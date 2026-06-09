Từ những túi NPK Cà mau trao tay đến niềm tin được lan tỏa

Không ồn ào, không phô trương, chương trình “Hỗ trợ nhà nông vượt khó” đang được lan tỏa bằng chính ý nghĩa thiết thực của những phần quà được trao đi và từ niềm tin của bà con dành cho thương hiệu.

Giữa những ngày cao điểm mùa vụ nắng nóng, tại nhiều điểm bán Phân Bón Cà Mau trên cả nước, hình ảnh bà con đến mua phân bón, nhận túi NPK Cà Mau Gold 20-10-10 loại 2kg cùng nụ cười mộc mạc đã trở thành một khoảnh khắc gần gũi, làm dịu đi phần nào những vất vả của mùa vụ.

Bà con nhận túi NPK Cà Mau Gold 20-10-10 trong chương trình “Hỗ trợ nhà nông vượt khó”.

Từ cuối tháng 4/2026, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, đơn vị thành viên của Petrovietnam) triển khai chương trình “Hỗ trợ nhà nông vượt khó” trên toàn quốc. Theo đó, khi mua 3 bao phân bón, tương đương 150kg sản phẩm theo thể lệ chương trình, bà con được tặng 01 túi NPK Cà Mau Gold 20-10-10 quy cách 2kg. Chương trình áp dụng đến ngày 30/6/2026 hoặc đến khi hết quà tặng, thông qua hệ thống đại lý Phân Bón Cà Mau trên toàn quốc.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẾN VỚI BÀ CON TỪ NHỮNG ĐIỂM BÁN QUEN THUỘC

Chương trình được triển khai thông qua hệ thống đại lý Phân Bón Cà Mau, nơi bà con thường xuyên đến mua vật tư nông nghiệp và tìm hiểu thông tin phục vụ sản xuất. Việc trao quà trực tiếp tại điểm bán giúp bà con dễ tiếp cận chương trình, đồng thời được đại lý hướng dẫn cụ thể về điều kiện tham gia và sản phẩm áp dụng.

Một đại lý Phân Bón Cà Mau tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chia sẻ: “Khi bà con đến mua phân bón, tôi hướng dẫn rõ điều kiện tham gia để bà con nắm được. Túi NPK Cà Mau Gold 20-10-10 loại 2kg là phần quà phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế, nên bà con đón nhận khá tích cực”.

Khi nhận quà tại đại lý Phân Bón Cà Mau gần nhà, một nông dân tham gia chương trình chia sẻ: “Làm nông bây giờ chi phí nào cũng phải tính. Mua phân được tặng thêm túi NPK để dùng cho cây trồng thì bà con thấy thiết thực. Nhận quà ngay tại đại lý cũng thuận tiện, dễ nắm thông tin chương trình”.

PHẦN QUÀ THIẾT THỰC TRONG MÙA VỤ NHIỀU ÁP LỰC

Với nhà nông, mỗi mùa vụ đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về giống, phân bón, công chăm sóc và các khoản chi phí đầu vào khác. Trong điều kiện sản xuất còn nhiều biến động, một phần hỗ trợ bằng sản phẩm phân bón có thể giúp bà con có thêm điều kiện chăm sóc cây trồng, đồng thời giảm bớt phần nào áp lực trong quá trình canh tác.

NPK Cà Mau Gold 20-10-10 là một trong những sản phẩm thuộc bộ giải pháp dinh dưỡng cây trồng của Phân Bón Cà Mau. Với quy cách túi 2kg trong chương trình, sản phẩm phù hợp để bà con sử dụng trong thực tế sản xuất, nhất là ở những thời điểm cây trồng cần được bổ sung dinh dưỡng kịp thời.

Những phản hồi tích cực từ bà con cho thấy chương trình được nhìn nhận từ giá trị sử dụng thực tế và sự thuận tiện trong quá trình tham gia. Đây cũng là yếu tố giúp chương trình tạo được sự gần gũi với người nông dân, thay vì chỉ dừng lại ở một hoạt động khuyến mại thông thường.

Thông tin chương trình Hỗ trợ nhà nông vượt khó.

Từ những túi NPK Cà Mau Gold 20-10-10 được trao tay, chương trình góp phần tạo thêm sự kết nối giữa Phân Bón Cà Mau và bà con nông dân. Mỗi phần quà là một sự hỗ trợ cụ thể, đồng thời cũng là cách thương hiệu tiếp tục hiện diện trong đời sống sản xuất của nhà nông bằng những hoạt động gần gũi và thiết thực.

Chương trình “Hỗ trợ nhà nông vượt khó” vẫn đang được triển khai đến hết ngày 30/6/2026 hoặc đến khi hết quà tặng. Bà con có thể đến đại lý Phân Bón Cà Mau gần nhất để được hướng dẫn chi tiết về điều kiện tham gia và nhận quà theo thể lệ chương trình.