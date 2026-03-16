Visa và xu hướng du lịch Tết nước ngoài của người Việt
Khánh Huyền
16/03/2026, 13:30
Sự cởi mở trong chính sách visa cùng thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang thúc đẩy xu hướng du lịch Tết nước ngoài, đặc biệt tại các điểm đến châu Á.
DU LỊCH TẾT: TỪ NHU CẦU TRUYỀN THỐNG ĐẾN LỰA CHỌN MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC
Du lịch Tết từ lâu được xem là phân khúc đặc thù của thị trường du lịch Việt Nam, gắn với tâm lý “nghỉ ngơi – sum họp – khởi đầu năm mới”. Tuy nhiên, những năm gần đây, hành vi du lịch Tết của người Việt đang có sự chuyển dịch rõ rệt, từ lựa chọn cảm tính sang quyết định mang tính tính toán, cân nhắc nhiều hơn về giá trị trải nghiệm, thời gian và chính sách.
Theo các doanh nghiệp lữ hành, khách Việt đi du lịch Tết ngày càng chủ động tìm kiếm điểm đến nước ngoài, nơi có hạ tầng du lịch phát triển, dịch vụ đồng bộ và đặc biệt là chính sách visa minh bạch, ổn định. Điều này khiến du lịch Tết nước ngoài không còn là lựa chọn “xa xỉ”, mà trở thành xu hướng phổ biến của nhóm khách trung lưu và trung – cao cấp.
XU HƯỚNG DU LỊCH TẾT: CHÂU Á HƯỞNG LỢI TỪ CHÍNH SÁCH VÀ KẾT NỐI
Trong bức tranh chung của xu hướng du lịch Tết, khu vực châu Á tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Khoảng cách địa lý gần, thời gian bay ngắn và mức chi tiêu hợp lý là những yếu tố nền tảng. Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định lại nằm ở chính sách visa và khả năng kết nối hàng không.
Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đang là những thị trường hưởng lợi rõ nét. Các tour Tết Nhật Bản ghi nhận mức quan tâm cao nhờ trải nghiệm mùa đông đặc trưng, lễ hội truyền thống đầu năm và sức hút mua sắm. Tour Tết Hàn Quốc lại thu hút nhóm khách trẻ và gia đình nhờ sản phẩm đa dạng, từ trượt tuyết, tham quan đô thị đến trải nghiệm văn hóa đại chúng. Trong khi đó, tour Tết Đài Loan được đánh giá phù hợp với nhóm khách trung niên nhờ nhịp độ tham quan vừa phải, chi phí hợp lý và yếu tố tâm linh đầu xuân.
Sự đa dạng này phản ánh xu hướng du lịch Tết châu Á đang đi vào chiều sâu, thay vì chỉ tập trung vào số lượng điểm đến.
CHÍNH SÁCH VISA: YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỊNH HÌNH HÀNH VI DU LỊCH TẾT
Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, chính sách visa được xem là “đòn bẩy mềm” nhưng có tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng. Với khách Việt, visa không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là yếu tố tâm lý, ảnh hưởng đến quyết định đặt tour sớm hay muộn.
Các thị trường có chính sách visa linh hoạt thường ghi nhận tỷ lệ đặt tour Tết sớm hơn từ 1–2 tháng so với các điểm đến yêu cầu hồ sơ phức tạp. Điều này giúp doanh nghiệp lữ hành chủ động nguồn cung, kiểm soát giá và nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngược lại, những thay đổi đột ngột trong chính sách visa có thể khiến nhu cầu du lịch Tết chững lại, bất chấp sức hút điểm đến.
HÀNH VI TIÊU DÙNG: CHẤT LƯỢNG TRẢI NGHIỆM LÊN NGÔI
Một điểm đáng chú ý trong xu hướng du lịch Tết hiện nay là sự dịch chuyển từ “đi nhiều” sang “đi chất lượng”. Khách hàng sẵn sàng chi tiêu cao hơn cho các tour có lịch trình tinh gọn, khách sạn tốt, dịch vụ ổn định và hạn chế mua sắm bắt buộc.
Theo đại diện TransViet, nhu cầu du lịch Tết theo tour trọn gói vẫn tăng trưởng ổn định, song khách hàng đòi hỏi cao hơn về trải nghiệm cá nhân hóa. Các sản phẩm tour Tết Nhật Bản, tour Tết Hàn Quốc và tour Tết Đài Loan được thiết kế theo hướng cân bằng giữa tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa bản địa, phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau.
DU LỊCH TẾT: KHÔNG GIAN TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH
Về dài hạn, du lịch Tết không chỉ là mùa cao điểm doanh thu mà còn là “phép thử” năng lực tổ chức, quản trị rủi ro và khả năng thích ứng chính sách của doanh nghiệp lữ hành. Trong bối cảnh chi phí vận hành gia tăng và cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc nắm bắt xu hướng du lịch Tết gắn với phân tích chính sách và hành vi tiêu dùng sẽ quyết định lợi thế thị trường.
Sự chủ động của các doanh nghiệp như TransViet trong việc xây dựng sản phẩm phù hợp, cập nhật chính sách visa và tối ưu trải nghiệm được xem là yếu tố then chốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách Việt đi du lịch Tết, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường du lịch outbound.
