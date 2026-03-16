Thứ Hai, 16/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội: Phụ huynh học sinh lo lắng về PCCC tại các trung tâm dạy thêm

Song Hoàng

16/03/2026, 10:11

Ước tính trên toàn thành phố Hà Nội hiện có khoảng 15.000 trung tâm và hộ kinh doanh đến dạy thêm, học thêm được thành lập. Điều này dẫn đến áp lực về thời gian, nguồn lực cho việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên...

Một trung tâm dạy thêm trên phố Chùa Láng, Hà Nội bị cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động vì có nhiều vi phạm, trong đó có PCCC.
Một trung tâm dạy thêm trên phố Chùa Láng, Hà Nội bị cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động vì có nhiều vi phạm, trong đó có PCCC.

Giữa tháng 3, anh Trần Văn T xin cho con thôi học thêm môn toán tại 1 trung tâm ở Hà Nội. Theo anh T, dù năm nay con gái phải ôn thi cuối cấp nhưng không thể đánh đổi sự an toàn của con để có điểm số cao.

Trung tâm con gái anh T theo học là căn shop house nằm trong 1 khu đô thị mới, gần trường. Nhưng khi đưa đón con, anh thường xuyên nhận thấy nơi học của con không có người bảo vệ ở phía dưới.

Căn nhà vốn được thiết kế chỉ dành cho 1 hộ gia đình 5-8 người thì nay được biến thành nơi dạy học, mỗi buổi học có vài chục học sinh được nhồi nhét vào các phòng rất bé.

Không chỉ thiếu không gian, căn nhà cũng thiếu hành lang thoát hiểm, toàn bộ khoảng sân trước của ngôi nhà bị biến thành nơi chứa xe đạp, xe đạp điện, xe máy. Do không có bảo vệ nên cổng ngôi nhà thường xuyên bị khóa trái.

Anh T cho biết, nếu trong trường hợp xấu xảy ra hỏa hoạn với các phương tiện như xe đạp điện, xe máy thì vài chục đứa trẻ cũng như thày cô giáo trong trung tâm không có lối thoát. Anh T đã nêu ý kiến với trung tâm nhưng không thấy có sự điều chỉnh, sắp xếp lại để đảm bảo an toàn cho các con.

Chị Hoa một phụ huynh khác tại Hà Nội cũng cho biết, rất lo lắng khi thấy một lớp học nhỏ chen chúc cả vài chục cháu, vì được hoán cải, cải tạo từ nhà ở dân dụng nên các ổ điện, thiết bị điện vẫn còn nhiều. Các con đang tuổi hiếu động, đặc biệt là học sinh nam thường nghịch ngợm khi bị “nhốt” trong không gian kín, đông người.

Ngôi nhà con chị Hoa theo học cũng có trang bị thang máy, nhưng đây là hệ thống chỉ để phục vụ gia đình ít người, khi được biến thành trung tâm dạy thêm, thang máy trở nên quá tải, rất nguy hiểm nếu học sinh cố “nhồi nhét” để lên/xuống tầng.

Ngoài ra, theo phụ huynh này, điều kiện phục vụ học tập khác tại trung tâm học thêm cũng rất tệ, phòng học nhỏ hẹp, chật chội, các con không có chỗ để nghỉ ngơi, thư giãn sau giờ học. Nhà vệ sinh của trung tâm cũng không được dọn dẹp và do đông người sử dụng nên rất mất vệ sinh, con gái chị thường phải “nhịn”. Nước uống cho các con cũng được chăng hay chớ.

Dù các cơ sở vật chất, an toàn phòng cháy chữa cháy tại trung tâm rất kém nhưng chi phí cho 1 buổi học thêm lại đắt đỏ hơn nhiều lần so với khi học thêm tại trường.

Chị Hoa than thở: “Tôi rất thất vọng và thương con khi thấy cả vài chục đứa trẻ phải chen chúc trong ngôi nhà 60, 70m2, trong khi đó, trường học rộng rãi thì các con không được học. Dù rất lo nhưng tôi cũng không dám nêu ý kiến trực tiếp với cô giáo, nhà trường vì ngại nhiều vấn đề tế nhị”.

Tại buổi cho ý kiến về báo cáo dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 2/3/ vừa qua, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng nhận định phụ huynh phải tốn nhiều tiền hơn khi con không được học thêm trong trường.

Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng dư luận nói về học thêm rất nhiều và sau Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề học thêm thì "chi phí học thêm phụ huynh phải bỏ ra lại cao hơn so với trước khi có Thông tư 29”.

"Rất nhiều vấn đề kéo theo. Khi không dạy ở trường đưa ra dạy ở trung tâm thì chi phí dạy thêm, học thêm là nỗi lo của phụ huynh" - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu.

Trước đó, tại hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp, tổ chức thi tốt nghiệp THPT và đánh giá việc thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 28.3/2025, ông Trần Thế Cương khi đó là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, quá trình triển khai Thông tư 29 cũng bộc lộ nhiều bất cập. Đó là việc số lượng trung tâm, hộ kinh doanh có liên quan đến dạy thêm, học thêm tăng cao; mức giá dạy thêm cũng tăng cao.

Theo đại diện Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, ước tính trên toàn thành phố Hà Nội, thời điểm đầu năm 2025 đã có khoảng 15.000 trung tâm và hộ kinh doanh đến dạy thêm, học thêm được thành lập. Điều này dẫn đến áp lực về thời gian, nguồn lực cho việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên.

Điều chỉnh chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo trong trường công lập

09:48, 24/09/2025

Điều chỉnh chế độ tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo trong trường công lập

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Dừng đột ngột dạy thêm ảnh hưởng tới tâm lí của học sinh

11:00, 15/03/2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Dừng đột ngột dạy thêm ảnh hưởng tới tâm lí của học sinh

Nên coi dạy thêm là hoạt động có điều kiện để quản lý chặt chẽ, giảm trục lợi, tiêu cực

16:00, 07/02/2025

Nên coi dạy thêm là hoạt động có điều kiện để quản lý chặt chẽ, giảm trục lợi, tiêu cực

Từ khóa:

an toàn học sinh bất cập giáo dục chi phí học thêm giáo dục việt nam hệ thống giáo dục học thêm tại trung tâm phụ huynh lo lắng Thông tư 29 Bộ Giáo dục tình trạng học sinh đông đúc trung tâm dạy thêm Hà Nội

Đọc thêm

Vụ chiếm đoạt 7.032 tỷ đồng: Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều nhà đầu tư kháng cáo

Sau hơn 1 tháng xét xử, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã nhận được đơn kháng cáo của 5 bị cáo cùng nhiều nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2, liên quan Sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hoà)...

Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, quản lý theo vị trí việc làm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo và xây dựng theo thẩm quyền Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, trong đó xác định cụ thể các vị trí việc làm giáo viên trong trường phổ thông...

Cử tri miền Trung hân hoan đi bỏ phiếu bầu cử

Ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của “Ngày hội toàn dân”, nhiều địa phương miền Trung như Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế đã đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Từ sáng sớm, cử tri tại các khu vực bỏ phiếu đã có mặt đông đủ, trong không khí trang trọng, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin gửi gắm qua từng lá phiếu.

Hà Nội thực hiện 10 thủ tục về bảo hiểm toàn trình từ 16/3

Từ ngày 16/3, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố triển khai hướng dẫn thực hiện 10 thủ tục hành chính toàn trình trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Tính đến trưa ngày 15/3/2026, đã có 32 địa phương tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70%. Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra phấn khởi, trật tự...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Thế giới

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thái Lan lạc quan về Tết Songkran bất chấp chiến sự Trung Đông

Du lịch

2

Iran giữ vai trò quyết định khơi thông dòng chảy năng lượng toàn cầu

Thế giới

3

Mỹ và Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán mới, chuẩn bị cho thượng đỉnh ở Bắc Kinh

Thế giới

4

Nghị quyết 79-NQ/TW: Sứ mệnh hồi sinh tài sản xấu

Tài chính

5

Gia cố và tăng tiềm lực cho ngân hàng thương mại nhà nước

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy