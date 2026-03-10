Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Thanh Thủy

10/03/2026, 10:57

Dòng vốn FDI vào TP. Hồ Chí Minh không chỉ tăng về quy mô mà còn chuyển dịch rõ rệt về chất lượng. Sự xuất hiện của các dự án công nghệ, tài chính và hạ tầng dữ liệu cho thấy Thành phố đang dần trở thành điểm đến của dòng vốn giá trị gia tăng cao...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Những tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đồng thời cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt của dòng vốn vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

DÒNG VỐN CHUYỂN DỊCH SANG CÔNG NGHỆ VÀ HẠ TẦNG TÀI CHÍNH

Nhìn lại năm 2025, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với tổng vốn lũy kế khoảng 142,2 tỷ USD, tương ứng hơn 20.470 dự án còn hiệu lực. Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Thành phố đã thu hút hơn 8,37 tỷ USD vốn FDI trong năm 2025, mức cao nhất cả nước.

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì từ những tháng đầu năm. Theo số liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong 2 tháng đầu năm 2026, TP. Hồ Chí Minh thu hút khoảng 900,2 triệu USD vốn FDI, xếp thứ 2 cả nước.

Trong năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn FDI, ưu tiên các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính - thương mại.

Cùng với sự gia tăng về quy mô, yêu cầu nâng cao chất lượng dòng vốn FDI ngày càng được đặt ra rõ rệt. Nếu trước đây thu hút đầu tư chủ yếu nhằm mở rộng công suất, tận dụng lợi thế chi phí và ưu đãi thuế, thì hiện nay các tiêu chí về giá trị gia tăng, chuyển giao công nghệ và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước được chú trọng hơn.

Cơ cấu đầu tư vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026 cũng cho thấy sự chuyển dịch này, khi xuất hiện nhiều dự án công nghệ và tài chính quy mô lớn, phản ánh xu hướng dòng vốn hướng vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao thay vì các ngành thâm dụng lao động.

Một trong những dự án đáng chú ý là thỏa thuận giữa Tập đoàn G42 (UAE) cùng liên danh nhà đầu tư trong nước về phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu với tổng giá trị dự kiến khoảng 2 tỷ USD, cho thấy dòng vốn FDI đang hướng mạnh vào lĩnh vực hạ tầng số.

Bên cạnh đó, lĩnh vực hạ tầng tài chính cũng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế. Ngay khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) ra mắt ngày 11/2/2026, Vantage Point Asset Management (VPAM) đã cam kết huy động tới 10 tỷ USD trong 5 năm để đầu tư vào hạ tầng dữ liệu và lĩnh vực fintech. Đồng thời, kế hoạch thành lập Quỹ Đầu tư Tài sản số quy mô 1 tỷ USD cũng được công bố.

ÁP LỰC CẠNH TRANH VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Mặc dù các số liệu cho thấy xu hướng tích cực, các chuyên gia kinh tế cho rằng bối cảnh năm 2026 vẫn đặt ra không ít thách thức đối với môi trường đầu tư và chất lượng tăng trưởng.

Dưới góc nhìn trung và dài hạn, ông Ngô Thành Huấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần FIDT, cho rằng FDI, tiêu dùng nội địa và đầu tư công sẽ tạo thành “kiềng ba chân” của tăng trưởng Việt Nam, nhưng vai trò của mỗi trụ đang thay đổi rõ rệt.

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 6,03 tỷ USD. Vốn thực hiện đạt 3,21 tỷ USD; tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất cùng kỳ 5 năm qua.

Trong danh sách 34 tỉnh, thành phố, Thái Nguyên là địa phương dẫn đầu cả nước với gần 1,7 tỷ USD vốn FDI thu hút được, tăng mạnh 1.354% so với cùng kỳ năm trước. Sau Thái Nguyên là TP. Hồ Chí Minh với khoảng 900,2 triệu USD vốn FDI chảy vào sau 2 tháng, tiếp đến lần lượt là Bắc Ninh đạt 818,5 triệu USD và Hà Nội với 624,52 triệu USD.

Thứ nhất, FDI vẫn là động lực cấu trúc, không chỉ đo bằng quy mô vốn đăng ký, mà bằng chất lượng chuỗi giá trị. Dòng vốn mới tập trung nhiều hơn vào công nghệ, sản xuất trung - cao cấp và hạ tầng phụ trợ. Điều này giúp ổn định xuất khẩu và năng lực sản xuất, nhưng tác động lan tỏa sẽ chậm và phụ thuộc lớn vào khả năng hấp thụ của doanh nghiệp trong nước. Mô hình thâm dụng vốn và nhân công, vốn là động cơ tăng trưởng trong 20 năm qua, cần thời gian để chuyển đổi dần sang thâm dụng công nghệ và chất xám.

