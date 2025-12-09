CNN có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 09/12/2025
Tuệ Lâm
09/12/2025, 11:16
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (mã CNN) ngày 8/12 họp và quyết nghị các vấn đề quan trọng.
Theo đó, TS. Hà Minh - Thành viên HĐQT được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Phan Ngọc Cương từ ngày 8/12/2025. Đồng thời, HĐQT cũng thông qua việc bổ sung cơ cấu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Đối với Ban điều hành, HĐQT đã thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Quang giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Mạnh Tuấn từ ngày 8/12/2025. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Tiến sỹ Hà Minh có nhiều năm được đào tạo và làm việc trong môi trường học thuật quốc tế về lĩnh vực xây dựng và công nghệ tại các nước phát triển, với hơn 10 năm nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Tổng hợp Saitama (Nhật Bản).
Kiến trúc sư Nguyễn Đăng Quang tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội khóa 1996-2001. Ông bắt đầu sự nghiệp làm việc tại tập đoàn Nippon Koei- Nhật bản năm 2001, năm 2004 gia nhập công ty CP Tư vấn đầu tư Xây dựng - CDC với vị trí Phó giám đốc Xí nghiệp 2.
Năm 2011 ông gia nhập và được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định - CONINCO.
Với bề dày kinh nghiệm 24 năm trong lĩnh vực Tư vấn, Quy hoạch và Thiết kế cùng với nhiều giải thưởng trong các dự án như Trụ sở Tập đoàn Viettel, Trụ sở mới ngân hàng Ngoại thương Việt nam Vietcombank, Trụ sở Toà án Nhân dân tối cao, Quy hoạch khu đô thị Long Thành Airport City…
Về CONINCO, công ty đã thực hiện “hàng nghìn dự án lớn nhỏ trải khắp Việt Nam và Đông Nam Á” như Tòa án nhân dân tối cao, bệnh viện, hệ thống nhà ở, khu đô thị mới, các công trình giao thông – trong danh sách dự án có: Samsung Research & Development Vietnam Building Hanoi; Trụ sở chính của Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB TOWER…
Gần đây, Công ty được biết đến rộng rãi khi tham gia giám sát thi công mở rộng Sân bay Quốc tế Long Thành, dự án khu đô thị sinh thái Eco Retreat Long An, nhà ga hàng hóa số 1 thuộc dự án Long Thành.
Nguyên nhân xử phạt là do Vidipha đã khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; đồng thời khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.
1,875 tỷ cổ phiếu VPX sẽ bắt đầu giao dịch trên HOSE từ ngày 11/12/2025 với giá tham chiếu 33.900 đồng/cổ phiếu
Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển đã có văn bản thông báo về việc công ty không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng gửi đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và cổ đông.
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt doanh nghiệp.
Đạm Cà Mau sẽ tăng chỉ tiêu kế hoạch sản lượng sản xuất Urê trong năm 2025 tăng thêm 32.000 tấn so với kế hoạch ban đầu, tương đương tăng từ 910.000 tấn lên 942.000 tấn và điều chỉnh giảm chỉ tiêu sản lượng sản xuất đạm chức năng từ 120.000 tấn xuống còn 105.000 tấn.
