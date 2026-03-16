"Cuộc đua" gay cấn Oscar 2026 đã có kết quả

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra tại Nhà hát Dolby, Mỹ vào tối 15/3 (giờ địa phương), tức sáng 16/3 (giờ Việt Nam), quy tụ nhiều những ngôi sao đình đám nhất Hollywood. Chương trình do danh hài Conan O’Brien dẫn dắt…
So với năm ngoái, Oscar lần thứ 98 được đánh giá là hấp dẫn
hơn khi là cuộc đối đầu kịch tính giữa Sinners và One Battle After Another, hay giữa các diễn viên Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio và Michael B. Jordan.
Trước lễ trao giải, Sinners là phim dẫn đầu danh sách đề cử với 16 hạng mục, cao
nhất trong lịch sử các kỳ Oscar, vượt All About Eve (1950), Titanic (1997) và
La La Land (2016). Tác phẩm cũng phá kỷ lục về số lượng người da màu được đề cử
cho một bộ phim duy nhất, với con số 10 người.
Ở tuổi 30, Timothée Chalamet trở thành diễn viên trẻ nhất nhận
được ba đề cử diễn xuất kể từ Marlon Brando, và cũng là người trẻ nhất được đề
cử cả diễn xuất và sản xuất trong cùng một năm, vượt qua Warren Beatty. Wagner
Moura trở thành người Brazil đầu tiên được đề cử cho Nam diễn viên chính xuất sắc
nhất. Stellan Skarsgård trở thành diễn viên đầu tiên được đề cử cho Nam diễn
viên phụ xuất sắc nhất cho một bộ phim truyện quốc tế không nói tiếng Anh...
Kết quả, bộ phim One Battle After Another (Trận chiến phía
sau trận chiến) mang về 5 tượng vàng trong tổng số 13 đề cử. Tác phẩm còn thắng
ở nhiều hạng mục gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch
bản chuyển thể xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất và Tuyển chọn diễn
viên xuất sắc nhất – hạng mục Oscar lần đầu tiên được trao sau nhiều năm được
giới làm phim đề xuất.
Dù vậy, phim Sinners cũng có một mùa giải thành công với
4 chiến thắng, trong đó có giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho
Michael B. Jordan. Trong bài phát biểu nhận giải, Jordan xúc động bày tỏ sự biết ơn với đạo diễn Ryan Coogler cùng toàn bộ ê-kíp và dàn diễn viên của Sinners. Chiến thắng của Michael B. Jordan cũng lấy đi hy vọng cuối cùng dành cho Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio... ở bảng đề cử năm nay.
Jessie Buckley giành tượng vàng Oscar hạng mục Nữ chính
xuất sắc ở lần đầu tiên được đề cử. Cô không giấu nổi xúc động và bật
khóc trên sân khấu. Trước đó, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới
phê bình cho màn trình diễn trong bộ phim Hamnet. Vai diễn này giúp
cô liên tiếp ghi dấu ấn tại các giải thưởng lớn và cuối cùng được vinh danh tại
Oscar năm nay.
Sentimental Value giành chiến thắng duy nhất ở hạng
mục Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất, trên tổng cộng 9 đề cử. Thành
tích này giúp “Sentimental Value” trở thành một trong những đại diện nổi bật của
điện ảnh châu Âu trong mùa giải Oscar năm nay.
Đúng như dự đoán của tạp chí Variety, KPop Demon Hunters giành chiến thắng ở hạng
mục Phim hoạt hình xuất sắc. Bộ phim đã vượt qua các đối thủ “nặng ký”
là Arco, Elio, Little Amélie or the Character of Rain và Zootopia
2. Trên sân khấu nhận giải, đạo diễn Maggie Kang khẳng định rằng: “Chiến thắng
này dành cho Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn ở khắp nơi”.
