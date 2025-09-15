Chuyên gia phân tích đánh thuế giao dịch vàng dựa trên chênh lệch giá mua, bán
Phan Linh
15/09/2025, 14:00
Theo các chuyên gia, do phần lớn giao dịch vàng trong quá khứ không có hóa đơn hợp lệ nên việc tính thuế thu nhập cá nhân dựa trên chênh lệch giá mua bán là không khả thi. Vì vậy, cơ quan chức năng có thể cân nhắc áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân cố định 1,5% trên giá trị bán ra để thuận tiện trong quản lý thuế…
Tại Nghị quyết số 278/NQ-CP ban hành ngày 13/9/2025, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan đưa thu nhập từ hoạt động giao dịch mua, bán vàng vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân.
Trao đổi với VnEconomy, ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, chỉ ra vùng xám pháp lý lớn nhất khiến lâu nay các đối tượng đầu cơ, thao túng giá vàng lợi dụng để lũng đoạn thị trường, đó là không có quy định rõ ràng về “cá nhân kinh doanh vàng miếng”.
“Hồi cuối tháng 5, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện tại một ngân hàng và công ty vàng liên quan có nhiều cá nhân giao dịch vàng miếng với tần suất cao, doanh số hàng ngàn tỷ đồng/năm nhưng lại không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đây chính là khe hở, để lọt các đối tượng là cá nhân đầu cơ, lướt sóng vàng miếng SJC mà trốn thuế”, ông Được nhấn mạnh.
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw, cho biết theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ hoạt động kinh doanh (kể cả kinh doanh tài sản) thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nhưng Thông tư lại chưa làm rõ: nếu cá nhân không đăng ký kinh doanh, mà chỉ thực hiện mua – bán vàng miếng thường xuyên, thì có bị coi là một hoạt động kinh doanh hay không?
“Trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, nhiều người lướt sóng, đầu cơ vàng miếng, thì việc không kiểm soát thuế thu nhập cá nhân đối với họ vừa gây thất thu ngân sách, vừa thiếu công bằng với người dân và doanh nghiệp khác”, Luật sư Hà nhận định.
Các chuyên gia cho rằng: (1) việc chưa có quy định rõ ràng để phân biệt giữa giao dịch đầu tư cá nhân và hoạt động kinh doanh vàng miếng chuyên nghiệp; (2) thiếu ngưỡng giao dịch khiến cá nhân có thể thực hiện hàng ngàn giao dịch mỗi năm mà không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; (3) ngân hàng và doanh nghiệp chỉ ghi nhận giao dịch chứ không xác định mục đích hay hỗ trợ thu thuế là những lỗ hổng lớn khiến các đối tượng đầu cơ, thao túng thị trường lợi dụng.
Do đó, chuyên gia khuyến nghị trong quá trình sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân cần làm rõ khái niệm "cá nhân kinh doanh vàng miếng" nhằm ngăn chặn trốn thuế và thao túng thị trường vàng trong bối cảnh giá vàng diễn biến phức tạp.
Theo các chuyên gia, Nghị định số 232/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, đã thay đổi căn bản cách tiếp cận với thị trường vàng khi chính thức coi vàng miếng là một loại hàng hóa. Điều này đòi hỏi phải có hệ thống quy định rõ ràng và chi tiết về hoạt động kinh doanh vàng, bao gồm cả đối tượng là cá nhân. Đồng thời, cần áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với vàng miếng tương tự như với vàng trang sức và mỹ nghệ, nhằm đảm bảo sự đồng bộ và nhất quán trong khung pháp lý hiện hành.
Liên quan đến cá nhân mua bán vàng miếng hoặc vàng nhẫn 4 số 9 cho các mục đích tích luỹ thông thường, ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín, cho rằng hiện nay khó đánh thuế trên chênh lệch giá mua bán vì nhiều người đã mua vàng tích trữ từ nhiều năm trước, khi đó việc quản lý hoá đơn, chứng từ chưa được thực hiện đồng bộ nên không có cơ sở để xác định chính xác giá mua.
“Không nên đánh thuế thu nhập cá nhân dựa trên chênh lệch giá mua-bán vàng mà chỉ nên tính trên giá bán ra, với mức thuế là 1,5% (trong đó, thuế giá trị gia tăng là 1% và thuế thu nhập cá nhân là 0,5%), ông Được kiến nghị.
