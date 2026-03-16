Hà Nội: Phụ huynh học sinh lo lắng về PCCC tại các trung tâm dạy thêm

Giữa tháng 3, anh Trần
Văn T xin cho con thôi học thêm môn toán tại 1 trung tâm ở Hà Nội.
Theo anh T, dù năm nay con gái phải ôn thi cuối cấp nhưng không thể đánh đổi
sự an toàn của con để có điểm số cao.
Trung tâm con gái anh T
theo học là căn shop house nằm trong 1 khu đô thị mới, gần trường. Nhưng khi
đưa đón con, anh thường xuyên nhận thấy nơi học của con không có người bảo vệ ở
phía dưới.
Căn nhà vốn được thiết kế chỉ dành cho 1 hộ gia đình 5-8 người thì
nay được biến thành nơi dạy học, mỗi buổi học có vài chục học sinh được nhồi
nhét vào các phòng rất bé.
Không chỉ thiếu không
gian, căn nhà cũng thiếu hành lang thoát hiểm, toàn bộ khoảng sân trước của
ngôi nhà bị biến thành nơi chứa xe đạp, xe đạp điện, xe máy. Do không có bảo vệ nên cổng ngôi nhà thường xuyên bị
khóa trái.
Anh T cho biết, nếu
trong trường hợp xấu xảy ra hỏa hoạn với các phương tiện như xe đạp điện, xe
máy thì vài chục đứa trẻ cũng như thày cô giáo trong trung tâm không có lối
thoát. Anh T đã nêu ý kiến với trung tâm nhưng không thấy có sự điều chỉnh, sắp
xếp lại để đảm bảo an toàn cho các con.
Chị Hoa một phụ huynh
khác tại Hà Nội cũng cho biết, rất lo lắng khi thấy một lớp học nhỏ chen chúc cả vài chục cháu, vì được hoán cải, cải tạo từ nhà ở dân dụng nên các ổ điện, thiết bị điện vẫn còn nhiều. Các con đang tuổi hiếu động, đặc biệt là học sinh nam thường nghịch ngợm khi bị “nhốt” trong không gian kín, đông người.
Ngôi nhà con chị Hoa theo
học cũng có trang bị thang máy, nhưng đây là hệ thống chỉ để phục vụ gia đình
ít người, khi được biến thành trung tâm dạy thêm, thang máy trở nên quá tải, rất
nguy hiểm nếu học sinh cố “nhồi nhét” để lên/xuống tầng.
Ngoài ra, theo phụ huynh
này, điều kiện phục vụ học tập khác tại trung tâm học thêm cũng rất tệ, phòng học
nhỏ hẹp, chật chội, các con không có chỗ để nghỉ ngơi, thư giãn sau giờ học.
Nhà vệ sinh của trung tâm cũng không được dọn dẹp và do đông người sử dụng nên rất mất vệ sinh, con gái chị
thường phải “nhịn”. Nước uống cho các con cũng được chăng hay chớ.
Dù các cơ sở vật chất, an
toàn phòng cháy chữa cháy tại trung tâm rất kém nhưng chi phí cho 1 buổi
học thêm lại đắt đỏ hơn nhiều lần so với khi học thêm tại trường.
Chị Hoa than thở: “Tôi rất
thất vọng và thương con khi thấy cả vài chục đứa trẻ phải chen chúc trong ngôi
nhà 60, 70m2, trong khi đó, trường học rộng rãi thì các con không được học. Dù rất
lo nhưng tôi cũng không dám nêu ý kiến trực tiếp với cô giáo, nhà trường vì
ngại nhiều vấn đề tế nhị”.
Tại buổi cho ý kiến về
báo cáo dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 2/3/ vừa
qua,
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng nhận định phụ huynh phải tốn nhiều
tiền hơn khi con không được học thêm trong trường.
Phó chủ tịch Quốc hội cho
rằng dư luận nói về học thêm rất nhiều và sau Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về vấn đề học thêm thì "chi phí học thêm phụ huynh phải bỏ ra lại
cao hơn so với trước khi có Thông tư 29”.
"Rất nhiều vấn đề
kéo theo. Khi không dạy ở trường đưa ra dạy ở trung tâm thì chi phí dạy thêm, học
thêm là nỗi lo của phụ huynh" - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh
nêu.
Trước đó, tại hội nghị
triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp, tổ chức thi tốt nghiệp THPT và đánh giá
việc thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 28.3/2025, ông Trần Thế Cương khi
đó là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, quá trình triển
khai Thông tư 29 cũng bộc lộ nhiều bất cập. Đó là việc số lượng trung tâm, hộ
kinh doanh có liên quan đến dạy thêm, học thêm tăng cao; mức giá dạy thêm cũng
tăng cao.
Theo đại diện Sở Giáo dục
và đào tạo Hà Nội, ước tính trên toàn thành phố Hà Nội, thời điểm đầu năm 2025
đã có khoảng 15.000 trung tâm và hộ kinh doanh đến dạy thêm, học thêm được thành
lập. Điều này dẫn đến áp lực về thời gian, nguồn lực cho việc thanh tra, kiểm
tra thường xuyên.