Thứ hai, tiêu dùng nội địa là “bộ giảm xóc” của chu kỳ. Khi kinh tế toàn cầu phân hóa, cầu trong nước giúp duy trì nhịp tăng trưởng, nhưng sẽ tăng theo hướng chọn lọc và thận trọng hơn, phản ánh thu nhập thực và tâm lý tiết kiệm sau nhiều năm biến động. Đây không phải động lực bùng nổ, mà là nền tảng ổn định và cũng là “room” tích lũy mà nền kinh tế sẽ cần dùng đến nếu bối cảnh vĩ mô toàn cầu tiêu cực hơn dự kiến.

Thứ ba, đầu tư công đóng vai trò kích hoạt và dẫn dắt. Trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ hạn chế, đầu tư công, nếu được giải ngân hiệu quả, sẽ là lực kéo quan trọng cho tăng trưởng ngắn hạn, đồng thời tạo nền cho năng suất dài hạn thông qua hạ tầng, logistics và năng lượng.

“Tổng thể, tăng trưởng giai đoạn tới không đến từ một trụ cột đơn lẻ, mà từ sự phối hợp nhịp nhàng: FDI tạo năng lực sản xuất, tiêu dùng giữ nhịp nền kinh tế, và đầu tư công mở đường cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo”, ông Huấn nhận định,

Việc thu hút đầu tư FDI chọn lọc là cần thiết nhưng cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vấn đề được nhà đầu tư quan tâm là sự ổn định chính sách, minh bạch pháp lý, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực của hệ sinh thái doanh nghiệp nội địa. Điều này đòi hỏi các địa phương và cơ quan quản lý tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng dự báo được, đồng bộ và hiệu quả hơn trong thực thi.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Tài chính cho biết giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố xác định thu hút FDI theo chiều sâu, hướng tới giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững. Trọng tâm là thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như: bán dẫn, công nghệ số như AI, IoT, dữ liệu lớn, blockchain, các ngành vật liệu mới, công nghệ sinh học...

Để tháo gỡ các điểm nghẽn và cải thiện môi trường đầu tư, Thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp như đầu tư hạ tầng (đường bộ, đường sắt, cảng biển), hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI bằng việc cải tổ khung ưu đãi theo hướng cạnh tranh quốc tế hơn, gắn ưu đãi với hiệu quả dự án.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng số hóa, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường đối thoại với doanh nghiệp.

Hơn 6 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026

14:01, 06/03/2026

Hơn 6 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026

Công bố bộ nguyên tắc quản trị công ty 2026: “Chìa khóa” thu hút dòng vốn ngoại và nâng hạng thị trường

09:28, 04/02/2026

Công bố bộ nguyên tắc quản trị công ty 2026: “Chìa khóa” thu hút dòng vốn ngoại và nâng hạng thị trường

Thu hút trên 8,2 tỷ USD vốn FDI năm 2025, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu

07:32, 12/01/2026

Thu hút trên 8,2 tỷ USD vốn FDI năm 2025, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tàu

Từ khóa:

các dự án công nghệ cải thiện môi trường đầu tư FDI hạ tầng hạ tầng tài chính nhà đầu tư thu hút FDI chất lượng cao thu hút vốn FDI TP. Hồ Chí Minh VIFC-HCMC

Đọc thêm

Cà Mau dự kiến đầu tư hơn 65.600 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông

Cà Mau dự kiến đầu tư hơn 65.600 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông

Cà Mau lên kế hoạch huy động hơn 65.600 tỷ đồng để đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhằm nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cực Nam...

Thúc đẩy quản trị công ty trong “kỷ nguyên” nâng hạng

Thúc đẩy quản trị công ty trong “kỷ nguyên” nâng hạng

Cùng với mục tiêu hiện thực hóa việc nâng hạng lên thị trường mới nổi và sự vận hành của các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, dòng vốn ngoại chất lượng cao đang hướng sự chú ý mạnh mẽ vào các doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, quy luật của các dòng vốn lớn luôn đi kèm với yêu cầu vô cùng khắt khe, đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự tuân thủ và bứt phá…

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Diễn đàn dự kiến sẽ có sự tham gia của 500 đại biểu và chuyên gia, bao gồm các đại diện từ Liên minh châu Âu, các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp hàng đầu của Châu Âu và Việt Nam, cùng các tổ chức tài chính quốc tế...

Đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng trước biến động địa chính trị

Đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng trước biến động địa chính trị

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hội thảo quốc tế về quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng được tổ chức với sự đồng hành của tổ chức SCAN. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang đối diện với nhiều rủi ro hiện hữu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng thích ứng và nâng cao năng lực tuân thủ…

Sân bay Gia Bình sẽ kết nối ba cực tăng trưởng phía Bắc

Sân bay Gia Bình sẽ kết nối ba cực tăng trưởng phía Bắc

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, triển khai đồng bộ hạ tầng kết nối để sớm đưa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác, tạo động lực phát triển mới cho vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy