12 phiên bán ròng liên tục. Các cổ phiếu được mua tốt là HPG +559,1 tỷ,
FPT +148,2 tỷ, MWG +120 tỷ, BSR +114,1 tỷ, VNM +97,5 tỷ, HDB +53,1 tỷ, DCM +50
tỷ, TCB +50 tỷ. Phía bán ròng có STB -197 tỷ, VPB -109 tỷ, VCI -91,1 tỷ, GEX
-81,9 tỷ, VIX -74,3 tỷ.
