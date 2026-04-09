Chương trình B2G của Readingstar: Giải pháp tiếng Anh cho trường học

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc trang bị năng lực tiếng Anh là ưu tiên hàng đầu, nhưng nhiều trường vẫn khó tìm kiếm giải pháp hiệu quả, dễ triển khai cho số lượng lớn học sinh. Đặc biệt, kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh là năng lực cốt lõi nhưng học sinh Việt Nam còn thiếu phương thức và môi trường phù hợp để hình thành thói quen đọc và tư duy học thuật bằng tiếng Anh.

Để hỗ trợ các trường nâng cao chất lượng giảng dạy theo định hướng học thuật và phát triển năng lực đọc hiểu, Readingstar đã phát triển chương trình B2G (Business to Government). Đây là hệ thống giải pháp công nghệ giáo dục hiện đại, dễ triển khai, phù hợp áp dụng cho quy mô lớn từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông.

Readingstar là tổ chức giáo dục quốc tế chuyên phát triển chương trình học tiếng Anh dựa trên phương pháp đọc hiểu học thuật và đọc mở rộng (Extensive Reading). Triết lý giáo dục của Readingstar là việc đọc nhiều, đọc đúng cấp độ và có hệ thống sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện các kỹ năng ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp, tư duy và khả năng hiểu ngữ cảnh.

Bên cạnh đó, Readingstar giúp học sinh hình thành thói quen đọc tiếng Anh mỗi ngày để tăng khả năng tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên, thay vì chỉ tập trung vào ngữ pháp hay bài tập truyền thống. Readingstar cung cấp các nền tảng học tập trực tuyến kết hợp công nghệ và phương pháp hiện đại để tiếp cận tài liệu phong phú, đồng thời hỗ trợ giáo viên quản lý và theo dõi tiến trình học tập hiệu quả.

Chương trình B2G là hệ sinh thái học tiếng Anh toàn diện, được thiết kế cho các trường học công lập và tư thục, thông qua hai nền tảng công nghệ chính:

- ERS – Hệ thống thư viện đọc tiếng Anh trực tuyến;

- RSPT – Hệ thống kiểm tra và đánh giá năng lực tiếng Anh

ERS (E-Readingstar) là nền tảng thư viện sách tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (L2).Các đầu sách trong ERS được phân loại theo độ khó, chủ đề và cấp độ từ vựng, giúp học sinh dễ dàng lựa chọn tài liệu phù hợp với khả năng của mình. Điều này giúp các em không bị quá tải khi đọc mà vẫn có thể tiếp thu ngôn ngữ một cách hiệu quả. Cách tiếp cận này giúp học sinh:

- Tăng vốn từ vựng một cách tự nhiên và cải thiện khả năng đọc hiểu.

- Phát triển tư duy ngôn ngữ và hình thành thói quen đọc sách bằng tiếng Anh bền vững.

Hệ thống còn tích hợp các chức năng hỗ trợ học tập và quản lý:

- Bài kiểm tra sau khi đọc để đánh giá mức độ hiểu bài.

- Theo dõi số lượng sách đã đọc và thống kê tiến độ học tập của từng học sinh.

- Cung cấp báo cáo dành cho giáo viên và nhà trường, giúp dễ dàng quản lý hoạt động đọc của học sinh.

RSPT (Readingstar Proficiency Test) là hệ thống kiểm tra tiếng Anh trực tuyến được phát triển để đo lường chính xác trình độ đọc hiểu của học sinh theo tiêu chuẩn Mỹ, tương đương với trình độ học sinh bản ngữ ở cấp lớp nào.

Bài kiểm tra được thiết kế theo chuẩn đánh giá quốc tế, xác định năng lực tiếng Anh thông qua việc đánh giá các kỹ năng quan trọng như:

- Từ vựng và Ngữ pháp.

- Đọc hiểu và Khả năng suy luận trong ngữ cảnh tiếng Anh.

Kết quả được phân tích tự động và cung cấp báo cáo chi tiết, giúp các trường:

- Xác định trình độ và phân nhóm học tập phù hợp.

- Theo dõi sự tiến bộ của học sinh theo thời gian.

- Đánh giá hiệu quả của chương trình giảng dạy.

RSPT có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như kiểm tra đầu vào, đánh giá định kỳ hoặc đánh giá kết quả học tập cuối kỳ. Điều này giúp các trường xây dựng một hệ thống đánh giá minh bạch và hiệu quả.

Việc triển khai chương trình B2G của Readingstar mang lại ba lợi ích thiết thực:

- Nâng cao chất lượng giảng dạy: Chương trình sử dụng phương pháp học tập hiện đại, khoa học, nhấn mạnh vào kỹ năng đọc mở rộng. Học sinh được tiếp cận cách học tiếng Anh tự nhiên, tích lũy từ vựng và phát triển tư duy ngôn ngữ một cách bền vững. Học tập có thể tiếp diễn qua hệ thống trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

- Giảm gánh nặng quản lý cho giáo viên: Hệ thống tự động tổng hợp các báo cáo và dữ liệu học tập, giúp giáo viên theo dõi chính xác tiến trình học, khả năng đọc hiểu và phát triển ngôn ngữ của từng em.

- Xây dựng môi trường học tập hiện đại: Ứng dụng công nghệ, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục. Phương pháp học tiếng Anh theo chuẩn bản ngữ giúp nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ thực tiễn, từ đó cải thiện kết quả học tập và nâng cao hình ảnh, chất lượng đào tạo của nhà trường.

Readingstar có nhu cầu hợp tác với các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cùng triển khai chương trình B2G, sử dụng hệ thống ERS và RSPT để xây dựng một chương trình học tiếng Anh hiệu quả và bền vững.

Readingstar cam kết cung cấp đầy đủ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo giáo viên và hướng dẫn triển khai. Readingstar mong muốn được đồng hành cùng quý trường trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Anh, giúp học sinh phát triển năng lực vững chắc và tự tin hội nhập.

Trung tâm Anh ngữ Readingstar An Phú

Địa chỉ: 4 Đường số 8, Khu Phố 12, phường An Khánh, TP.HCM

Số điện thoại: 028 730 73000 (Ext 2)

Email: readingstarvn@gmail.com

