Thứ Ba, 09/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

CNN có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới

Tuệ Lâm

09/12/2025, 11:16

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (mã CNN) ngày 8/12 họp và quyết nghị các vấn đề quan trọng.

Ông Hà Minh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đăng Quang đảm nhận chức Tổng giám đốc.
Ông Hà Minh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đăng Quang đảm nhận chức Tổng giám đốc.

Theo đó, TS. Hà Minh - Thành viên HĐQT được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Phan Ngọc Cương từ ngày 8/12/2025. Đồng thời, HĐQT cũng thông qua việc bổ sung cơ cấu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đối với Ban điều hành, HĐQT đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Quang giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Mạnh Tuấn từ ngày 8/12/2025. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Tiến sỹ Hà Minh có nhiều năm được đào tạo và làm việc trong môi trường học thuật quốc tế về lĩnh vực xây dựng và công nghệ tại các nước phát triển, với hơn 10 năm nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Saitama (Nhật Bản).

Kiến trúc sư Nguyễn Đăng Quang tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khóa 1996-2001. Ông bắt đầu sự nghiệp làm việc tại tập đoàn Nippon Koei- Nhật bản năm 2001, năm 2004 gia nhập công ty CP Tư vấn đầu tư Xây dựng - CDC với vị trí Phó giám đốc Xí nghiệp 2.

Năm 2011 ông gia nhập và được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định - CONINCO.

Với bề dày kinh nghiệm 24 năm trong lĩnh vực Tư vấn, Quy hoạch và Thiết kế cùng với nhiều giải thưởng trong các dự án như Trụ sở Tập đoàn Viettel, Trụ sở mới ngân hàng Ngoại thương Việt nam Vietcombank, Trụ sở Toà án Nhân dân tối cao, Quy hoạch khu đô thị Long Thành Airport City…

Về CONINCO, công ty  đã thực hiện “hàng nghìn dự án lớn nhỏ trải khắp Việt Nam và Đông Nam Á” như Tòa án nhân dân tối cao, bệnh viện, hệ thống nhà ở, khu đô thị mới, các công trình giao thông – trong danh sách dự án có: Samsung Research & Development Vietnam Building Hanoi; Trụ sở chính của Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB TOWER…

Gần đây, Công ty được biết đến rộng rãi khi tham gia giám sát thi công mở rộng Sân bay Quốc tế Long Thành, dự án khu đô thị sinh thái Eco Retreat Long An, nhà ga hàng hóa số 1 thuộc dự án Long Thành.

VN-Index bùng nổ nhờ "siêu trụ": Còn cơ hội ở những cổ phiếu chất lượng?

11:00, 09/12/2025

VN-Index bùng nổ nhờ

Sau một năm u ám, cổ phiếu công nghệ sắp bùng nổ nhờ định giá rẻ?

11:02, 09/12/2025

Sau một năm u ám, cổ phiếu công nghệ sắp bùng nổ nhờ định giá rẻ?

VN-Index tăng nhờ trụ, công ty chứng khoán khuyến nghị giảm lướt sóng

22:38, 08/12/2025

Từ khóa:

Công ty CONINCO công ty tư vấn xây dựng dự án Sân bay Quốc tế Long Thành lãnh đạo doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam

Đọc thêm

Vi phạm nhiều lần, VDP bị phạt và truy thu thuế hơn 10 tỷ đồng

Nguyên nhân xử phạt là do Vidipha đã khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; đồng thời khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

VPX lên sàn HOSE từ 11/12 với giá 33.900 đồng/cổ phiếu

VPX lên sàn HOSE từ 11/12 với giá 33.900 đồng/cổ phiếu

1,875 tỷ cổ phiếu VPX sẽ bắt đầu giao dịch trên HOSE từ ngày 11/12/2025 với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu

Phân lân Nung chảy Văn Điển không đạt tiêu chuẩn công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển đã có văn bản thông báo về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và cổ đông.

Nhiều tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bị phạt tiền

Nhiều tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bị phạt tiền

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt doanh nghiệp.

Đạm Cà Mau tiếp tục tăng mục tiêu lợi nhuận 2025 lên 1.448 tỷ đồng

Đạm Cà Mau sẽ tăng chỉ tiêu kế hoạch sản lượng sản xuất Urê trong năm 2025 tăng thêm 32.000 tấn so với kế hoạch ban đầu, tương đương tăng từ 910.000 tấn lên 942.000 tấn và điều chỉnh giảm chỉ tiêu sản lượng sản xuất đạm chức năng từ 120.000 tấn xuống còn 105.000 tấn.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

eMagazine

Chuyển đổi xanh: Xu hướng tất yếu trong logistics

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Thị trường bán dẫn toàn cầu qua một biểu đồ

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

eMagazine

An toàn hồ đập: Chuyển từ ứng phó thủ công sang quản trị thông minh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ra mắt chatbot AI Chống Lừa Đảo trên Zalo hỗ trợ nhận diện rủi ro trực tuyến

Đầu tư

2

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên dùng trụ sở dôi dư mở thêm trường mầm non

An sinh

3

Phát hiện nhiều thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, lừa đảo, buôn lậu

Tiêu điểm

4

Giá mua vàng miếng SJC giảm tới 800 nghìn đồng/lượng

Tài chính

5

Hà Nội định hướng phát triển mô hình đô thị thông minh (smart city)

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy