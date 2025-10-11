Chuỗi thành tựu ấn tượng trên hành trình số hóa thị trường bất động sản của Meey Group

Với việc đồng thời nhận hai vinh danh uy tín trong tháng 10/2025, Meey Group cùng Chủ tịch HĐQT Hoàng Mai Chung đã khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp công nghệ Việt trong khu vực và trên hành trình hội nhập quốc tế.

“CÚ ĐÚP” GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ CỦA MEEY GROUP VÀ CHỦ TỊCH HOÀNG MAI CHUNG

Vừa qua, Meey Group tiếp tục ghi dấu khi được vinh danh tại hai giải thưởng uy tín: Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 và Top 10 Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025. Hai giải thưởng, một cấp độ khu vực và một cấp độ quốc gia, cho thấy những nỗ lực bền bỉ của Meey Group trong việc xây dựng hệ sinh thái PropTech toàn diện và khẳng định năng lực hội nhập trên cả phương diện công nghệ lẫn quản trị.

Chủ tịch Meey Group Hoàng Mai Chung nhận giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á tại APEA 2025.

Việc Chủ tịch Meey Group Hoàng Mai Chung nhận giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á (Master Entrepreneur Award) tại APEA 2025 được xem là sự ghi nhận cho hành trình chuyển đổi từ một startup công nghệ sang mô hình tập đoàn PropTech có tầm nhìn quốc tế, đang từng bước chuẩn bị cho mục tiêu niêm yết cổ phiếu ở thị trường quốc tế.

Ông Hoàng Mai Chung chia sẻ trong buổi lễ vinh danh: "Tôi rất vinh dự khi được nhận giải thưởng Doanh nhân xuất sắc tại APEA 2025. Đây là niềm tự hào của cá nhân tôi nói riêng, cũng là của tập thể Meey Group nói chung, những con người đã nỗ lực không ngừng để xây dựng một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có năng lực cạnh tranh quốc tế".

Được thành lập vào tháng 8/2019 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 30 tỷ đồng, Meey Group khởi đầu từ ứng dụng Meey Land - cổng thông tin tìm kiếm bất động sản. Ông Hoàng Mai Chung, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và gần 10 năm trong ngành bất động sản, đã nhận thấy rõ những "điểm nghẽn" của thị trường bất động sản Việt Nam: thiếu minh bạch thông tin, khó khăn trong việc xác thực dữ liệu, và quy trình giao dịch phức tạp.

"Chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản là xu hướng tất yếu," ông Hoàng Mai Chung nhấn mạnh. "Chuỗi hoạt động của phát triển bất động sản và giao dịch bất động sản trong hàng trăm năm qua vẫn phát triển, tồn tại. Tuy nhiên, chuyển đổi số giúp tiến trình đó hoạt động hiệu quả hơn, giảm nhiều chi phí hơn, tăng tính thanh khoản cho thị trường bất động sản, làm cho thị trường bất động sản minh bạch, phát triển bền vững, ổn định, an toàn".

TIÊN PHONG KHỞI NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ

Cùng thời điểm, Meey Group được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Tiên phong Khởi nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025 - thuộc Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam. Danh hiệu này dành cho các doanh nghiệp thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng triển khai thực tế và tầm nhìn mở rộng thị trường công nghệ Việt ra khu vực.

Trong thư chúc mừng gửi đến Meey Group, Ban tổ chức VINASA nhấn mạnh: "Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo không ngừng cùng uy tín và vị thế ngày càng lớn mạnh của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số Việt Nam".

Meey Group được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Tiên phong Khởi nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025.

Năm 2025 đánh dấu bước đổi mới toàn diện của chương trình Top 10 Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, một chương trình thường niên do VINASA khởi xướng và tổ chức từ năm 2014. Lần đầu tiên, việc chọn và vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc được gắn kết chặt chẽ với việc đánh giá và xây dựng Bản đồ Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Tech Map).

Bản đồ năm 2025 bao gồm 23 lĩnh vực, trải dài từ hạ tầng số cơ bản và công nghệ tiên tiến như AI và blockchain đến các công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ số cho các ngành kinh tế quan trọng như thương mại điện tử, logistics, y tế và nông nghiệp. Trong lần triển khai đầu tiên, bản đồ đã vẽ 257 doanh nghiệp vào 389 vị trí, trong đó 81 công ty đã trải qua quá trình xác thực đầy đủ với dữ liệu toàn diện, chiếm 171 vị trí quan trọng trên 23 bản đồ ngành.

Việc Meey Group được vinh danh trong Top 10 Tech & Map của VINASA thể hiện sự công nhận từ cộng đồng công nghệ Việt Nam về năng lực và tiềm năng của doanh nghiệp trong lĩnh vực PropTech. Với hệ sinh thái 26 sản phẩm công nghệ tích hợp, Meey Group đã góp phần chuẩn hóa dữ liệu và số hóa quy trình giao dịch bất động sản, đồng thời là minh chứng cho khả năng làm chủ công nghệ lõi, là yếu tố then chốt giúp Meey Group từng bước hội nhập vào thị trường tài chính quốc tế.

Về vai trò của công nghệ trong kỷ nguyên mới của đất nước, ông Hoàng Mai Chung khẳng định: "Chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới". "Tiến đến kỷ nguyên vươn mình bằng khoa học công nghệ là chủ trương đúng đắn. Với sự quyết tâm cao từ các lãnh đạo cao nhất của đất nước, tôi tin rằng, chắc chắn Việt Nam sẽ có sự vươn mình mạnh mẽ".

BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG TRÊN HÀNH TRÌNH IPO QUỐC TẾ

Ban lãnh đạo Meey Group có chuyến công tác tại Mỹ, làm việc với các tổ chức đầu tư, tài chính và công nghệ quốc tế.

Những kinh nghiệm, kết nối và đối tác từ hai chuyến công tác tại Mỹ và Singapore đã góp phần hoàn thiện nền tảng quản trị và nâng cao hình ảnh Meey Group trong mắt cộng đồng tài chính khu vực. Và chính trong giai đoạn chuẩn bị đó, “cú đúp” giải thưởng quốc gia và khu vực đến với doanh nghiệp như một sự khẳng định cho hướng đi đúng đắn: Kết hợp giữa năng lực công nghệ, chuẩn mực quốc tế và khát vọng hội nhập.

Việc Meey Group đồng thời xuất hiện trong APEA, một giải thưởng quy tụ doanh nghiệp hàng đầu châu Á và Top 10 Tech & Map của VINASA, nơi tôn vinh doanh nghiệp dẫn đầu trong chuyển đổi số Việt Nam, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của một doanh nghiệp công nghệ Việt đang bước ra thế giới. Đây là thành quả của chiến lược "xây dựng thương hiệu Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu" mà Meey Group đang theo đuổi.

Hai giải thưởng lớn đến sau loạt hoạt động quốc tế là dấu mốc ghi nhận thành tựu, cũng là điểm tựa tinh thần để doanh nghiệp tiếp tục tiến bước trong lộ trình IPO toàn cầu, nơi công nghệ, quản trị và tầm nhìn hội nhập trở thành những giá trị cốt lõi định hình thương hiệu công nghệ Việt trong kỷ nguyên mới.

Với sự kết hợp giữa năng lực công nghệ vững vàng, chuẩn mực quản trị quốc tế và khát vọng đưa thương hiệu Việt ra thế giới, Meey Group đang khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình chuyển đổi số ngành bất động sản Việt Nam và từng bước hội nhập vào thị trường công nghệ toàn cầu.