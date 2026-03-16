Trang chủ Giải trí

"Cuộc đua" gay cấn Oscar 2026 đã có kết quả

Tuệ Mỹ

16/03/2026, 14:55

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra tại Nhà hát Dolby, Mỹ vào tối 15/3 (giờ địa phương), tức sáng 16/3 (giờ Việt Nam), quy tụ nhiều những ngôi sao đình đám nhất Hollywood. Chương trình do danh hài Conan O’Brien dẫn dắt…

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 lần đầu tiên trao giải cho hạng mục Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất (Casting), nhằm tôn vinh vai trò của công tác lựa chọn diễn viên.
So với năm ngoái, Oscar lần thứ 98 được đánh giá là hấp dẫn hơn khi là cuộc đối đầu kịch tính giữa SinnersOne Battle After Another, hay giữa các diễn viên Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio và Michael B. Jordan.

Trước lễ trao giải, Sinners là phim dẫn đầu danh sách đề cử với 16 hạng mục, cao nhất trong lịch sử các kỳ Oscar, vượt All About Eve (1950), Titanic (1997) và La La Land (2016). Tác phẩm cũng phá kỷ lục về số lượng người da màu được đề cử cho một bộ phim duy nhất, với con số 10 người.

Ở tuổi 30, Timothée Chalamet trở thành diễn viên trẻ nhất nhận được ba đề cử diễn xuất kể từ Marlon Brando, và cũng là người trẻ nhất được đề cử cả diễn xuất và sản xuất trong cùng một năm, vượt qua Warren Beatty. Wagner Moura trở thành người Brazil đầu tiên được đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Stellan Skarsgård trở thành diễn viên đầu tiên được đề cử cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho một bộ phim truyện quốc tế không nói tiếng Anh...

Kết quả, bộ phim One Battle After Another (Trận chiến phía sau trận chiến) mang về 5 tượng vàng trong tổng số 13 đề cử. Tác phẩm còn thắng ở nhiều hạng mục gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất và Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất – hạng mục Oscar lần đầu tiên được trao sau nhiều năm được giới làm phim đề xuất.

Cả khán phòng lễ trao giải Oscar 2026 vỡ òa khi One Battle After Another được vinh danh ở hạng mục Phim hay nhất. 
Dù vậy, phim Sinners cũng có một mùa giải thành công với 4 chiến thắng, trong đó có giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Michael B. Jordan. Trong bài phát biểu nhận giải, Jordan xúc động bày tỏ sự biết ơn với đạo diễn Ryan Coogler cùng toàn bộ ê-kíp và dàn diễn viên của Sinners. Chiến thắng của Michael B. Jordan cũng lấy đi hy vọng cuối cùng dành cho Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio... ở bảng đề cử năm nay. 

Jessie Buckley giành tượng vàng Oscar hạng mục Nữ chính xuất sắc ở lần đầu tiên được đề cử. Cô không giấu nổi xúc động và bật khóc trên sân khấu. Trước đó, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình cho màn trình diễn trong bộ phim Hamnet. Vai diễn này giúp cô liên tiếp ghi dấu ấn tại các giải thưởng lớn và cuối cùng được vinh danh tại Oscar năm nay.

Sentimental Value giành chiến thắng duy nhất ở hạng mục Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất, trên tổng cộng 9 đề cử. Thành tích này giúp “Sentimental Value” trở thành một trong những đại diện nổi bật của điện ảnh châu Âu trong mùa giải Oscar năm nay.

Đúng như dự đoán của tạp chí Variety, KPop Demon Hunters giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc. Bộ phim đã vượt qua các đối thủ “nặng ký” là Arco, Elio, Little Amélie or the Character of Rain và Zootopia 2. Trên sân khấu nhận giải, đạo diễn Maggie Kang khẳng định rằng: “Chiến thắng này dành cho Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn ở khắp nơi”.

Sự ghi nhận dành cho cả câu chuyện lẫn ca khúc gốc của KPop Demon Hunters nhấn mạnh sức mạnh của sự hợp tác xuyên văn hóa trong ngành công nghiệp điện ảnh hiện đại.
Sau khi giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất, KPop Demon Hunters tiếp tục được xướng tên tại hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất với bài hát Golden. Chiến thắng này cũng đưa Golden trở thành ca khúc K-pop đầu tiên giành giải Oscar. Trước đó, bài hát đã chiến thắng Grammy 2026 cho Ca khúc nhạc phim hay nhất. Đây cũng là lần đầu tiên một ca khúc K-pop giành giải Grammy ở hạng mục này.

Nữ diễn viên 76 tuổi Amy Madigan của phim Weapons đã vượt qua các ứng viên nặng ký như Elle Fanning và Inga Ibsdotter Lilleaas của phim Sentimental Value, Wunmi Mosaku (Sinners) và Teyana Taylor (One Battle After Another) để nhận tượng vàng đầu tiên trong đời cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Tài tử sinh năm 1960 Sean Penn lần thứ 3 liên tiếp thắng giải Oscar với 3 lần được đề cử trong 22 năm qua. Lần này anh chiến thắng thuyết phục giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, với vai diễn Steven J. Lockjaw xuất sắc trong One Battle After Another, nhưng tiếp tục không có mặt tại lễ trao giải như thường lệ. 

Nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2026.

Trước đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã lần đầu tiên đưa AI vào quy định chính thức của Oscar, khẳng định các bộ phim sử dụng trí tuệ nhân tạo vẫn đủ điều kiện tranh giải, qua đó mở cửa cho AI tranh giải Oscar. Bước đi này không chỉ thay đổi cuộc chơi tại Hollywood mà còn biến những nghệ sĩ biểu diễn thành "nguyên liệu" cho một nền công nghiệp tỷ USD.