Sau khi giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất, KPop
Demon Hunters tiếp tục được xướng tên tại hạng mục Ca khúc nhạc phim
hay nhất với bài hát Golden. Chiến thắng này cũng đưa Golden trở thành ca khúc
K-pop đầu tiên giành giải Oscar. Trước đó, bài hát đã chiến thắng Grammy 2026 cho Ca khúc nhạc phim hay nhất.
Đây cũng là lần đầu tiên một ca khúc K-pop giành giải Grammy ở hạng mục này.
Nữ diễn viên 76 tuổi Amy Madigan của phim Weapons đã vượt
qua các ứng viên nặng ký như Elle Fanning và Inga Ibsdotter Lilleaas của phim
Sentimental Value, Wunmi Mosaku (Sinners) và Teyana Taylor (One Battle After
Another) để nhận tượng vàng đầu tiên trong đời cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Tài tử sinh năm 1960 Sean Penn lần thứ 3 liên tiếp thắng giải
Oscar với 3 lần được đề cử trong 22 năm qua. Lần này anh chiến thắng thuyết phục
giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, với vai diễn Steven J. Lockjaw xuất sắc
trong One Battle After Another, nhưng tiếp tục không
có mặt tại lễ trao giải như thường lệ.
Trước đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ
(AMPAS) đã lần đầu tiên đưa AI vào quy định chính thức của Oscar, khẳng định các bộ
phim sử dụng trí tuệ nhân tạo vẫn đủ điều kiện tranh giải, qua đó mở cửa cho AI
tranh giải Oscar. Bước đi này không chỉ thay đổi cuộc chơi tại Hollywood mà còn
biến những nghệ sĩ biểu diễn thành "nguyên liệu" cho một nền công
nghiệp tỷ USD.
Tuy nhiên, quy định mới của Viện Hàn lâm cũng rất khắt khe:
Phim phải công bố mức độ can thiệp của AI. Các hạng mục như "Kịch bản gốc
xuất sắc" sẽ không chấp nhận các tác phẩm mà phần lớn nội dung do AI tạo
sinh đảm nhận.
Một số phân tích của Morgan Stanley cho rằng AI có thể giúp
các hãng phim giảm đáng kể chi phí sản xuất và hậu kỳ, trong một số kịch bản
lên tới 10 - 30%. Hiện nay, khâu sản xuất và hậu kỳ là nơi AI được ứng dụng mạnh
nhất, từ dựng phim, chỉnh màu đến thiết kế bối cảnh số.
Thậm chí, Handshake AI, một trong những đơn vị cung cấp dữ
liệu đào tạo hàng đầu cho OpenAI và các phòng thí nghiệm AI danh tiếng, đang
ráo riết săn lùng các nghệ sĩ hài ứng biến và diễn viên kịch để đào tạo AI. Với
thù lao 74 USD/giờ, các nghệ sĩ này đang thực hiện một nhiệm vụ đầy nghịch lý:
Dạy cho máy móc cách để thay thế chính họ.
Tuy nhiên, ở một góc nhìn lạc quan hơn, nhiều người tin rằng
sự trỗi dậy của AI sẽ tạo ra một làn sóng "phản kháng tích cực" cho
nghệ thuật sống. Khi khán giả đã quá mệt mỏi với những dịch vụ trực tuyến và sự
hoàn hảo giả tạo của máy tính, họ sẽ tìm về với những sân khấu trực tiếp, nơi
có những hạt sạn, những tiếng cười không hoàn hảo và những kết nối mặt đối mặt
thực thụ.
Dù AI có thể sao chép ngữ điệu Hungarian của Adrien Brody
hay tạo ra đôi mắt xanh của tộc Fremen, nhưng nó vẫn chưa thể tái tạo được sự
"không hoàn hảo" đầy tính người. Làn sóng phản kháng AI đang tạo ra một
ngách thị trường mới: Nghệ thuật "thủ công".
Theo
các báo cáo thị trường của Grand View Research, quy mô thị trường AI trong lĩnh
vực làm phim ước đạt khoảng 3,24 tỷ USD năm 2024 và có thể tăng lên 23,54 tỷ
USD vào năm 2033, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 25% mỗi năm.
