Chuyến công tác của Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 mang nhiều ý nghĩa quan trọng

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa chiến lược, thể hiện vai trò tiên phong, trách nhiệm và đóng góp thực chất của Việt Nam trong xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững.

Trước chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan tại Malaysia, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã chia sẻ với báo chí về ý nghĩa của các hội nghị cũng như những đóng góp, kỳ vọng của Việt Nam tại sự kiện quan trọng này.

HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN 47: MỞ KHÓA TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HÌNH TẦM NHÌN MỚI

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan là chuỗi sự kiện quan trọng và có quy mô lớn nhất trong năm của ASEAN, với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên, Timor-Leste, lãnh đạo các nước đối tác, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế và khu vực.

Nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 25 đến ngày 28/10/2025.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị và kinh tế toàn cầu diễn biến nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhiều xung đột leo thang, rủi ro kinh tế và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng hiện hữu, ASEAN vẫn khẳng định vai trò là điểm sáng của hợp tác đa phương. Khối đã duy trì đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm, đạt nhiều kết quả thực chất trong liên kết kinh tế, mở rộng quan hệ đối tác và chủ động định hình Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 – văn kiện chiến lược định hướng cho giai đoạn phát triển mới của khu vực.

ASEAN đang chủ động thích ứng với các xu hướng mới, thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác như Hiệp định khung kinh tế số, Kế hoạch Tổng thể số ASEAN hay Mạng lưới điện ASEAN. Sự tham gia tích cực của các đối tác, đặc biệt là các nước lớn, cho thấy năng lực “quy tụ” và uy tín của ASEAN trong việc duy trì cân bằng, thích ứng linh hoạt và điều hòa lợi ích khu vực.

Diễn ra vào thời điểm ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 là dịp để lãnh đạo các nước thảo luận những quyết sách chiến lược, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển, đồng thời mở ra hướng hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 13/10 kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47. Ảnh: Anwar Ibrahim

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nêu rõ ba trọng tâm chính của các hội nghị lần này:

Thứ nhất, mở khóa tiềm năng phát triển của ASEAN, cụ thể hóa các mục tiêu trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là chuyển tầm nhìn thành hành động, biến cam kết thành kết quả thông qua các chương trình hợp tác thiết thực, lấy người dân, doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm.

Thứ hai, mở rộng không gian phát triển khi Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11. Đây không chỉ là dấu mốc mở rộng về địa lý mà còn mang ý nghĩa chiến lược, thể hiện sức sống và tính bao trùm của ASEAN, đồng thời tạo thêm động lực cho liên kết và kết nối khu vực.

Thứ ba, mở hướng hợp tác mới giữa ASEAN và các đối tác, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như thương mại, đầu tư mà còn ở các lĩnh vực chiến lược gồm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Nhiều văn kiện hợp tác quan trọng dự kiến sẽ được thông qua trong dịp này, tạo nền tảng cho hợp tác thực chất, hiệu quả và cùng có lợi, hướng tới hòa bình, ổn định và phát triển bao trùm.

VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ TIÊN PHONG TRONG ASEAN

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết từ ngày 26–28/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các hội nghị liên quan tại Malaysia.

Năm 2025 đánh dấu 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, một hành trình được xây dựng bằng sự chân thành, tin cậy và trách nhiệm cao. Vì vậy, chuyến công tác lần này của Thủ tướng mang nhiều ý nghĩa quan trọng. Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Đồng thời, Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong và đóng góp trách nhiệm trong ASEAN, góp phần vào thành công chung của các hội nghị, thúc đẩy hợp tác khu vực ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Trước hết, trong bối cảnh chiến lược khu vực có nhiều biến động, Việt Nam sẽ phát huy vai trò tiên phong trong củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm và khả năng tự cường của ASEAN, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác chính trị - an ninh để ứng phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống, bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực. Việt Nam cũng ủng hộ Timor-Leste chính thức trở thành thành viên ASEAN và tích cực hỗ trợ nước này hội nhập đầy đủ vào Cộng đồng ASEAN.

Thứ hai, Việt Nam sẽ đề xuất các hướng đi cụ thể để triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Theo đó, Việt Nam nhấn mạnh việc tăng cường liên kết kinh tế, khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (đã được nâng cấp), làm sâu sắc hơn các mạng lưới FTA, đồng thời phát huy các động lực tăng trưởng mới qua đàm phán Hiệp định khung kinh tế số ASEAN, xây dựng Mạng lưới điện ASEAN và triển khai các sáng kiến kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, Việt Nam đề nghị đẩy mạnh thực hiện các chiến lược hợp tác trong giáo dục, y tế, văn hóa, lao động, an sinh xã hội và phát triển tiểu vùng nhằm mang lại kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, Việt Nam sẽ thúc đẩy gắn kết ASEAN với các đối tác, củng cố vị thế và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Việt Nam chủ động cùng các nước xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh; đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài.

Với vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN – New Zealand, Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – New Zealand (1975–2025), hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu sắc và toàn diện hơn.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng dự kiến có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước ASEAN, đối tác và tổ chức quốc tế nhằm trao đổi, đề xuất sáng kiến, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề khu vực hiện nay.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh qua chuyến công tác này, Việt Nam tiếp tục khẳng định tầm quan trọng chiến lược của ASEAN trong chính sách đối ngoại và cam kết nhất quán đóng góp tích cực, chủ động và trách nhiệm vào xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, phát triển bao trùm và bền vững.