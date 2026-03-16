Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, quản lý theo vị trí việc làm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo và xây dựng theo thẩm quyền Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, trong đó xác định cụ thể các vị trí việc làm giáo viên trong trường phổ thông...

Theo quy định tại Luật Viên chức năm 2025, kể từ ngày 1/7/2026, thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm là một trong số năm nguyên tắc quản lý viên chức (khoản 2 Điều 5 Luật Viên chức năm 2025).

Vị trí việc làm của viên chức sẽ được xác định theo chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ; chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp và chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực khác theo quy định; mức độ hiện đại hóa phương tiện, trang bị, thiết bị, điều kiện làm việc và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Đồng thời, Luật Viên chức năm 2025 cũng quy định viên chức có quyền được hưởng tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm đảm nhiệm. Tại Luật này, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết về vị trí việc làm viên chức.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đó, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành quy định về vị trí việc làm để triển khai thực hiện Luật Viên chức bảo đảm các nguyên tắc nêu trên.

Để triển khai các quy định của Luật Nhà giáo năm 2025 và bảo đảm quy định chung về nguyên tắc quản lý viên chức tại Luật Viên chức năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo.

Bộ cũng xây dựng theo thẩm quyền Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông. Trong đó, xác định cụ thể các vị trí việc làm giáo viên trong trường phổ thông nhằm thể hiện rõ tính chất, mức độ phức tạp của yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm.

Đây là căn cứ quan trọng để thực hiện việc trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác trên cơ sở kết quả, hiệu quả công việc theo vị trí việc làm đảm nhiệm theo quy định của Luật Viên chức năm 2025.

Căn cứ theo Thông tư 07/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ, tiền lương của giáo viên hiện nay được xác định theo công thức: Lương giáo viên = Mức lương cơ sở × Hệ số lương hiện hưởng.

Trong đó, hệ số lương đối với giáo viên mầm non áp dụng theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT. Đối với giáo viên tiểu học áp dụng theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT. Đối với giáo viên trung học cơ sở áp dụng theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT. Đối với giáo viên trung học phổ thông áp dụng theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT.

Cách tính mức lương áp dụng cho giáo viên giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, chưa bao gồm phụ cấp, các khoản trợ cấp, tiền thưởng (nếu có).

Lương cơ sở hiện đang ở mức 2,34 triệu đồng/tháng. Mới đây, tại cuộc tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến từ ngày 1/7/2026 sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%.

Với mức tăng này, lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên 2.527.200 đồng/tháng. Khi mức lương cơ sở tăng, mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng.