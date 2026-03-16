Vụ chiếm đoạt 7.032 tỷ đồng: Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều nhà đầu tư kháng cáo
Đỗ Mến
16/03/2026, 10:11
Sau hơn 1 tháng xét xử, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã nhận được đơn kháng cáo của 5 bị cáo cùng nhiều nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2, liên quan Sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hoà)...
Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm
Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) kháng cáo xin xem xét về nội dung chứng
thư bảo lãnh của ngân hàng.
Bị cáo cho rằng bản thân đã nhận thức được hành vi phạm tội
của mình, nên mong muốn được bồi thường khắc phục hậu quả vụ án cho các bị hại.
Bị cáo mong được Tòa án tạo điều kiện để cho bị cáo ủy quyền cho bên thứ ba thực
hiện nộp tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để khắc phục triệt để hậu
quả vụ án.
Bị cáo Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á và bị
cáo Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn kháng cáo
xin giảm nhẹ hình phạt với lý do các bị cáo có nhân thân tốt, gia đình là người
có công với cách mạng… Cả hai bị cáo đã tự nguyện, tác động gia đình bồi thường
thiệt hại, khắc phục hậu quả vụ án.
Bị cáo Hoàng Viết Quang, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc Phòng kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự vì có các tình tiết mới như: bị cáo
không tham gia bàn giao đất, bị cáo không tham gia Ban chỉ đạo; các quy định chồng
chéo, phức tạp, khó hiểu; bị cáo có nhiều thành tích trong công tác…
Bị cáo Nguyễn Duy Cường, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan
Không quân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.
Ngoài ra, nhiều bị hại là nhà đầu tư vào dự án trên cũng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
hoặc kháng cáo về phần dân sự. Họ cho rằng mình không phải bị hại trong vụ án mà
là người thứ ba ngay tình, bởi thời điểm ký kết hợp đồng với phía Phúc Sơn họ
tin tưởng vào các văn bản của các đơn vị liên quan, không hay biết
về các sai phạm bị phát hiện sau này…
Trường hợp bị cáo Nguyễn Văn Hậu và cổ đông công ty chuyển
nhượng cổ phần thì phải đảm bảo đối tác kế thừa và thực hiện đến cùng mọi nghĩa
vụ (cho đến khi chuyển nhượng, bàn giao sản phẩm bất động sản), đồng thời đối
tác phải đảm bảo có đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án và cam kết bằng
văn bản về trách nhiệm với nhà đầu tư,…
Một số khác thì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm về hành
vi trốn thuế của những người bán suất đầu tư hưởng chênh lệch, cần xem xét họ
có đồng phạm với các bị cáo hay không… Trường hợp không thể giải quyết các vấn
đề dân sự như đã nêu, nhà đầu tư đề nghị tòa phúc thẩm hủy phần án này để điều
tra, xét xử lại theo thủ tục chung.
Trước đó, vào tháng 1/2026, Tòa án Quân sự Quân khu 5
đã tuyên phạt bị cáo Hậu mức án 11 năm tù, Hằng 7 năm 6 tháng tù, Định 8 năm 6
tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng hợp bản án cũ, bị cáo Hậu phải
chấp hành mức án 30 năm tù; bị cáo Hằng 13 năm và bị cáo Định 10 năm 6 tháng
tù. Còn bị cáo Quang và Cường cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Đối với thỏa thuận giữa bị cáo Hậu với đối tác về việc mua lại
Tập đoàn Phúc Sơn, tòa sơ thẩm xét thấy hợp đồng chuyển nhượng chưa đủ điều kiện
nên không có cơ sở chấp nhận.
Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Hậu phải bồi
thường toàn bộ hậu quả vụ án là hơn 7.032 tỷ đồng. Hội đồng xét xử ghi nhận các
bị cáo đã khắc phục 160 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử cũng kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa
và cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép dự án tiếp tục được triển khai, nhằm
phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tránh lãng phí, đảm bảo
lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Cáo buộc thể hiện, trên cương vị là Chủ tịch Tập đoàn Phúc
Sơn, bị cáo Nguyễn Văn Hậu biết dự án trên chưa có quyết định thu hồi đất, giao
đất, chưa được cấp phép… song vẫn ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền
sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng; trong
đó gần 6.000 tỷ đồng thu và ghi nhận vào sổ sách Tập đoàn.
Bị cáo Hậu còn chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất
cho bị cáo Trần Hữu Định để chuyển nhượng lại cho khách hàng nhằm thu tiền
chênh lệch; chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán 1.000 tỷ đồng để sử
dụng cho cá nhân.
