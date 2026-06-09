Khai mạc VietAgros 2026: Thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành thủy sản
Chu Khôi
09/06/2026, 13:59
Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu và yêu cầu thị trường, VietAgros 2026 khai mạc tại Cần Thơ đã mang đến các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất xanh. Sự kiện có sự tham gia của hơn 200 gian hàng cùng chuỗi hội thảo chuyên đề, hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành...
Ngày 9/6/2026, Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công
nghệ Nông nghiệp và Môi trường (VietAgros 2026) chính thức khai mạc tại Trung
tâm Hội chợ triển lãm số 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Với chủ
đề “Nông nghiệp xanh”, sự kiện được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối công nghệ,
xúc tiến thương mại và lan tỏa các giải pháp phát triển bền vững cho ngành nông
nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản.
Hội chợ diễn ra từ ngày 9 đến 11/6 tại thành phố Cần Thơ, do Công ty TNHH Kết nối Nông nghiệp và Môi trường Việt phối hợp cùng Tạpchí Người Chăn Nuôi tổ chức, với sự phối hợp của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, Hiệp hội Thủy sản thành phố Cần Thơ cùng nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.
TẠO KHÔNG GIAN KẾT NỐI
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công
thương thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh Cần Thơ có lợi thế là trung tâm của
vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa
nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất. Thủy sản
là ngành kinh tế quan trọng của thành phố cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Cửu
Long. Những năm gần đây, ngành thủy sản địa phương đã có nhiều chuyển biến tích
cực theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và phát triển bền vững.
Thành phố đang từng bước đẩy mạnh ứng dụng khoa học công
nghệ trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản, quản lý môi trường, kiểm soát dịch
bệnh và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, địa phương khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư vào chế biến sâu, phát triển chuỗi giá trị và mở rộng thị trường
tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu.
Theo ông Sơn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy
giảm tài nguyên và yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế về chất lượng,
môi trường và phát triển bền vững, ngành nông nghiệp nói chung và thủy sản nói
riêng cần đổi mới mạnh mẽ hơn về tư duy phát triển, mô hình sản xuất và phương
thức quản trị.
VietAgros 2026 có quy mô hơn 200 gian hàng của các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng, sản xuất
giống, thức ăn, dinh dưỡng, thuốc thú y, chế biến, công nghệ môi trường, thiết
bị máy móc, dịch vụ, tự động hóa và chuyển đổi số. Nhiều công nghệ, sản phẩm và
giải pháp mới phục vụ sản xuất nông nghiệp và thủy sản hiện đại được giới thiệu,
trong đó nổi bật là các giải pháp dành cho ngành thủy sản như hệ thống quan trắc
môi trường, công nghệ nuôi thông minh, quản lý ao nuôi trên nền tảng số, giải
pháp dinh dưỡng tiên tiến, công nghệ xử lý nước và các mô hình sản xuất giảm
phát thải.
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH MỞ HƯỚNG NÂNG TẦM NGÀNH THỦY SẢN
Bên cạnh đó, triển lãm còn có khu trưng bày các sản phẩm
OCOP, nông sản đặc trưng và những mô hình phát triển kinh tế xanh của khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long cùng nhiều đặc sản vùng miền khác. Ban tổ chức kỳ vọng hoạt
động triển lãm sẽ giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, kết nối đối tác, mở rộng
thị trường, đồng thời tạo điều kiện để người sản xuất tiếp cận các tiến bộ khoa
học kỹ thuật mới nhất.
Một trong những điểm nhấn của VietAgros 2026 là chuỗi hội
thảo chuyên đề diễn ra xuyên suốt trong thời gian hội chợ. Ngay trong ngày khai
mạc, hội thảo “Chuyển đổi số và công nghệ thông minh trong nuôi trồng thủy sản”
đã thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp. Nội
dung tập trung vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT),
dữ liệu lớn và các nền tảng quản lý hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất,
giảm chi phí và tăng khả năng kiểm soát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.
Tiếp đó, hội thảo “Dinh dưỡng thông minh - Sức khỏe chủ động
cho thủy sản 4.0” sẽ cập nhật các xu hướng mới về dinh dưỡng, giải pháp nâng
cao sức khỏe vật nuôi, giảm sử dụng kháng sinh và hướng tới các mô hình sản xuất
thân thiện với môi trường.
Trong sáng 10/6, chương trình tập huấn về chuyển đổi số, kỹ
năng số và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số sẽ hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp
và người sản xuất tiếp cận các công cụ truyền thông, thương mại điện tử và kinh
doanh số.
Chia sẻ tại lễ khai mạc, ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam
& Châu Á, cho rằng Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển thủy sản, đặc biệt
là ngành hàng cá và tôm, nhờ kinh nghiệm và kỹ năng của người nuôi. Tuy nhiên,
để nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường, ngành thủy sản cần tiếp tục
đổi mới theo các tiêu chuẩn quốc tế.
Đại diện De Heus khẳng định doanh nghiệp sẽ
tiếp tục đồng hành cùng ngành thủy sản thông qua các giải pháp kỹ thuật, công
nghệ và phát triển bền vững, đồng thời cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam và Cần
Thơ.
Theo bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và
Môi trường Cần Thơ, VietAgros 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực
Đồng bằng sông Cửu Long - vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp và thủy sản của
cả nước. Sự kiện góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương,
đồng thời tạo cơ hội kết nối đầu tư, hợp tác kinh doanh và chuyển giao công nghệ
giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
"Trong bối cảnh ngành thủy
sản đang đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu của thị trường
và các tiêu chuẩn phát triển bền vững, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển
đổi số có vai trò đặc biệt quan trọng", bà Bình nhận định, đồng thời nhấn mạnh những giải pháp được giới thiệu tại
VietAgros 2026 sẽ hỗ trợ người nuôi nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và
khả năng cạnh tranh trên thị trường.
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