Thị trường dao động hẹp, thanh khoản tiếp tục sụt giảm mạnh
Kim Phong
16/03/2026, 15:26
Thị trường vẫn đang thể hiện sự ổn định khá tốt khi cả bên mua lẫn bên bán đều bình tĩnh trước các diễn biến căng thẳng ngoại biên. Giá dầu Brent tăng mạnh phiên đầu tuần lên trên 106 USD/thùng tương đương với mức đỉnh tuần đầu xung đột cũng không gây nên trạng thái bán tháo trên bình diện chung.
VN-Index đóng cửa giảm không đáng kể 0,18% tương đương -3,03
điểm với độ rộng khá cân bằng 149 mã tăng/155 mã giảm. Dĩ nhiên vẫn có những cổ
phiếu chịu sức ép khác nhau, một số thậm chí giảm sâu và có bán tháo cục bộ,
nhưng tổng thể sự cân bằng này là tích cực hơn nhiều trạng thái thị trường cách
đây 2 tuần.
Cổ phiếu dầu khí, phân bón vẫn đang chịu áp lực lớn: PVD, BSR,
DCM, DPM, BFC giảm sàn. Trừ BFC, số còn lại đều xuất hiện thanh khoản cao với
trên 300 tỷ đồng mỗi mã. BSR đã sàn sang phiên thứ hai liên tiếp sau nỗ lực vượt
đỉnh thất bại. PVD đã tại đỉnh sau thấp hơn khá rõ ràng và từ đỉnh đầu tháng 3 đã
điều chỉnh khoảng 17,3%. Các mã phân bón khá giống nhau, đều giảm mạnh sang phiên
thứ hai liên tiếp. Mức giảm mạnh còn xuất hiện ở PVT giảm 2,23%, GAS giảm
4,25%, PLX giảm 3,51%.
Phần còn lại là các cổ phiếu giảm dưới sức ép cung cầu riêng
lẻ và cũng không mang tính đại diện cho nhóm ngành. MWG giảm 1,71%, VIX giảm
1,52%, EVF giảm 6,95%, VNM giảm 2,06%, GEL giảm 3,49%, PC1 giảm 2,05%, GMD giảm
2,5%... đều có thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên.
Toàn sàn HoSE kết phiên có 91 cổ phiếu giảm quá 1% với tổng
thanh khoản chiếm 35,2% sàn. Tuy nhiên giao dịch chỉ dồn vào khoảng 20 mã, chiếm
tới 90% giao dịch của cả nhóm. Điều này cho thấy tuy số lượng cổ phiếu giảm giá
sâu là khá nhiều nhưng cũng không chịu áp lực đồng đều. Phần lớn nhóm yếu nhất
có thanh khoản cực thấp dưới 1 tỷ đồng.
Ở phía tăng, khả năng duy trì phân hóa cũng không thực sự rõ
nét dù tương quan tỷ lệ tăng/giảm của độ rộng ít chênh lệch. Lý do cũng tương tự
như ở nhóm giảm, phần lớn cổ phiếu tăng giá tốt nhất có thanh khoản không đảm bảo.
Trong 70 mã tăng từ 1% trở lên thì cũng chỉ 25 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng.
Số giao dịch trên trăm tỷ chỉ có 12 mã.
Nhóm tăng với thanh khoản cao cũng không mang tính đại diện
nhóm ngành mà giống với khả năng nâng đỡ riêng lẻ của sức cầu. SHB tăng 1,67%,
STB tăng 1,22% đang có thanh khoản ấn tượng nhất nhóm với 1.258,6 tỷ và 734,2 tỷ.
Tuy nhiên nhiều cổ phiếu ngân hàng khác đỏ, bao gồm cả VCB, BID, VPB, MBB.
VHM tăng 2,04%, NVL tăng 6,72%, CII tăng 2,1%, NLG tăng
6,06%, DIG tăng 1,11% nhưng số cổ phiếu bất động sản đỏ cũng không ít. Hay như
trong nhóm chứng khoán, VCK kịch trần, VPX tăng 1,31%, TCX tăng 2,53% thì cũng
cả chục cổ phiếu khác đỏ hoặc tham chiếu.
Như vậy tổng thể thị trường đang thu hút dòng tiền cũng như
nhu cầu thoát hàng khác nhau. Ví dụ nhóm dầu khí, dù giá dầu thế giới neo cao
nhưng không có nghĩa là sự hào hứng từ bên mua đủ cân bằng với nhu cầu hiện thực
hóa lợi nhuận. Điểm tích cực là vẫn còn các địa chỉ để dòng tiền tìm đến, hoặc ít
nhất là bên mua vẫn chấp nhận rủi ro cao vào lúc này để kéo một số đi ngược dòng
rõ nét.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay giảm mạnh 18,2% so với
phiên cuối tuần trước, chỉ đạt 21.920 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đây là mức
giao dịch kém nhất 16 phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp và
phiên này rút ròng mạnh 1.370 tỷ đồng trên HoSE. Khối này bán ròng liên tục cả
sáng lẫn chiều và đạt mức cao nhất 6 phiên. Các cổ phiếu đứng đầu danh sách bán
ròng là BSR -181,2 tỷ, VIC -159,9 tỷ, PVD -147,1 tỷ, VHM -140 tỷ, STB -119,3 tỷ,
SSI -107,6 tỷ. Phía mua ròng có MCH +114,4 tỷ, VCK +56,8 tỷ, PLX +49,5 tỷ, MSN
+43,9 tỷ.
Biến động kinh tế toàn cầu đặt ra yêu cầu mới cho quản trị rủi ro doanh nghiệp
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gia tăng bất định, doanh nghiệp đối mặt nhiều rủi ro từ tỷ giá, chuỗi cung ứng đến an ninh mạng. Các chuyên gia cho rằng bài học từ năm 2025 cho thấy tổ chức cần nâng cao năng lực dự báo, củng cố quản trị để tăng khả năng chống chịu…
Áp lực đáo hạn trái phiếu bắt đầu tăng trở lại, riêng tháng 3 gần 10.000 tỷ
Tháng 3/2026 sẽ có khoảng hơn 9,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng mạnh so với 2 tháng đầu năm.
