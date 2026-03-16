Hà Nội: Phụ huynh học sinh lo lắng về PCCC tại các trung tâm dạy thêm

Giữa tháng 3, anh Trần Văn T xin cho con thôi học thêm môn toán tại 1 trung tâm ở Hà Nội. Theo anh T, dù năm nay con gái phải ôn thi cuối cấp nhưng không thể đánh đổi sự an toàn của con để có điểm số cao.

Trung tâm con gái anh T theo học là căn shop house nằm trong 1 khu đô thị mới, gần trường. Nhưng khi đưa đón con, anh thường xuyên nhận thấy nơi học của con không có người bảo vệ ở phía dưới.

Căn nhà vốn được thiết kế chỉ dành cho 1 hộ gia đình 5-8 người thì nay được biến thành nơi dạy học, mỗi buổi học có vài chục học sinh được nhồi nhét vào các phòng rất bé.

Không chỉ thiếu không gian, căn nhà cũng thiếu hành lang thoát hiểm, toàn bộ khoảng sân trước của ngôi nhà bị biến thành nơi chứa xe đạp, xe đạp điện, xe máy. Do không có bảo vệ nên cổng ngôi nhà thường xuyên bị khóa trái.

Anh T cho biết, nếu trong trường hợp xấu xảy ra hỏa hoạn với các phương tiện như xe đạp điện, xe máy thì vài chục đứa trẻ cũng như thày cô giáo trong trung tâm không có lối thoát. Anh T đã nêu ý kiến với trung tâm nhưng không thấy có sự điều chỉnh, sắp xếp lại để đảm bảo an toàn cho các con.

Chị Hoa một phụ huynh khác tại Hà Nội cũng cho biết, rất lo lắng khi thấy một lớp học nhỏ chen chúc cả vài chục cháu, vì được hoán cải, cải tạo từ nhà ở dân dụng nên các ổ điện, thiết bị điện vẫn còn nhiều. Các con đang tuổi hiếu động, đặc biệt là học sinh nam thường nghịch ngợm khi bị “nhốt” trong không gian kín, đông người.

Ngôi nhà con chị Hoa theo học cũng có trang bị thang máy, nhưng đây là hệ thống chỉ để phục vụ gia đình ít người, khi được biến thành trung tâm dạy thêm, thang máy trở nên quá tải, rất nguy hiểm nếu học sinh cố “nhồi nhét” để lên/xuống tầng.

Ngoài ra, theo phụ huynh này, điều kiện phục vụ học tập khác tại trung tâm học thêm cũng rất tệ, phòng học nhỏ hẹp, chật chội, các con không có chỗ để nghỉ ngơi, thư giãn sau giờ học. Nhà vệ sinh của trung tâm cũng không được dọn dẹp và do đông người sử dụng nên rất mất vệ sinh, con gái chị thường phải “nhịn”. Nước uống cho các con cũng được chăng hay chớ.

Dù các cơ sở vật chất, an toàn phòng cháy chữa cháy tại trung tâm rất kém nhưng chi phí cho 1 buổi học thêm lại đắt đỏ hơn nhiều lần so với khi học thêm tại trường.

Chị Hoa than thở: “Tôi rất thất vọng và thương con khi thấy cả vài chục đứa trẻ phải chen chúc trong ngôi nhà 60, 70m2, trong khi đó, trường học rộng rãi thì các con không được học. Dù rất lo nhưng tôi cũng không dám nêu ý kiến trực tiếp với cô giáo, nhà trường vì ngại nhiều vấn đề tế nhị”.

Tại buổi cho ý kiến về báo cáo dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 2/3/ vừa qua, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng nhận định phụ huynh phải tốn nhiều tiền hơn khi con không được học thêm trong trường.

Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng dư luận nói về học thêm rất nhiều và sau Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề học thêm thì "chi phí học thêm phụ huynh phải bỏ ra lại cao hơn so với trước khi có Thông tư 29”.

"Rất nhiều vấn đề kéo theo. Khi không dạy ở trường đưa ra dạy ở trung tâm thì chi phí dạy thêm, học thêm là nỗi lo của phụ huynh" - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu.

Trước đó, tại hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp, tổ chức thi tốt nghiệp THPT và đánh giá việc thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 28.3/2025, ông Trần Thế Cương khi đó là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, quá trình triển khai Thông tư 29 cũng bộc lộ nhiều bất cập. Đó là việc số lượng trung tâm, hộ kinh doanh có liên quan đến dạy thêm, học thêm tăng cao; mức giá dạy thêm cũng tăng cao.

Theo đại diện Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, ước tính trên toàn thành phố Hà Nội, thời điểm đầu năm 2025 đã có khoảng 15.000 trung tâm và hộ kinh doanh đến dạy thêm, học thêm được thành lập. Điều này dẫn đến áp lực về thời gian, nguồn lực cho việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên.