Siết điều kiện cấp giấy phép với doanh nghiệp đưa lao động đi nước ngoài

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý vào dự
án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc
ở nước ngoài. Việc sửa đổi Luật
xuất phát từ quá trình thực hiện sau 5 năm đã phát sinh một số hạn chế,
khó khăn chưa phù hợp với thực tiễn.
LOẠI BỎ NHỮNG DOANH NGHIỆP XẤU RA KHỎI HỆ THỐNG
Theo quy định hiện hành, Luật chỉ điều
chỉnh chi nhánh, chưa bao quát đến đơn vị là địa điểm kinh doanh, đây có thể là
“kẽ hở” để các đối tượng lợi dụng tổ chức tuyển chọn lao động trá hình.
Do đó, tại dự thảo Luật, Bộ Nội vụ đề xuất mở
rộng phạm vi điều chỉnh từ chi nhánh sang cả địa điểm kinh doanh được giao nhiệm
vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Bổ
sung trách nhiệm báo cáo và cập nhật thông tin về chi nhánh, địa điểm kinh
doanh trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài, hình thành cơ sở thông tin công khai, minh bạch để người
lao động tra cứu trực tuyến.
Bên cạnh đó, việc nâng cao trách nhiệm,
chất lượng của doanh nghiệp dịch vụ và loại bỏ những doanh nghiệp xấu ra khỏi hệ
thống là rất cần thiết. Hiện tại, điều kiện cấp giấy phép tại quy định của Luật còn chưa ngăn chặn được
tình trạng những doanh nghiệp có vi phạm nghiêm trọng bị xử lý thu hồi giấy phép “lách luật” để tiếp
tục hoạt động.
Theo Bộ Nội vụ, thực tiễn thời gian qua
cho thấy, có trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông, người đại diện theo
pháp luật của doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép do vi phạm pháp luật vẫn tiếp tục thành lập doanh nghiệp
mới, hoặc đứng tên
trong doanh nghiệp khác, thậm chí còn giữ nguyên tên cũ và bộ máy cũ xin được cấp giấy phép mới, ảnh hưởng đến môi trường
kinh doanh và quyền lợi người lao động.
Do đó, tại dự thảo Luật đã đề xuất sửa đổi,
bổ sung một số quy định về điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ
đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Theo đó, ngoài các điều kiện như quy định hiện
hành, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc
ở nước ngoài theo hợp đồng khi không thuộc trường hợp đã bị thu hồi giấy phép trong thời hạn 5
năm, kể từ ngày có quyết
định thu hồi giấy phép
tính đến thời điểm đề nghị cấp.
Người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu,
thành viên, cổ đông của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép không phải là người
đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp tại
thời điểm bị thu hồi giấy
phép trong thời hạn 5
năm, kể từ ngày doanh
nghiệp đó có quyết định thu hồi giấy
phép tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép.
Bên cạnh đó, bổ sung quy định doanh nghiệp có
đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ, để thực hiện các nội dung
quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý quy định rõ điều kiện trình độ, bằng cấp đối với
nhân viên nghiệp vụ của doanh nghiệp.
RÚT NGẮN THỜI GIAN CẤP GIẤY PHÉP
Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành
chính trong lĩnh vực người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ Nội vụ cho biết quy trình tiếp nhận,
giải quyết thủ tục hành chính trong
Luật hiện nay vẫn còn thực hiện theo phương thức truyền thống, chưa đáp ứng
yêu cầu cải cách hành chính.
Chẳng hạn, thời hạn cấp giấy phép hoạt động dịch vụ
còn dài. Một số thủ tục
hành chính không cần thiết như đăng ký chuẩn bị nguồn lao động, báo cáo chấp
thuận của doanh nghiệp trúng thầu/đầu tư ra nước ngoài; điều kiện ký quỹ với
doanh nghiệp đưa lao động đi đào tạo nâng cao tay nghề; yêu cầu chứng thực bản
dịch tiếng Việt đối với các hợp đồng, tài liệu bằng ngoại ngữ... gây tốn kém thời
gian và chi phí cho doanh nghiệp và người lao động.
Vì vậy, tại dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định theo hướng, trong hồ sơ
cấp giấy phép, ngoài các giấy tờ theo quy định hiện hành, doanh nghiệp chỉ phải nộp bản
sao giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp khi cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không khai thác
được đầy đủ, chính xác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian
cấp giấy phép cũng dự kiến được rút ngắn từ 20
ngày làm việc xuống 15 ngày.
Đồng thời, bãi bỏ thủ tục chấp thuận chuẩn
bị nguồn lao động; doanh nghiệp dịch vụ được chủ động chuẩn bị nguồn lao động
theo nhu cầu thị trường tiếp nhận và khả năng ký kết hợp đồng cung ứng lao động.
Dự thảo Luật cũng sửa đổi theo hướng làm rõ tiền dịch
vụ là khoản tiền doanh nghiệp dịch vụ được thu từ người lao động để thực hiện
các hoạt động dịch vụ. Bên
nước ngoài tiếp nhận lao động có thể trả thay cho người lao động một phần hoặc
toàn bộ tiền dịch vụ. Làm
rõ trường hợp bên nước ngoài đã trả tiền dịch vụ thay cho người lao động, thì
doanh nghiệp dịch vụ chỉ được thu từ người lao động số tiền còn thiếu so với mức
tiền dịch vụ đã thỏa thuận.