Tuy nhiên, quy định mới của Viện Hàn lâm cũng rất khắt khe: Phim phải công bố mức độ can thiệp của AI. Các hạng mục như "Kịch bản gốc xuất sắc" sẽ không chấp nhận các tác phẩm mà phần lớn nội dung do AI tạo sinh đảm nhận.

Một số phân tích của Morgan Stanley cho rằng AI có thể giúp các hãng phim giảm đáng kể chi phí sản xuất và hậu kỳ, trong một số kịch bản lên tới 10 - 30%. Hiện nay, khâu sản xuất và hậu kỳ là nơi AI được ứng dụng mạnh nhất, từ dựng phim, chỉnh màu đến thiết kế bối cảnh số.

Thậm chí, Handshake AI, một trong những đơn vị cung cấp dữ liệu đào tạo hàng đầu cho OpenAI và các phòng thí nghiệm AI danh tiếng, đang ráo riết săn lùng các nghệ sĩ hài ứng biến và diễn viên kịch để đào tạo AI. Với thù lao 74 USD/giờ, các nghệ sĩ này đang thực hiện một nhiệm vụ đầy nghịch lý: Dạy cho máy móc cách để thay thế chính họ.

AI lần đầu tiên được đưa vào quy định chính thức của Oscar: các bộ phim sử dụng trí tuệ nhân tạo vẫn đủ điều kiện tranh giải.
Tuy nhiên, ở một góc nhìn lạc quan hơn, nhiều người tin rằng sự trỗi dậy của AI sẽ tạo ra một làn sóng "phản kháng tích cực" cho nghệ thuật sống. Khi khán giả đã quá mệt mỏi với những dịch vụ trực tuyến và sự hoàn hảo giả tạo của máy tính, họ sẽ tìm về với những sân khấu trực tiếp, nơi có những hạt sạn, những tiếng cười không hoàn hảo và những kết nối mặt đối mặt thực thụ.

Dù AI có thể sao chép ngữ điệu Hungarian của Adrien Brody hay tạo ra đôi mắt xanh của tộc Fremen, nhưng nó vẫn chưa thể tái tạo được sự "không hoàn hảo" đầy tính người. Làn sóng phản kháng AI đang tạo ra một ngách thị trường mới: Nghệ thuật "thủ công".

Theo các báo cáo thị trường của Grand View Research, quy mô thị trường AI trong lĩnh vực làm phim ước đạt khoảng 3,24 tỷ USD năm 2024 và có thể tăng lên 23,54 tỷ USD vào năm 2033, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 25% mỗi năm.

Giải đua F1 "mất trắng" gần 2 tỷ USD vì chiến sự

13:59, 10/03/2026

Giải đua F1

Pickleball sẽ vượt mốc 100 triệu người chơi trong năm 2026?

16:48, 13/01/2026

Pickleball sẽ vượt mốc 100 triệu người chơi trong năm 2026?

Pop Mart có thể trở thành “đế chế Disney” của châu Á?

12:28, 10/01/2026

Pop Mart có thể trở thành “đế chế Disney” của châu Á?

Từ khóa:

KPop Demon Hunters Oscar 2026 phim One Battle After Another phim Sinners Timothée Chalamet Vneconomy

Đọc thêm

Giải đua F1

Giải đua F1 "mất trắng" gần 2 tỷ USD vì chiến sự

Môn thể thao tốc độ hấp dẫn nhất thế giới F1 bước vào mùa giải 2026 với đà tăng trưởng thương mại mạnh mẽ. Tuy nhiên, lịch thi đấu tại Trung Đông lại đang phủ bóng đen bất định...

Công nghệ được tận dụng để phát triển thị trường sách

Công nghệ được tận dụng để phát triển thị trường sách

Giá thành rẻ, kho lưu trữ gọn nhẹ, và khả năng tra cứu nhanh khiến sách điện tử (ebook) và sách nói (audiobook) trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến. Doanh số theo đó tăng nhanh, và dần chiếm tỷ lệ đáng kể trong ngành xuất bản…

Đêm nghệ thuật

Đêm nghệ thuật "Thi dĩ ngôn chí" tôn vinh thi ca triều Nguyễn

Tối ngày 3/3, tại Quảng trường Ngọ Môn – Đại Nội Huế, chương trình nghệ thuật “Thi dĩ ngôn chí” đã mang đến một không gian sử thi giàu cảm xúc, tôn vinh di sản thi ca của các Hoàng đế triều Nguyễn trong khuôn khổ Festival Huế 2026 và Ngày hội Thơ Huế...

Tiền thưởng huy chương ở Thế vận hội Mùa đông 2026

Tiền thưởng huy chương ở Thế vận hội Mùa đông 2026

Singapore đứng đầu bảng xếp hạng về mức tiền thưởng cho các vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông năm nay...

Công nghiệp văn hóa: “Kho vàng” cho phát triển kinh tế

Công nghiệp văn hóa: “Kho vàng” cho phát triển kinh tế

Việt Nam vốn sở hữu một kho tàng văn hóa đồ sộ nhưng để kho tàng này mang lại giá trị kinh tế thì vẫn còn khiêm tốn. Đã đến lúc “bản sắc Việt” cần được chuyển hóa thành một động lực tăng trưởng mới, góp phần định vị thương hiệu quốc gia Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Biến động kinh tế toàn cầu đặt ra yêu cầu mới cho quản trị rủi ro doanh nghiệp

Chứng khoán

2

Áp lực đáo hạn trái phiếu bắt đầu tăng trở lại, riêng tháng 3 gần 10.000 tỷ

Chứng khoán

3

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cá nhân bán ròng tuần qua

Chứng khoán

4

Visa và xu hướng du lịch Tết nước ngoài của người Việt

Dân sinh

5

Giá USD tự do đi ngang

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy