Ngân hàng Nhà nước đề xuất sớm có chính sách thuế giao dịch mua, bán vàng

Để ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu giải pháp phát triển kênh đầu tư thay thế để huy động nguồn lực vàng trong dân cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, xem xét chính sách thuế phù hợp đối với giao dịch mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch thị trường và phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước…

Chiều 8/9, Ngân hàng Nhà nước thông tin về các giải pháp ổn định thị trường vàng liên quan đến Nghị định 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Ngân hàng Nhà nước cho rằng, Nghị định này đã bám sát chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30/5/2025 về xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước đối với hoạt động sản xuất vàng miếng và quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng.

NGUỒN CUNG ĐA DẠNG HƠN SẼ GIÚP GIẢM CHÊNH LỆCH GIÁ

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn. Người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn. Qua đó góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới cũng như giữa các thương hiệu vàng miếng.

Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất áp dụng theo lộ trình việc triển khai thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia; hoặc cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; hoặc lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Đối với thị trường vàng miếng, Nghị định 232/2025/NĐ-CP yêu cầu các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được cấp Giấy phép nhập khẩu vàng chỉ được phép nhập khẩu vàng miếng, nguyên liệu có hàm lượng 99,5% trở lên; công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của vàng miếng, vàng nguyên liệu phù hợp theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn công bố áp dụng, khối lượng, hàm lượng sản phẩm nhập khẩu đúng với tiêu chuẩn, khối lượng, hàm lượng đã công bố.

Doanh nghiệp, ngân hàng thương mại phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sản phẩm vàng miếng do mình sản xuất, bảo hành sản phẩm vàng miếng cho khách hàng theo quy định của pháp luật; lưu trữ dữ liệu về vàng miếng được sản xuất, dữ liệu về vàng miếng được mua bán, ký hợp đồng mua bán, ký hợp đồng gia công, lưu trữ dữ liệu giao dịch vàng miếng; lưu trữ dữ liệu vàng miếng được sản xuất, dữ liệu về vàng nguyên liệu được nhập khẩu, thời gian sản xuất, sản phẩm đầu ra; thực hiện báo cáo định kỳ cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mua, bán vàng miếng có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch mua, bán vàng miếng, công bố quy trình mua bán vàng miếng, nghĩa vụ và quyền lợi của khách hàng, đồng bộ công khai thông tin đến người dân và khách hàng trên trang thông tin điện tử của mình, đảm bảo công khai tại trụ sở giao dịch; lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu giao dịch mua bán vàng miếng.

Như vậy, Nghị định 232/2025/NĐ-CP đã quy định đầy đủ trách nhiệm của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh mua, bán vàng miếng, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo người dân mua, bán vàng miếng tại các đơn vị được cấp phép; yêu cầu đầy đủ hóa đơn của đơn vị bán để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.

ĐỀ XUẤT ĐÁNH THUẾ MUA, BÁN VÀNG

Đối với thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ, Nghị định 232/2025/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đáp ứng điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu. Quy định này sẽ giúp gia tăng nguồn cung vàng chính ngạch, tăng sự minh bạch và ổn định nguồn cung, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế tác vàng trang sức mỹ nghệ yên tâm đầu tư lâu dài.

Theo nhà điều hành, với sự tham gia của các ngân hàng thương mại có tiềm lực, việc nhập khẩu và phân phối vàng nguyên liệu sẽ có tính chuyên nghiệp, minh bạch, bảo đảm khả năng đáp ứng nhu cầu của ngành sản xuất trang sức, mỹ nghệ trên toàn quốc.

Song song, Nghị định 232/2025/NĐ-CP còn bổ sung trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các bộ ngành và địa phương trong quản lý thị trường vàng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phối hợp liên ngành.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan thiết lập hệ thống thông tin, xây dựng, lưu trữ dữ liệu về thị trường vàng, kết nối cung cấp thông tin cho cơ quan liên quan nhằm tăng tính minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý. (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ phối hợp với Bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trang sức mỹ nghệ trong nước.

Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan, quan tâm, nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển các kênh đầu tư thay thế để huy động nguồn lực vàng trong dân đầu tư vào phát triển kinh tế xã hội; nghiên cứu chính sách thuế phù hợp đối với giao dịch mua bán vàng để nâng cao tính minh bạch trên thị trường cũng như phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư tại Thông báo kết luận số 211-TB/VPTW ngày 30/5/2025, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất áp dụng theo lộ trình việc triển khai thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia; hoặc cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; hoặc lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.