“Đối với cá nhân mua bán vàng miếng hoặc vàng nhẫn 4 số 9 với mục đích tích lũy thông thường, tôi đề xuất không đánh thuế thu nhập cá nhân dựa trên chênh lệch giá mua – bán, mà chỉ nên áp dụng mức thuế cố định 1,5% trên giá bán ra, bao gồm 1% thuế giá trị gia tăng và 0,5% thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời, cần xem xét bổ sung vàng miếng vào diện chịu thuế VAT nhằm đảm bảo tính đồng bộ với các loại vàng trang sức, vàng mỹ nghệ – vốn đã được xem là hàng hóa và chịu thuế đầy đủ theo quy định hiện hành.”
Ngoài ra, ông Được cũng đề xuất đánh thuế giá trị gia tăng đối với vàng miếng. Vị chuyên gia cho biết từ trước đến nay, vàng trang sức và vàng mỹ nghệ thường được pha trộn với kim loại khác và chế tác thành sản phẩm hoàn chỉnh, do đó được xem là hàng hóa. Với loại vàng này, khi giao dịch sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế xuất khẩu và nếu thuộc doanh nghiệp kinh doanh thì còn chịu thêm thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân khi nhập khẩu hoặc bán vàng miếng đều thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Theo khoản 22 và khoản 25 điều 5 của Luật Thuế Giá trị gia tăng hiện hành, vàng dạng thỏi hoặc miếng chưa qua chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, trang sức hay sản phẩm khác, nếu được nhập khẩu và thuộc tài sản của cá nhân không kinh doanh, sẽ không chịu thuế giá trị gia tăng.
“Sở dĩ như vậy vì trước đây khi thực hiện Nghị định 24, Nhà nước độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng thông qua Công ty SJC; vàng miếng vẫn được coi là tiền chứ không phải hàng hoá. Tuy nhiên theo quy định mới có hiệu lực từ 10/10/2025, cơ chế Nhà nước độc quyền nhập khẩu vàng và sản xuất vàng miếng đã bị xoá bỏ”, ông Được giải thích.
Tuy nhiên hiện nay cách tiếp cận đã thay đổi, vàng miếng được coi là một loại hàng hóa thì cần xem xét sửa đổi luật để áp dụng thuế giá trị gia tăng 10% đối với hoạt động nhập khẩu và bán vàng miếng của doanh nghiệp kinh doanh vàng cho đồng bộ với vàng trang sức, mỹ nghệ.
Sắp đánh thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động mua, bán vàng
17:45, 14/09/2025
Ngân hàng Nhà nước đề xuất sớm có chính sách thuế giao dịch mua, bán vàng
Đồng rupee của Ấn Độ đang là một trong những đồng tiền giảm giá mạnh nhất tại châu Á năm nay khi áp lực thuế quan Mỹ vẫn đang hiện hữu và chưa có tín hiệu khả quan...
BIDV và ADB nâng tầm hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng
Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký kết Thỏa thuận Ngân hàng Tài trợ (Confirming Bank Agreement) trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng của ADB (Chương trình TSCFP).
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 31% sau khi lập đỉnh từ đầu tháng 9
Trong phiên sáng 15/9, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới lao dốc gần 6 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh được thiết lập vào phiên 6/9 là 19,4 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 30,61%...
Kiến nghị hạ trần thuế thu nhập cá nhân xuống 25% và nâng ngưỡng bậc cao nhất lên 200 triệu đồng
Tại bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về Dự án luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), các chuyên gia và doanh nghiệp đề nghị bỏ mức thuế suất trần 35% như hiện hành và nâng ngưỡng áp dụng thuế suất cao nhất lên mức 200 triệu đồng/tháng để giảm áp lực thuế đối với người nộp thuế có thu nhập cao…
8 tháng, thanh tra thuế xử lý tài chính hơn 35.000 tỷ đồng, tăng trên 14% so với cùng kỳ
Trong 8 tháng đầu năm 2025, ngành Thuế thực hiện hơn 32.800 cuộc thanh kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính trên 35.000 tỷ đồng, đồng thời thu hồi gần 50.000 tỷ đồng tiền nợ thuế. Đáng chú ý, thu từ hoạt động thương mại điện tử tăng tới 63% so với cùng kỳ, trở thành điểm sáng trong bức tranh ngân sách….
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: