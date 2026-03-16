Thị trường dao động hẹp, thanh khoản tiếp tục sụt giảm mạnh

Kim Phong

16/03/2026, 15:26

Thị trường vẫn đang thể hiện sự ổn định khá tốt khi cả bên mua lẫn bên bán đều bình tĩnh trước các diễn biến căng thẳng ngoại biên. Giá dầu Brent tăng mạnh phiên đầu tuần lên trên 106 USD/thùng tương đương với mức đỉnh tuần đầu xung đột cũng không gây nên trạng thái bán tháo trên bình diện chung.

VN-Index đang kiểm định lại đáy ngắn hạn.
VN-Index đang kiểm định lại đáy ngắn hạn.

VN-Index đóng cửa giảm không đáng kể 0,18% tương đương -3,03 điểm với độ rộng khá cân bằng 149 mã tăng/155 mã giảm. Dĩ nhiên vẫn có những cổ phiếu chịu sức ép khác nhau, một số thậm chí giảm sâu và có bán tháo cục bộ, nhưng tổng thể sự cân bằng này là tích cực hơn nhiều trạng thái thị trường cách đây 2 tuần.

Cổ phiếu dầu khí, phân bón vẫn đang chịu áp lực lớn: PVD, BSR, DCM, DPM, BFC giảm sàn. Trừ BFC, số còn lại đều xuất hiện thanh khoản cao với trên 300 tỷ đồng mỗi mã. BSR đã sàn sang phiên thứ hai liên tiếp sau nỗ lực vượt đỉnh thất bại. PVD đã tại đỉnh sau thấp hơn khá rõ ràng và từ đỉnh đầu tháng 3 đã điều chỉnh khoảng 17,3%. Các mã phân bón khá giống nhau, đều giảm mạnh sang phiên thứ hai liên tiếp. Mức giảm mạnh còn xuất hiện ở PVT giảm 2,23%, GAS giảm 4,25%, PLX giảm 3,51%.

Phần còn lại là các cổ phiếu giảm dưới sức ép cung cầu riêng lẻ và cũng không mang tính đại diện cho nhóm ngành. MWG giảm 1,71%, VIX giảm 1,52%, EVF giảm 6,95%, VNM giảm 2,06%, GEL giảm 3,49%, PC1 giảm 2,05%, GMD giảm 2,5%... đều có thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên.

Toàn sàn HoSE kết phiên có 91 cổ phiếu giảm quá 1% với tổng thanh khoản chiếm 35,2% sàn. Tuy nhiên giao dịch chỉ dồn vào khoảng 20 mã, chiếm tới 90% giao dịch của cả nhóm. Điều này cho thấy tuy số lượng cổ phiếu giảm giá sâu là khá nhiều nhưng cũng không chịu áp lực đồng đều. Phần lớn nhóm yếu nhất có thanh khoản cực thấp dưới 1 tỷ đồng.

Ở phía tăng, khả năng duy trì phân hóa cũng không thực sự rõ nét dù tương quan tỷ lệ tăng/giảm của độ rộng ít chênh lệch. Lý do cũng tương tự như ở nhóm giảm, phần lớn cổ phiếu tăng giá tốt nhất có thanh khoản không đảm bảo. Trong 70 mã tăng từ 1% trở lên thì cũng chỉ 25 mã giao dịch được quá 10 tỷ đồng. Số giao dịch trên trăm tỷ chỉ có 12 mã.

Nhóm thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay cho thấy sức ép cung cầu khá trái ngược.
Nhóm thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay cho thấy sức ép cung cầu khá trái ngược.

Nhóm tăng với thanh khoản cao cũng không mang tính đại diện nhóm ngành mà giống với khả năng nâng đỡ riêng lẻ của sức cầu. SHB tăng 1,67%, STB tăng 1,22% đang có thanh khoản ấn tượng nhất nhóm với 1.258,6 tỷ và 734,2 tỷ. Tuy nhiên nhiều cổ phiếu ngân hàng khác đỏ, bao gồm cả VCB, BID, VPB, MBB.

VHM tăng 2,04%, NVL tăng 6,72%, CII tăng 2,1%, NLG tăng 6,06%, DIG tăng 1,11% nhưng số cổ phiếu bất động sản đỏ cũng không ít. Hay như trong nhóm chứng khoán, VCK kịch trần, VPX tăng 1,31%, TCX tăng 2,53% thì cũng cả chục cổ phiếu khác đỏ hoặc tham chiếu.

Như vậy tổng thể thị trường đang thu hút dòng tiền cũng như nhu cầu thoát hàng khác nhau. Ví dụ nhóm dầu khí, dù giá dầu thế giới neo cao nhưng không có nghĩa là sự hào hứng từ bên mua đủ cân bằng với nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận. Điểm tích cực là vẫn còn các địa chỉ để dòng tiền tìm đến, hoặc ít nhất là bên mua vẫn chấp nhận rủi ro cao vào lúc này để kéo một số đi ngược dòng rõ nét.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay giảm mạnh 18,2% so với phiên cuối tuần trước, chỉ đạt 21.920 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Đây là mức giao dịch kém nhất 16 phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp và phiên này rút ròng mạnh 1.370 tỷ đồng trên HoSE. Khối này bán ròng liên tục cả sáng lẫn chiều và đạt mức cao nhất 6 phiên. Các cổ phiếu đứng đầu danh sách bán ròng là BSR -181,2 tỷ, VIC -159,9 tỷ, PVD -147,1 tỷ, VHM -140 tỷ, STB -119,3 tỷ, SSI -107,6 tỷ. Phía mua ròng có MCH +114,4 tỷ, VCK +56,8 tỷ, PLX +49,5 tỷ, MSN +43,9 tỷ.

Biến động kinh tế toàn cầu đặt ra yêu cầu mới cho quản trị rủi ro doanh nghiệp

Áp lực đáo hạn trái phiếu bắt đầu tăng trở lại, riêng tháng 3 gần 10.000 tỷ

Thanh khoản heo hút, tiền đang chảy sang nhóm bất động sản và đầu tư công, VN-Index khó tăng mạnh?

Biến động kinh tế toàn cầu đặt ra yêu cầu mới cho quản trị rủi ro doanh nghiệp

Biến động kinh tế toàn cầu đặt ra yêu cầu mới cho quản trị rủi ro doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gia tăng bất định, doanh nghiệp đối mặt nhiều rủi ro từ tỷ giá, chuỗi cung ứng đến an ninh mạng. Các chuyên gia cho rằng bài học từ năm 2025 cho thấy tổ chức cần nâng cao năng lực dự báo, củng cố quản trị để tăng khả năng chống chịu…

Áp lực đáo hạn trái phiếu bắt đầu tăng trở lại, riêng tháng 3 gần 10.000 tỷ

Áp lực đáo hạn trái phiếu bắt đầu tăng trở lại, riêng tháng 3 gần 10.000 tỷ

Tháng 3/2026 sẽ có khoảng hơn 9,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng mạnh so với 2 tháng đầu năm.

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cá nhân bán ròng tuần qua

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cá nhân bán ròng tuần qua

Nhà đầu tư cá nhân tuần qua bán ròng 1270.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1489.8 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Ấn Độ thúc đẩy đối thoại với Iran để mở lại eo biển Hormuz

Ấn Độ thúc đẩy đối thoại với Iran để mở lại eo biển Hormuz

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar cho biết việc hai tàu chở khí treo cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz an toàn vào hôm thứ Bảy (14/3) là nhờ các cuộc trao đổi giữa New Delhi và Tehran và cho thấy ngoại giao vẫn có thể mang lại kết quả thực tế...

Liệu giá dầu có thể tăng lên mức 200 USD/thùng như cảnh báo của Iran?

Liệu giá dầu có thể tăng lên mức 200 USD/thùng như cảnh báo của Iran?

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đến nay đã bước sang tuần thứ ba, và giá dầu thô đang dao động trên mức 100 USD/thùng, tăng hơn 40% so với trước xung đột...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy