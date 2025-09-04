Cơ chế đặc thù về khoáng sản chỉ áp dụng cho công trình đặc biệt
Như Nguyệt
04/09/2025, 09:15
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh dự thảo Nghị quyết cần ghi rõ những trường hợp được áp dụng cơ chế đặc biệt để tránh vướng mắc pháp luật, nhưng không được sử dụng để hợp thức hóa vi phạm pháp luật...
Chiều 3/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà
chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với đại diện lãnh đạo các bộ,
ngành, 13 tỉnh/thành phố, tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp... về dự thảo Nghị
quyết về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn
trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024 (dự thảo Nghị quyết); dự
án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024
(dự án Luật).
ĐIỀU TIẾT NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU HIỆU QUẢ
Báo cáo tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết, Thứ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên cho biết “Dự thảo Nghị quyết và dự án
Luật sửa đổi nhằm tăng tính linh hoạt cho địa phương, rút ngắn thủ tục hành
chính, điều tiết nguồn nguyên vật liệu hiệu quả, bảo đảm cung cấp nguyên liệu
cho các dự án trọng điểm. Đồng thời, cụ thể hóa các cơ chế đặc thù đã ban hành
trong Nghị quyết 106/2023/QH15 và các chỉ đạo về quản lý khoáng sản chiến lược,
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh”.
Về cơ chế khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng nhóm III và
IV, dự thảo Nghị quyết đề xuất rút gọn thủ tục hành chính, bỏ các bước phê duyệt
chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường và yêu cầu phù hợp với quy hoạch
địa chất - khoáng sản hiện hành, nhưng vẫn duy trì thăm dò, phê duyệt trữ lượng
và cấp phép.
Các mỏ vẫn phải đảm bảo an toàn khai thác, sử dụng vật liệu
nổ hợp pháp; đồng thời, tiếp tục cho phép gia hạn và điều chỉnh giấy phép khai
thác nhằm nâng công suất phục vụ các dự án trọng điểm. Trong trường hợp khẩn cấp
về thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng - an ninh, các thủ tục về thăm dò, khai
thác và đăng ký khoáng sản nhóm III, IV được rút gọn tối đa.
Một nội dung quan trọng khác là khoanh định khu vực không đấu
giá quyền khai thác khoáng sản, chủ yếu áp dụng cho khoáng sản phục vụ các dự
án trọng điểm quốc gia, dự án PPP, công trình đầu tư công, nguyên liệu cho nhà
máy xi măng, khu du lịch nghỉ dưỡng và các nhà máy chế biến sâu đã hoạt động ổn
định.
Các giấy phép cũ trước ngày 1/7/2005 cũng được điều chỉnh,
cho phép tiếp tục khai thác phục vụ các dự án đã đăng ký.
Dự thảo Nghị quyết cũng mở rộng cơ chế thăm dò khai thác xuống
sâu đối với các mỏ, đồng thời cho phép điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản
nhóm III và IV để phục vụ dự án trọng điểm, quốc phòng - an ninh và các công
trình bổ sung vào danh mục trọng điểm của ngành Giao thông vận tải.
Một số nhiệm vụ có tính chất chuyên môn sâu, mang tính kỹ
thuật cao và thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đã được giao
cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Chủ tịch UBND cấp tỉnh được thực hiện
một số nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm tăng tính linh hoạt, kịp thời trong quản lý,
khai thác tài nguyên khoáng sản phù hợp với điều kiện thực tế từng địa
phương...
ĐẢM BẢO QUẢN LÝ DỰ TRỮ VÀ KHAI THÁC HỢP LÝ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết Luật Địa chất và khoáng
sản năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, nhưng trong quá trình triển khai đã
bộc lộ những điểm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi
trường đã đề xuất xây dựng dự thảo Nghị quyết và dự án Luật theo đúng tinh thần
chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ.
Theo Phó Thủ tướng, một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong
quá trình triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 có thể coi là cá biệt.
Các giải pháp tháo gỡ được nêu trong dự thảo Nghị quyết cần
thực hiện trong một thời gian nhất định để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhưng
sau đó cần chuyển sang giai đoạn bài bản thông qua sửa đổi, bổ sung Luật.
Về dự thảo Nghị quyết, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơ chế
đặc biệt chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt. Đó là các công trình quan trọng,
trọng điểm quốc gia được phê duyệt ở cấp Trung ương. Còn ở địa phương phải là
các dự án đầu tư công hoặc tư, bao gồm hạ tầng, nhà ở xã hội, bệnh viện, khu
công nghiệp.
Dự thảo Nghị quyết cần ghi rõ những trường hợp được áp dụng
cơ chế đặc biệt để tránh vướng mắc pháp luật, nhưng không được sử dụng để hợp
thức hóa vi phạm pháp luật.
Phó Thủ tướng yêu cầu xác định rõ cách xử lý các quy hoạch
chồng lấn như quy hoạch điện, quy hoạch chế biến, quy hoạch hạ tầng, “cần ưu
tiên một lĩnh vực, đồng thời đảm bảo quản lý dự trữ và khai thác hợp lý”.
Các mỏ nguyên liệu đã cấp phép cần duy trì ổn định, không điều
chỉnh đấu thầu hoặc cấp phép trùng lặp, đặc biệt đối với các mỏ đã có ranh giới
khai thác.
Trước thực tế, nhiều mỏ có giá trị khoáng sản đi kèm lớn hơn
khoáng sản chính hoặc các vật liệu công nghiệp nhưng vẫn được cấp phép dưới dạng
khoáng sản thông thường, Phó Thủ tướng đề nghị đưa nội dung về khoáng sản chính
và khoáng sản đi kèm vào dự án Luật sửa đổi theo hướng “khi thăm dò, khai thác,
mọi tài nguyên cần được đánh giá dựa trên công nghệ hiện có và giá trị thực tế”.
Đối với cơ chế khai thác vật liệu xây dựng phục vụ các dự án
đầu tư công (khoáng sản nhóm III, nhóm IV), Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là tài
nguyên quốc gia mà Nhà nước là đại diện quản lý và cấp phép khai thác.
Vì vậy, cần nghiên cứu phương án không thu phí khi cấp phép
khai thác, mà chỉ tính chi phí khai thác, vận chuyển. Từ đó chuyển hóa tài
nguyên thành vốn đầu tư cho các dự án công cộng, hạ tầng quốc gia và địa
phương, giảm gánh nặng cho đầu tư công, tăng đóng góp của nhà nước cho các dự
án.
Dự thảo Nghị quyết cần quy định rõ nguyên tắc, không bỏ các
thủ tục khoa học, công nghệ, kỹ thuật, đặc biệt về thăm dò trữ lượng, đánh giá
môi trường, phương án khắc phục môi trường khi thực hiện khai thác tài nguyên,
khoáng sản, bảo đảm không gây ô nhiễm và sạt lở.
Liên quan đến cấp quyền khai thác tài nguyên, định giá và
tính phí khai thác, Phó Thủ tướng yêu cầu thiết kế quy định cụ thể, tránh vướng
mắc kéo dài nhiều năm. Các loại khoáng sản chiến lược cũng cần quy định nguyên
tắc quản lý trong dự án Luật, chi tiết sẽ do Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi
trường quy định.
Mỗi tổ chức, cá nhân sẽ được cấp không quá 5 giấy phép thăm dò với một loại khoáng sản
18:40, 29/11/2024
Tham nhũng, tiêu cực, sai phạm ở một số lĩnh vực xây dựng, đất đai, khoáng sản còn diễn biến phức tạp
16:43, 26/11/2024
Đề nghị hợp nhất tiền cấp quyền khoáng sản và thuế tài nguyên
Tổ Công tác của Bộ Chính trị làm việc với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ninh Bình, Đắk Lắk và Lào Cai
Ngày 3/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 4 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai.
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin
Chiều ngày 3/9, trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
Chỉ đạo mới của Chính phủ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 268/NQ-CP về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc triển khai và vận hành mô hình chính quyền địa phương.
Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trở thành động lực cho dân tộc vững bước phát triển!
Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thư cảm ơn của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước...
Quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66.2/2025/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh (đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 01/ 7/ 2025) khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch (sửa đổi).
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: