Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ “quản lý biên chế” sang “quản trị nguồn nhân lực quốc gia”

Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới căn bản phương pháp xác định, giao và quản lý biên chế, gắn tinh giản với chuyển đổi số, vị trí việc làm, hiệu quả công vụ và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 40-KL/TW, ngày 2/6/2026, về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027 - 2031.

Kết luận nêu rõ, tại phiên họp ngày 15/5/2026, sau khi xem xét các tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương về bổ sung, sửa đổi Quy định quản lý biên chế của hệ thống chính trị và giao biên chế năm 2026, định hướng giai đoạn 2027 - 2031, Bộ Chính trị cơ bản thống nhất với nội dung trình.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Quy định về quản lý biên chế thay thế Quy định số 70-QĐ/TW và Quyết định giao biên chế năm 2026 của hệ thống chính trị; đồng thời rà soát kỹ số liệu, bảo đảm chính xác, trình Thường trực Ban Bí thư xem xét, ban hành.

TINH GIẢN BIÊN CHẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN

Về định hướng giai đoạn 2027 - 2031, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị khoảng 5 - 10%, trên cơ sở kế hoạch, lộ trình và cam kết trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

Việc tinh giản biên chế phải gắn với thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; đổi mới phương pháp quản trị, quản lý; cải cách thủ tục hành chính; tinh giản quy trình công việc; giảm khâu trung gian trong tác nghiệp.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức; qua đó làm cơ sở xây dựng lộ trình giảm biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ xã, phường, đặc khu.

Cùng với đó, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới định mức biên chế; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành và liên thông từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, liên thông, dùng chung”. Trong đó có cơ sở dữ liệu quốc gia về biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Chính trị yêu cầu đẩy mạnh phân cấp quản lý biên chế cho các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Việc rà soát phải được thực hiện định kỳ hằng năm để kịp thời cập nhật, điều chỉnh phù hợp thực tế; thu hồi, điều chuyển biên chế đồng bộ với lộ trình phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Một điểm mới được nhấn mạnh là chuyển biên chế từ nơi sử dụng kém hiệu quả sang nơi thiếu hụt, quá tải; áp dụng phương pháp quản trị theo dữ liệu, lượng hóa công việc để xác định nhu cầu biên chế thực tế.

Theo Kết luận, công tác quản lý biên chế phải chuyển từ quản lý số lượng sang quản lý chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ. Việc đánh giá cán bộ cần được thực hiện định kỳ bằng các chỉ số lượng hóa; đồng thời đưa ra khỏi hệ thống những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ để tuyển dụng công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực vào bộ máy.

SẮP XẾP LẠI CƠ CẤU CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Bộ Chính trị giao ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể lãnh đạo các ban, cơ quan, đơn vị ở Trung ương; ban thường vụ các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế; ban thường vụ đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ lãnh đạo, chỉ đạo việc giao, quản lý biên chế năm 2026 theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch bố trí, sắp xếp, chuyển ngạch để bảo đảm đủ số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, không để tình trạng viên chức thực hiện vị trí việc làm của công chức.

Bộ Chính trị yêu cầu chủ động rà soát, điều chỉnh cơ cấu, số lượng phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thiếu vị trí chuyên môn cần bổ sung kịp thời.

Đối với những nơi có số công chức, viên chức có mặt lớn hơn số biên chế được giao năm 2026, phải khẩn trương xây dựng kế hoạch, giải pháp và lộ trình phù hợp, khả thi để đến hết năm 2026 đưa về đúng số biên chế được Bộ Chính trị giao.

Với các thành phố lớn, đô thị đặc biệt như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nếu được Bộ Chính trị quyết định cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng biên chế thì thực hiện theo chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị cũng giao các đảng ủy ở Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp, định hướng xác định, giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031.

Các cơ quan, đơn vị, ngành, lĩnh vực phải khẩn trương xây dựng định mức biên chế, số lượng người làm việc, cơ cấu công chức, viên chức trên cơ sở lượng hóa kết quả chuyển đổi số, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, phân loại đơn vị hành chính; dân số, diện tích, GRDP; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; khối lượng công việc; đặc thù ngành, lĩnh vực, địa phương… Việc này phải hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

KHÔNG ĐỂ TÌNH TRẠNG “VÀO BIÊN CHẾ LÀ ỔN ĐỊNH SUỐT ĐỜI”

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu toàn diện, đề xuất đổi mới công tác quản lý và giao biên chế của hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả thực chất, đồng bộ với chủ trương, chính sách của Đảng về đề án vị trí việc làm và đề án tiền lương.

Theo đó, yêu cầu đặt ra là đổi mới căn bản tư duy, nhận thức và phương pháp xác định biên chế; chuyển từ tư duy cố định, dài hạn sang theo chu kỳ 3 năm để điều chỉnh phù hợp. Việc xác định biên chế phải bảo đảm khoa học, khách quan, theo định mức, tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng, phù hợp thực tiễn; giải quyết cơ bản các hạn chế, bất cập kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ.

Giao biên chế phải gắn chặt với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và kết quả đầu ra cụ thể.

Những công việc có thể số hóa, tự động hóa, xã hội hóa thì kiên quyết giảm biên chế hành chính giản đơn để tăng cường cho các lĩnh vực then chốt; trong đó ưu tiên nhiệm vụ chiến lược, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số và các địa phương trọng điểm, cực phát triển.

Bộ Chính trị nhấn mạnh phải chuyển mạnh tư duy từ “quản lý biên chế” sang “quản trị nguồn nhân lực quốc gia phục vụ phát triển đất nước”, với mục tiêu quản lý và sử dụng hiệu quả từng biên chế được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao, được quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

Kết luận yêu cầu không để tình trạng nơi thiếu người làm việc thì không được bổ sung, trong khi nơi hiệu quả thấp vẫn giữ biên chế ổn định. Phải có cơ chế mạnh hơn để sàng lọc, thay thế người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện đúng nguyên tắc “có vào - có ra” đối với biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, không để tình trạng vào biên chế là ổn định suốt đời.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “xin biên chế”, “giữ ghế”, “giữ cơ cấu” vì lợi ích cục bộ. Từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương phải rà soát kỹ lưỡng, sắp xếp tổ chức bên trong, lược bỏ các khâu trung gian, bộ phận hoạt động hình thức, năng suất thấp.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh chuyển giao các nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội đảm nhiệm; nghiên cứu tạo bước đột phá trong tinh giản biên chế sự nghiệp gắn với tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường xã hội hóa những công việc, dịch vụ mà khu vực tư nhân có thể thực hiện tốt, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế.

Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đổi mới toàn diện để xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031 với định mức, tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng đến từng vị trí việc làm; gắn với hoàn thiện quy định về quản lý, sử dụng biên chế hiệu quả, thực chất, báo cáo Bộ Chính trị vào cuối quý 4/2026.