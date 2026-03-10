Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Câu chuyện nâng hạng “lu mờ” trước rủi ro xung đột Trung Đông, dòng vốn chủ động sẽ thận trọng hơn?

Thu Minh

10/03/2026, 11:02

Dòng tiền đang ưu tiên dịch chuyển đến các thị trường an toàn như Mỹ, thể hiện rất rõ qua việc chỉ số USD là DXY tăng giá vượt 99 điểm, tiếp cận mốc 100 là mốc cao nhất từ tháng 1/2026 trong khi tài sản an toàn như vàng thậm chí còn giảm giá...

Ông Nguyễn Kỳ Minh, Kinh tế trưởng, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS).
Ông Nguyễn Kỳ Minh, Kinh tế trưởng, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS).

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào kỳ review tháng 3 của FTSE Russell với kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được công bố nâng hạng dự kiến vào đầu tháng 4 tới đây. Với sự kiện này, giới đầu tư kỳ vọng dòng vốn trong và ngoài nước sẽ sớm gia tăng trên thị trường.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán cũng đang phải đối mặt với những cú sốc từ bên ngoài như những xung đột tại Trung Đông, trước đó là sự kiện thuế quan… 

Trao đổi trong Talk show Phố Tài chính mới đây, ông Nguyễn Kỳ Minh, Kinh tế trưởng, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS) cho rằng, trong ngắn hạn thị trường toàn cầu cũng như Việt Nam sẽ có những ảnh hưởng nhất định, nhưng về dài hạn, với những lợi thế đang có, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn sẽ có sự tăng trưởng tích cực và là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Về nâng hạng, theo dự kiến tháng 3 này, FTSE sẽ xem xét các điều kiện để nâng hạng Việt Nam và nếu được thông qua thì Việt Nam sẽ chính thức được thêm vào rổ chỉ số FTSE mới nổi sơ cấp vào tháng 9 tới đây.

Chúng ta thấy rằng Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chí nâng hạng như FTSE trao đổi vào tháng 9 năm ngoái, đồng thời gần đây vấn đề giao dịch của các nhà môi giới quốc tế cũng được Bộ Tài Chính, Ủy ban chứng khoán và các cơ quan liên quan tích cực xử lý qua việc ban hành Thông tư 08/2026. Như vậy nút thắt chính để FTSE lo ngại đã được tháo gỡ.

Gần đây thị trường Indonesia nhận được cảnh báo của MSCI và FTSE về vấn đề cấu trúc, tỷ trọng một số cổ phiếu, nên có một số quan ngại về thị trường các nước Đông Nam Á nhìn chung do có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, Việt Nam có sự khác biệt cơ bản với Indonesia nên đây không phải là trở ngại cho thị trường Việt Nam.

Về tổng thể, gần như chắc chắn Việt Nam sẽ được xác nhận đáp ứng toàn bộ tiêu chí và sẵn sàng cho việc nâng hạng trong kỳ review tháng 3 này của FTSE. Việc nâng hạng chắc chắn là một tín hiệu dài hạn tích cực cho Việt Nam. Và chúng ta sẽ cần phân biệt giữa lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn.

Trong ngắn hạn, sự dịch chuyển của xếp hạng Việt Nam sẽ tạo sự điều chỉnh danh mục với các quỹ có điều lệ quỹ (mandate) khác nhau, tiềm năng gây ra những đợt outflow lớn như ta đã chứng kiến thời gian vừa qua. Về dài hạn, dòng vốn sẽ dần trở lại và tăng trưởng tích cực hơn, nhưng đó là trong dài hạn sau khi quá trình tái cơ cấu diễn ra. Rất nhiều nhà đầu tư các nhân không hiểu sự phân biệt về mục tiêu đầu tư của các quỹ này.

Nếu nói về dòng vốn vào ngắn hạn, có thể ước tính dòng vốn theo các quỹ chỉ số đang sử dụng tham chiếu là FTSE EM Secondary vào khoảng 200-300 tỷ USD, và với tỷ trọng thị trường Việt Nam khoảng 0,5% thì có thể kỳ vọng một dòng vốn ít nhất là 1-1,5 tỷ USD dịch chuyển vào Việt Nam ngay tại thời điểm được chính thức đưa vào rổ chỉ số.

Dòng vốn chủ động với quy mô cũng hết sức đáng kể thì có thời gian linh hoạt hơn, có thể vào trước một chút hoặc có có thể vào sau, nhưng trong bối cảnh địa chính trị quốc tế đang có nhiều diễn biến phức tạp thì nghiêng về việc họ sẽ thận trọng hơn.

Hiện giờ dòng tiền đang ưu tiên dịch chuyển đến các thị trường an toàn như Mỹ, thể hiện rất rõ qua việc chỉ số USD là DXY tăng giá (vượt 99 điểm, tiếp cận mốc 100 là mốc cao nhất từ tháng 1/2026) trong khi tài sản an toàn như vàng thậm chí còn giảm giá (do được định giá theo USD, USD mạnh lên thì thường dẫn đến giá vàng giảm).

Ngược lại, các cơ quan quản lý Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống bao gồm cơ chế CCP, các tỷ lệ sở hữu nước ngoài, công bố thông tin, tiếp tục củng cố và nâng cấp các hệ thống KRX hay phối hợp về vấn đề tỷ giá. Khi chúng ta còn là thị trường cận biên (FM), Việt Nam là ngôi sao sáng nhất, nhưng khi dịch chuyển lên EM Secondary, chúng ta đang tạm thời ở vị thế thấp hơn một số cây đa cây đề cũ.

Vì vậy, để thật sự tỏa sáng và thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, việc cải tiến các hệ thống, quy trình, nâng cao chất lượng thông tin và giao dịch tiệm cận với chuẩn mực quốc tế là yêu cầu khẩn thiết.

Các ETF đang rút ròng ồ ạt

09:09, 10/03/2026

Các ETF đang rút ròng ồ ạt

Ước tính 2 quỹ ETF ngoại sắp bán ra 35 triệu cổ phiếu HPG

07:45, 10/03/2026

Ước tính 2 quỹ ETF ngoại sắp bán ra 35 triệu cổ phiếu HPG

Kịch bản giá dầu vượt 100 USD/thùng trong thời gian dài là không cao?

13:56, 09/03/2026

Kịch bản giá dầu vượt 100 USD/thùng trong thời gian dài là không cao?

Từ khóa:

các quỹ chỉ số FTSE cải tiến hệ thống chứng khoán Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam Dòng vốn đầu tư FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán việt nam ông Nguyễn Kỳ Minh tác động địa chính trị thị trường chứng khoán toàn cầu Thị trường Đông Nam Á

Chủ đề:

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Thanh khoản thị trường hôm nay duy trì ở mức cao với tổng giá trị khớp lệnh gần 46.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền nội đang tích cực tham gia bắt đáy. Đáng chú ý, khối ngoại cũng quay lại mua ròng gần 1.200 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1083.0 tỷ đồng.

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Ngay sau phát biểu của ông Donald Trump rằng cuộc xung đột tại Iran đang tiến gần đến hồi kết, hàng loạt đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether bắt đầu tăng giá...

Blog chứng khoán: Thị trường cơ sở hồi mạnh, phái sinh vẫn thận trọng

Blog chứng khoán: Thị trường cơ sở hồi mạnh, phái sinh vẫn thận trọng

Giá dầu thế giới hạ nhiệt tạo điều kiện cho chứng khoán toàn cầu có phiên hồi sức. Trong nước cổ phiếu cũng lên giá đồng loạt dù còn xa mới bù lại được phiên lao dốc hôm qua. Bất ngờ là thị trường phái sinh duy trì chiết khấu, phản ánh tâm lý thận trọng cao.

Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền bắt đáy trụ vững trước áp lực cắt lỗ

Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền bắt đáy trụ vững trước áp lực cắt lỗ

VN-Index chiều nay yếu hơn đáng kể so với buổi sáng, thậm chí có lúc còn đỏ, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu thì không. Nguyên nhân là một số trụ suy yếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí, trong khi dòng tiền bắt đáy vẫn hoạt động tích cực ở các mã còn lại.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy