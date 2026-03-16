Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, quản lý theo vị trí việc làm

Phúc Minh

16/03/2026, 10:11

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo và xây dựng theo thẩm quyền Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, trong đó xác định cụ thể các vị trí việc làm giáo viên trong trường phổ thông...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Luật Viên chức năm 2025, kể từ ngày 1/7/2026, thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm là một trong số năm nguyên tắc quản lý viên chức (khoản 2 Điều 5 Luật Viên chức năm 2025).

Vị trí việc làm của viên chức sẽ được xác định theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ; chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp và chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực khác theo quy định; mức độ hiện đại hóa phương tiện, trang bị, thiết bị, điều kiện làm việc và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Đồng thời, Luật Viên chức năm 2025 cũng quy định viên chức có quyền được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm đảm nhiệm. Tại Luật này, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết về vị trí việc làm viên chức.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đó, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành quy định về vị trí việc làm để triển khai thực hiện Luật Viên chức bảo đảm các nguyên tắc nêu trên.

Để triển khai các quy định của Luật Nhà giáo năm 2025 và bảo đảm quy định chung về nguyên tắc quản lý viên chức tại Luật Viên chức năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo.

Bộ cũng xây dựng theo thẩm quyền Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông. Trong đó, xác định cụ thể các vị trí việc làm giáo viên trong trường phổ thông nhằm thể hiện rõ tính chất, mức độ phức tạp của yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm.

Đây là căn cứ quan trọng để thực hiện việc trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm đảm nhiệm theo quy định của Luật Viên chức năm 2025.

Căn cứ theo Thông tư 07/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ, tiền lương của giáo viên hiện nay được xác định theo công thức: Lương giáo viên = Mức lương cơ sở × Hệ số lương hiện hưởng.

Trong đó, hệ số lương đối với giáo viên mầm non áp dụng theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT. Đối với giáo viên tiểu học áp dụng theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT. Đối với giáo viên trung học cơ sở áp dụng theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT. Đối với giáo viên trung học phổ thông áp dụng theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT.

Cách tính mức lương áp dụng cho giáo viên giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, chưa bao gồm phụ cấp, các khoản trợ cấp, tiền thưởng (nếu có).

Lương cơ sở hiện đang ở mức 2,34 triệu đồng/tháng. Mới đây, tại cuộc tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến từ ngày 1/7/2026 sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%.

Với mức tăng này, lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên 2.527.200 đồng/tháng. Khi mức lương cơ sở tăng, mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng. 

Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên

Giáo viên công lập sẽ hưởng phụ cấp tối thiểu 70%

Dự kiến lộ trình nâng phụ cấp nghề cho giáo viên

Hà Nội: Phụ huynh học sinh lo lắng về PCCC tại các trung tâm dạy thêm

Ước tính trên toàn thành phố Hà Nội hiện có khoảng 15.000 trung tâm và hộ kinh doanh đến dạy thêm, học thêm được thành lập. Điều này dẫn đến áp lực về thời gian, nguồn lực cho việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên...

Vụ chiếm đoạt 7.032 tỷ đồng: Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều nhà đầu tư kháng cáo

Sau hơn 1 tháng xét xử, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã nhận được đơn kháng cáo của 5 bị cáo cùng nhiều nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2, liên quan Sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hoà)...

Cử tri miền Trung hân hoan đi bỏ phiếu bầu cử

Ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của "Ngày hội toàn dân", nhiều địa phương miền Trung như Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế đã đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Từ sáng sớm, cử tri tại các khu vực bỏ phiếu đã có mặt đông đủ, trong không khí trang trọng, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin gửi gắm qua từng lá phiếu.

Hà Nội thực hiện 10 thủ tục về bảo hiểm toàn trình từ 16/3

Từ ngày 16/3, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố triển khai hướng dẫn thực hiện 10 thủ tục hành chính toàn trình trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Tính đến trưa ngày 15/3/2026, đã có 32 địa phương tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70%. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra phấn khởi, trật tự...

Multimedia
Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất
