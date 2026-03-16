Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, quản lý theo vị trí việc làm

Theo quy định tại Luật Viên chức năm 2025, kể từ ngày
1/7/2026, thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm
là một trong số năm nguyên tắc quản lý viên chức
(khoản 2 Điều 5 Luật Viên chức năm 2025).
Vị trí việc làm của viên chức sẽ
được xác định theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp
công lập; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của đơn vị sự
nghiệp công lập; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp
vụ; chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp và chuyên
môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực khác theo quy định; mức độ hiện đại hóa
phương tiện, trang bị, thiết bị, điều kiện làm việc và ứng dụng khoa học, công
nghệ, chuyển đổi số.
Đồng thời, Luật Viên chức năm 2025 cũng quy định viên chức có quyền được
hưởng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác trên cơ sở kết quả, hiệu
quả công việc theo vị trí việc làm đảm nhiệm. Tại Luật này, Quốc hội giao Chính phủ quy định
chi tiết về vị trí việc làm viên chức.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đó, trong
thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành quy định về vị trí việc làm để triển khai
thực hiện Luật Viên chức bảo đảm các nguyên tắc nêu trên.
Để triển khai các quy định của Luật
Nhà giáo năm 2025 và
bảo đảm quy định chung về nguyên tắc quản lý viên chức tại Luật Viên chức năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào
tạo đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của
Luật Nhà giáo.
Bộ cũng xây dựng theo thẩm quyền Thông
tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông. Trong đó, xác định cụ thể các vị trí việc làm
giáo viên trong trường phổ thông nhằm thể hiện rõ tính chất, mức độ phức tạp của
yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của từng
vị trí việc làm.
Đây là căn cứ quan trọng để thực
hiện việc trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác trên cơ sở kết
quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm đảm nhiệm theo quy định của Luật
Viên chức năm 2025.
Căn cứ theo Thông tư 07/2024/TT-BNV của Bộ Nội
vụ, tiền lương của giáo viên hiện nay được xác định theo công thức: Lương giáo
viên = Mức lương cơ sở × Hệ số lương hiện hưởng.
Trong đó, hệ số lương đối với giáo viên mầm non
áp dụng theo Thông tư
01/2021/TT-BGDĐT. Đối với giáo viên tiểu học áp dụng theo Thông tư
02/2021/TT-BGDĐT. Đối với giáo viên trung học cơ sở áp dụng
theo Thông tư
03/2021/TT-BGDĐT. Đối với giáo viên trung học phổ thông áp dụng
theo Thông tư
04/2021/TT-BGDĐT.
Cách tính mức lương áp dụng cho giáo viên giảng
dạy tại cơ sở giáo dục công lập, chưa bao gồm phụ cấp, các khoản trợ cấp, tiền
thưởng (nếu có).
Lương cơ sở hiện đang ở mức 2,34 triệu đồng/tháng.
Mới đây, tại cuộc tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm
Thị Thanh Trà cho biết dự kiến từ ngày 1/7/2026 sẽ tạm thời điều chỉnh mức
lương cơ sở tăng khoảng 8%.
Với mức tăng này, lương cơ sở sẽ được điều chỉnh
lên 2.527.200 đồng/tháng. Khi mức lương cơ sở tăng, mức lương của giáo viên các
cấp học cũng tăng tương ứng.